تعرض الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز لأزمة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة لشقيقه كريم وهو يستلقي على سرير المستشفى، عبر خاصية ستوري على حسابه على “إنستجرام”. وعلق عليها: “الحمد لله على كل حال”.

نقل الفنان كريم محمود عبد العزيز إلى المستشفى 😭😭😭#ادعو_بالشفا_لكريم_محمود_عبدالعزيز pic.twitter.com/0uAHW3jnkC — لؤلؤة البحر (@ElbahrLulua) January 31, 2021

زملاء كريم محمود عبد العزيز يتفاعلون

وتفاعل الفنانون مع الخبر وعلى رأسهم الفنانة فريدة سيف النصر.

ونشرت فريدة منشور عبر “فيسبوك” قالت فيه: “ياجماعة حد يطمننا على كريم محمود عبد العزيز استغفر الله العظيم مش كده والله.. يارب يشفيك ويعافيك ويخلليك لولادك وشبابك يارب”.

أزمة صدرية

وبعد ساعات، أعلن محمد محمود عبد العزيز مغادرة شقيقه المستشفى.

وقال محمد في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن شقيقه عاد إلى منزله وأصبح بصحة جيدة.

كما أشار محمد إلى أن كريم محمود عبدالعزيز عانى من أزمة صدرية تنفسية شديدة ولكنه أصبح بصحة جيدة.

وهو ما أكده أيضاً الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية.

وقال فهمي إن كريم عبد العزيز بخير ، كما أشار إلى أنه عاد لمنزله بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة.

كما أوضح فهمي في تصريحات إعلامية أن كريم عبدالعزيز بحالة صحية جيدة، وأنه شعر فقط ببعض الإرهاق، وعقب اطمئنانه على حالته عاد لمنزله.

فيلم “موسى”

وفي سياق آخر، ينتظر كريم محمود عبد العزيز، عرض مسلسل “موسى”، بعدما انتهى من تصويره خلال الأشهر الماضية.

ويتعاون معه في الفيلم أسماء أبواليزيد، ومن إخراج بيتر ميمي.

وتحدث كريم عبد العزيز عن فيلمه الجديد “موسى”، وقال في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي:” فيلم “موسى”. مُتعب غير أن الشخصية لديها مشاكل نفسية كثيرة جدا.

وأشار حينها إلى أنه يتعب أثناء تصويره، مضيفاً: “عندما أعود إلى المنزل أكون في حالة تركيز في الشخصية طوال الوقت”.

وأضاف: “أتمنى في النهاية أن تنال الشخصية والفيلم إعجاب الجمهور.

ويجسد كريم شخصية “يحيى” طالب في كلية الهندسة، يحاول اختراع روبوت يكون الأول في الشرق الأوسط، بهدف الانتقام. لموت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، ولكن هذا الروبوت يعرضه لملاحقة من قبل السلطات.

كذلك، تعاقد كريم عبد العزيز، مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم “شكوكو” للمؤلف إبراهيم عيسي، ومن إخراج ماندو العدل.

الاختيار

وكان كريم عبد العزيز قد قال في أحد البرامج: “الدور الذي لعبته في مسلسل الاختيار كان مشرفاً لي، وأحببت المشهد جداً لأنه يوثق حادثة بشعة”.

كما تابع عبدالعزيز حينها: “حين يعمل الشخص أمراً يخص بلده، ووطنيته، تكون أمراً جميلاً ومُشرفاً للشخص نفسه”.

تجسيد سيرة محمود عبد العزيز

وعن تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز قال: “لكي نعمل سيرة ذاتية. يجب أن تكون مبنية على الحياة الشخصية وأين نشأ وكيف، ومن ماذا كان يعاني، ويوجد بها تفاصيل شخصية كثيرة”.

وتابع كريم خلال لقائه في برنامج “its show time”، تقديم الإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق على قناة cbc”: “عن نفسي لا أقتنع. بهذه المسلسلات لأنها تكون داخلة في الحرام، فأنت تفضح الشخصية وتفضح الناس، ويكون الشخص عاش وذهب لربه وانتهت الحكاية”.

وتحدث كريم محمود عبدالعزيز عن علاقته بالفنان محمد إمام، وقال: “أنا ومحمد إمام فعلا أصدقاء جدا، ولو عُرض علينا عمل جيد مثل مسلسل هوجان. أكيد سنفعلها، ولا يوجد أي مشكلة أي نعمل مع أي أحد”.

أبي اختار اسم طفلتي

وفي إبريل الماضية، رزق كريم عبد العزيز بمولودة جديدة، أطلق عليها اسم حبيبة.

وفاجأ حينها كريم جمهوره بإعلانه بأنه أطلق هذا الاسم تحديداً لأنه من اختيار والده الراحل محمود عبد العزيز.

وكتب كريم عبد العزيز حينها عبر انستقرام: “الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه.. الإسم اللي أبويا إختاره معايا، حبيبة كريم محمود عبد العزيز. اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها،وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى”.

وتعد حبيبة هي الابنة الثالثة لكريم محمود عبد العزيز، حيث رزق بابنته الأولى كندة عام 2012 والثانية في 2015.

كما احتفل كريم عبد العزيز بعيد ميلاد والده في مايو الماضي.

ونشر كريم صورة للراحل محمود عبدالعزيز من مسلسل جبل الحلال.

كما كتب كريم محمود عبد العزيز على الصورة: “٤/٦ تاريخ مهم جداً بالنسبالي عيد ميلاد الهيبة.. كل سنة وحضرتك في خير وسعادة. ونعيم وفي أعلي الدرجات بإذن الله..قولوا آمين يا رب”.

من هو كريم محمود عبدالعزيز؟

كريم محمود عبد العزيز هو نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقدم معه العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل جبل الحلال، ومحمود المصري.

ولد كريم عبد العزيز (37 عاماً) في القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية في فيلم البحر بيضحك ليه عام 1995 .

وفي عام 2000، شارك كريم محمود عبدالعزيز في فيلم “الناظر”، وبعدها قدم عدد من الأفلام السينمائية.

كما تزوج كريم عبدالعزيز من آن الرفاعي في يوليو 2011 وأنجب منها ثلاث أطفال.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك