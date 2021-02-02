الفاشينستا السعودية نجلاء عبدالعزيز في بسبب ورطة هذه الصورة مع طفلها!

خرجت الفاشينستا السعودية نجلاء عبدالعزيز عن صمتها، وردت على الهجوم الذي تعرضت له بعدما ألبست طفلها ملابس زفاف.

“أصحاب صالحين!”

وأعادت نجلاء عبدالعزيز نشر صورة طفلها عبر “سناب شات” مرفقةً بتعليق: “مهما بلغت من قوة وثبات لابد لك من أصحاب صالحين. يحفزونك لحظة ضعفك، ويرشدونك ساعة غفلتك ويحنون عليك حين يقسو عليك كل شي”.

كما قالت نجلاء عبدالعزيز في تعليق آخر: “التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم وأطباعهم وأخلاقهم يحتاج إلى صبر وأحيانا إلى غباء متعمد”.

ورغم استدعاء نجلاء عبدالعزيز رسمياً للتحقيق معها، إلا أنها استكملت نشر يومياتها والإعلانات بشكل عادي دون شرح ما حدث.

النيابة تستدعي نجلاء عبدالعزيز

هذا وقد استدعت النيابة العامة السعودية، أمس الإثنين، نجلاء عبدالعزيز؛ بتهمة انتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم.

وقالت النيابة في بيان لها دون أن تنشر اسم نجلاء عبدالعزيز بشكل صريح، إن ما قامت به السيدة يمثل انتهاكا لحقوق الطفل.

كما أضافت: “يُعد هذا الفعل موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادتين 3 و 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقا للمادة 12 من نظام حماية الطفل”.

وبدأت الضجة أمس بإعلان مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية في السعودية. عن اتخاذه اجراءً عاجلاً بحق نجلاء عبد العزيز.

جاء ذلك بعد نشرها صورة لطفلها أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

“طفل بملابس فتيات”

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري في تغريدته أن الأم أجبرت طفلها على ارتداء ملابس فتيات، وقامت بتصويره ونشره عبر مواقع التواصل.

مركز بلاغات العنف الأسري: نتعامل مع واقعة نشر أم صورة طفلها بعد أن أجبرته على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشره عبر مواقع التواصل. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 31, 2021

وذكر مغردون حينها أن المقصودة هي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية نجلاء عبد العزيز.

وكانت نجلاء عبد العزيز قد أثارت الجدل قبل أشهر بتصوير نجلها بفستان زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل. وفردت شعره كالفتيات وألبسته مجوهرات، ونشرت الصور.

استغلال طفل!

وجدد تداول الصورة مرة أخرى، غضب المغردون عبر “تويتر”، والذين هاجموا نجلاء عبدالعزيز واتهموها باستغلال طفلها بأسوأ طريقة من أجل الشهرة فقط.

كما طالب المغردون بمحاسبة مشاهير السوشيال ميديا المسيئين قانونياً، ومعاقبتهم بقطع المُعلنين عنهم.

نجلاء عبد العزيز تسيء للقرآن!

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها نجلاء عبد العزيز الجدل، فقد واجهت انتقادات لاذعة عبر منصة التواصل الإجتماعي. بعدما نشرت إعلان عن تزيين للمصاحف “بالفرو”.

ووصفت المصاحف حينها بألفاظ لا تتناسب مع قدسية القرآن الكريم.

وقالت: “أنا شفت مصحف واحد انهبلت عليه، شوفوا معاي المصحف يهبل يجنن، فيه كياتة مو طبيعية، مرة يناسب للشتا. شوفو كيف، من هنا غولد ومع البينك يا الله طالع فخم”.

رجل أعمال سعودي

وأثارت نجلاء عبد العزيز جدلاً واسعاً أثناء إجراءات طلاقها من زوجها السابق “علي الناصر”.

وعادت نجلاء مرة أخرى لتثير الجدل وتقلب مواقع التواصل الاجتماعي رأساً على عقب، بعدما أعلنت عن زواجها للمرة الثانية. بعد مرور أشهر قليلة على طلاقها.

وعبر الناشطون حينها عن شعورهم بالصدمة من تسرع نجلاء عبدالعزيز في الارتباط مرة أخرى، خاصة أنها كشفت معاناتها من طلاقها الأول.

وقالت نجلاء حينها عبر “سناب شات”: “تقدرون تقولون مبروك الله يوفقني ويتمم بخير”.

وتبين أنها تزوجت مرة أخرى من رجل الأعمال السعودي الشاب فهد الموسى، وهو الشريك المؤسس لشركة “انسباير فينتشرز”. والمدير التنفيذي لفنادق “درنف”، ورئيس مجلس الإدارة لشركة “يمامة”.

وهو مطلق، ويكبر نجلاء عبدالعزيز بسنتين فقط، ويعمل في الديوان السعودي الملكي، وليس لديه أطفال من زواجه الأول على عكس. نجلاء التي لديها طفلان نهار، وروز.

وسبق أن أهدى فهد الموسى نجلاء عبدالعزيز سيارة يصل ثمنها لنصف مليون ريال، أي ما يعادل 134000 دولار.

من هي نجلاء عبدالعزيز؟

ونجلاء عبدالعزيز فاشينيستا سعودية تهتم بآخر صيحات الموضة والمكياج، وتشارك يومياتها مع عائلتها عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وتحظى نجلاء عبدالعزيز بمتابعة عالية على “سناب شات” و”انستجرام”.

كما وتعيش نجلاء عبدالعزيز في العاصمة الرياض مع أبنائها وزوجها، ونشأت في عائلة محافظة دينياً وهي من خريجي مدارس تحفيظ القران.

تنتمي نجلاء عبدالعزيز إلى عائلة كبيرة جداً، فوالدها متزوج من أربعة نساء وتمتلك أكثر من 12 أخ و أخت ووالدتها هي الزوجة الأخيرة.

وعرف عن نجلاء عشقها للتصميم بشتى أنواعه، سواء كان ديكور أو أزياء.

وفي 2019، قامت نجلاء عبدالعزيز بعرض أزياء من تصميماتها في أحد الفنادق الراقية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك