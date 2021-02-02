كشف المعارض الإماراتي عبد الله الطويل، خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، عن إصابة القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح. محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بفيروس كورونا “كوفيد19”.

وقال “الطويل” خلال تغريدة له رصدتها (وطن)، بأن هناك معلومات حول إصابة محمد دحلان بفيروس كورونا.

#عاجل معلومات عن اصابة #محمد_دحلان بفيروس كورونا أثناء مشاركته في احتفال في #دبي — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) February 2, 2021

وأوضح أن ذلك حدث بعد مشاركته في احتفال بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

إصابة محمد دحلان بفيروس كورونا

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع خبر إصابة دحلان بكورونا.

فيما لم يعلق أحد بأي تعليق إيجابي يتمنى السلامة للرجل الذي لعب أدواراً خبيثة في منطقة الشرق الأوسط. وكان ذراعاً لمحمد بن زايد في مؤامرات الإمارات العديدة في عديد من البلدان العربية.

وفي هذا قال أحد المعلقين باسم ياسر، رداً على خبر إصابة دحلان بالكورونا: ” في داهية يارب تكبس على نفسه تخنقه فى ساعتها”.

فى داهية يارب تكبس على نفسة تخنقة فى ساعتها — ياسر (@yasser_nena1) February 2, 2021

أما مغرد آخر فعلق بدعاء ضد دحلان وقال: “اللهم اجعلها فيه وكل من رضي عنه واجعلها بزوالهم يا جبار السموات والأرض”.

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اللهم أجعلها فيه وكل من رضي عنه

واجعلها بزوالهم ياجبار السموات والأرض — ابوتركي🌎 (@QQVIP_1) February 2, 2021

سلالة كورونا الجديدة في الإمارات

وكانت وكالة أنباء “أسوشييتد برس”، نشرت تقريرا أعده جون كامبريل قال فيه إن دبي بعد فتحها أبوابها للمحتفلين بالعام الجديد. فإنها باتت ملامة على انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول مع انتشار أسئلة حول قدرة الإمارة على التعامل مع كوفيد-19.

وقال المكتب الإعلامي في دبي حينها، إن المشيخة تعمل ما بوسعها لمواجهة الوباء مع أنه تجنب الإجابة مرارا عن أسئلة تتعلق بقدرة استيعاب المستشفيات.

وجاء في بيان تلقته الوكالة أنه “بعد عام من التعامل مع الوباء نحن على ثقة بالسيطرة على الوضع الحالي. ولدينا خطط لتعزيز قدرات العناية الصحية حال تطلب الأمر”.

لكن ناصر الشيخ المسؤول المالي السابق لدبي قدم رؤية مختلفة، في تغريدة على “تويتر” عندما طالب السلطات بالسيطرة على الضغوط المتزايدة.

وقال: “تقيم القيادة قراراتها على توصيات من الفريق، التوصيات الخطأ التي تعرض الأرواح البشرية للخطر وتؤثر سلبا على مجتمعنا”. وأضاف: “يحتاج اقتصادنا للمحاسبة”.

وتم ربط بعض السلالات الجديدة في دبي. وقررت بريطانيا وقف السفر إلى الإمارات بسبب انتشار سلالة جديدة من الفيروس ظهرت أولا في جنوب أفريقيا هناك.

وكانت دبي المعروفة بطيرانها وأطول بناية فيها والشواطئ والحانات أول وجهة سياحية في العالم لتعلن في تموز/ يوليو عن عودة الحياة الطبيعية فيها.

وأوقفت هذه الخطوة النزيف في قطاع السياحة والعقارات الذي تسبب به الإغلاق. وبعد عودة السياحة بدأت حالات فيروس كورونا. بالتزايد ببطء مع أنها ظلت مستقرة.

ثم جاءت احتفالات العام الجديد، واحتفل الشباب في الحانات واليخوت بدون ارتداء الأقنعة. وزادت الحالات خلال الـ17 يوما. في وقت طالت فيه الطوابير للفحص.

ولدى الكيان الإسرائيلي، أصيب 900 سائح عادوا من دبي بالفيروس، وذلك بحسب الجيش الذي يقوم بعمليات متابعة للإصابات.

وأدى العائدون إلى خلق سلاسل من حالات الإصابة وصلت إلى 4,000 شخص، بحسب تصريحات جيش الاحتلال للوكالة.

وتدفق عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى دبي بعد اتفاق التطبيع.

البكيني في دبي

وفي بريطانيا نشرت الصحف الشعبية صورا مؤثرة على “يوتيوب” بالبكيني في دبي أثناء الفترة التي تعاني منها البلاد موجة قاتلة من الفيروس.

وأغلقت بريطانيا في منتصف كانون الثاني/ يناير ممر السفر الذي سمح للسياح بتجاوز الحجر بعد زيادة الحالات في الإمارات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: “يجب عدم السماح بالسفر الدولي الآن إلا في حالة الضرورة” و”لا حفلات في باريس أو نهاية أسبوع في دبي. وهذا لم يعد موجودا وضد القانون”.

واكتشفت الدنمارك مسافرا قادما من دبي ظهر نتيجة فحصه أنه مصاب بالسلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وفي الفلبين اكتشفت السلطات سلالة جديدة من كوفيد-19 ظهرت في بريطانيا بعد عودة مسافر من دبي زارها في رحلة تجارية في 27 كانون الأول/ ديسمبر. وعاد في 7 كانون الثاني/ يناير وظهرت نتيجة فحصه إيجابية.

ولم تظهر أعراض عليه قبل سفره إلى دبي. واكتشفت الفلبين سلالة بريطانية من كورونا على 16 فلببينا، اثنان منهم جاءا من لبنان. وبلغت الحالات اليومية في دبي 4,000 حالة.

وأوقفت قطر رحلاتها إلى عدة دول بينها الإمارات بسبب تفشي الفيروس.

دبي عاجزة

وتعول الإمارات آمالها على توفير اللقاح للسكان، حيث توزع أبوظبي اللقاح الصيني، أما دبي فتوزع لقاح فايزر-بيونتك ووفرته حتى الآن لـ2.8 مليون نسمة.

لكن هناك من يشكك في قدرة دبي على التعامل مع الموجة الجديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإمارات لديها 13,250 سريرا لتسعة ملايين نسمة.

وأقامت دبي مستشفى ميدانيا فيما بنت أبوظبي المزيد. لكن دبي أغلقت المستشفى الميداني بسعة 3000 سرير في تموز/ يوليو. وفي نفس اليوم الذي فتحت فيه أبوابها للسياح.

وسجلت الإمارات نحو 297 ألف إصابة بفيروس “كورونا”، نتج عنها 826 حالة وفاة.

دحلان والانتخابات الفلسطينية القادمة

وبحسب ما نشر موقع “عربي بوست” قبل عدة أيام نقلاً عن مصادر فتحاوية مطلعة، فإن هناك جهود تبذل من قبل جهاز المخابرات المصرية والأردنية. تهدف لإقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يعدل عن موقفه القاضي بمنع دحلان وتياره أن يشاركوا في الانتخابات القادمة، والتي تم الإعلان عنها بمرسوم رئاسي فلسطيني قبل أسابيع.

وقالت المصادر إن ذلك يأتي إضافة إلى مطالبة عباس أن يشارك دحلان وبرفقته قيادي آخر في تيار الإصلاح داخل فتح. في لقاء الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في القاهرة في 15 من فبراير المقبل.

وأضاف المصدر إن “رؤية مصر والأردن تتمثل بضرورة مشاركة دحلان وتياره في الانتخابات، كمقدمة لإجراء مصالحة فتحاوية داخلية بعدها. قد تتطور إلى دعوة عباس لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح لإعادة دحلان للحركة الأم، ولم شملها. بما يضمن استقرارها وتفوقها على الخصوم التقليديين في الساحة الفلسطينية وهما حركتا حماس والجهاد الإسلامي”.

وفي السياق ذاته، أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جملة تعديلات على قانوني السلطة القضائية والانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

واشتملت التعديلات الرئاسية على بنود واضحة، تقضي بمنع تيار محمد دحلان من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة، فيما لم يخرج موقف رسمي حتى اللحظة بشكل نهائي، بالسماح أو الرفض بمشاركة دحلان في الانتخابات القادمة. إلا أن أطراً قيادية مقربة من الرئيس الفلسطيني عباس لمحت بذلك عديد من المرات.

ولا تزال هذه القضية محط جدل بين الأطراف السياسية الفلسطينية. فلم تقدم الكتل السياسية المتنافسة كحماس واليسار الفلسطيني موقفاً داعماً أو رافضاً لخطوات الرئيس الفلسطيني ضد دحلان.

دعم إماراتي لا ينتهي

وجدير بالذكر الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في عم دحلان المفصول من حركة فتح، في المعركة الانتخابية القادمة، وذلك باستغلالها للأزمات الانسانية التي تعصف بالقطاع وتقديم الدعم لأهل القطاع بوساطة دحلانية.

وقامت الإمارات بتقديم مساعدات إغاثية وطبية بوساطة مؤسسات الإغاثة التي يشرف عليها دحلان وتياره، المعروف باسم تيار الإصلاح الديمقراطي.

وتستمر وسائل الإعلام الإماراتية والأخرى التابعة لدحلان. بإخراجه كأحد الأبطال الذين تعرضوا للإقصاء بشكل ممنهج ومتعمد من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويؤكد ذلك التحقيق الأخير الذي بثته قناة “الكوفية” ومقرها القاهرة وتتلقى تمويلاً من الإمارات. في جزأين تحت عنوان “الرواية المفقودة” تظهر ما تعرض له دحلان من قبل عباس.

هذه المؤشرات جميعاً تدلل على أنه هناك رغبة إماراتية كبيرة بأن يصبح دحلان أحد أهم اللاعبين في الساحة الفلسطينية، ولهذا شرعت بالترويج للمشاريع التي تمولها وتشرف عليها في الساحة الفلسطينية تحديداً في قطاع غزة، لاستقطاب أصوات الجماهير لصالح دحلان.

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