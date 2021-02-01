أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، انفصال الفنان المصري عمرو دياب عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

بسمة وهبة تلتقي عمرو دياب

وكشفت بسمة وهبة التي التقت عمرو دياب صدفةً في دبي، أسباب انفصالهما التي أخبرها بها “الهضبة” بنفسه.

ونشرت بسمة وهبة فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وثقت خلاله لقاءها بعمرو دياب في البداية. ثم تحدثت عن أسباب انفصاله عن دينا الشربيني.

الحسد سبب انفصالهما

وقالت بسمة وهبة: “من الآخر، سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحسد والحديث بكثرة عن علاقة عمرو دينا وتناغمهما سويًا”.

وتابعت: “عمرو دياب ودينا الشربيني انفصلوا فعلاً، هو جميل ومتواضع، ودينا كل شيء جميل بها، لكننا حسدناهم”.

تامر أمين أشعل النار بين الثنائي

وعتبت بسمة وهبة على زميلها الإعلامي تامر أمين، وقالت: “ثم أنهم تركوا بعض، ومع ذلك لم نتركهم في حالهم، لا داعي يا تامر أمين لإشعال الأمور. بالراحة عليهم يا تامر، أنت أتيت لتهدئة النفوس”.

وأضافت: “حين تفعل ذلك ياتامر، ماذا سأفعل أنا في برنامجي الجديد؟”.

ووجهت بسمة وهبة رسالة للجمهور قائلة: “بالراحة على الناس، لو كان هناك أملاً واحد بالمئة أن يعودا لبعضهما لن يعودا”.

وتابعت: “هل من المنطقي أن أذهب لعمرو دياب وأخبره أن دينا تقصدك بما قالته في هذا البرنامج، وأذهب لدينا وأقول لها أن عمرو يغني مواويل يقصدك بها”.

الحب لا يشترى بالنقود

وأعربت بسمة وهبة عن أمنيتها أن يعود عمرو دياب ودينا الشربيني سوياً، وقالت: “يارب لو في خير لهما أن يصلح حالهما، وسأخبركم نصيحة. النقود قد تجلب لنا أي شيء في حياتنا، والقدر قد يجلب كل شيء في حياتنا، لكن الحب لا نستطيع إحضاره”.

ووجهت بسمة وهبة نصيحة لعمرو دياب ودينا الشربيني، قائلةً: “من يجد حب في حياته حلو وجميل فليتمسك به وتنازلوا وحاولوا. ونصيحتي من باب الخير وبلاش تستغنوا عن الحب بهذه السهولة”.

وكان الإعلامي المصري تامر أمين قد حسم شائعات انفصال عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني وأكد حدوثه.

“الانفصال مؤكد”

وقال تامر أمين: “جميعكم تعلمون أن دينا الشربيني انفصلت عن عمرو دياب، وخبر الانفصال مؤكد”.

وتابع: “حاول بعض الأصدقاء المقربين وبعض الفنانين التقريب من وجهات نظرهم، ولكن لم ينجحوا وانفصلوا بشكل تام”.

“لا يصح”

وهاجم تامر أمين دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة.

وقال تامر: “لا يصح أن تتحدث زوجة عن زوجها بعد انفصالهما، ويجب عليها أن تتحدث عنه بطريقة جيدة، كما يفعل عمرو”.

وتابع: “عمرو دياب قليل الكلام وكثير الفعل، والدليل أنه لم يذكر سيرة دينا سواء حين ارتبط بها أو حين انفصل عنها، لأنه يحترم نفسه ويحترم من معه”.

وأعاد تامر تصريحات دينا التي قالتها خلال حديثها في برنامج “بصراحة مع”، على قناة mbc، مع عمرو يوسف، حول الزواج.

وقال: “ما فعلتيه يادينا لا يصح، ولا تتكلمي عن العلاقة بينك وبين عمرو دياب إطلاقاً، وحين تتكلمي عنه تكلمي باحترام”.

وأشار تامر إلى أن هناك الكثير ممن حاولوا التطاول على عمرو دياب كي يصلوا إليه، ولكنه يرد بالنجاح والعمل والحفلات، وهذا ما وضعه في مكان آخر.

ماذا قصدت في فترة التعارف؟

وقالت دينا الشربيني في اللقاء الذي يقصده تامر أمين: “للأسف نحن نأخذ فكرة أن الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها، وهذا غير حقيقي”.

وتابعت: يفترض أن يكون هناك فترة تعارف بين الطرفين، سواء كانوا يتعرفون على بعضهم، أو تمت خطبتهم. فهما لا يكونان على طبيعتهما. هو يريد أن يكون ممتاز والآخر كذلك، فيسعدان مع بعضهما.

واستطردت: “تبدأ المشاكل الحقيقية حين يعيشان سوياً، ويرى كل منهما الآخر على حقيقته، لكن لو كنت منذ البداية على حقيقتي، لما حصلت المشاكل”.

انفصال عمرو ودينا

وانتشرت مؤخراً أنباء عن انفصال الثنائي، انتهت بطرده لها من شقته بسبب إصرار دينا على إعلان الزواج بشكل رسمي.

وأرجعت حينها مصادر مقربة من دیاب، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

ارتباط عمرو دياب

ومنذ انفصاله عن دينا الشربيني، طاردت شائعات الارتباط عمرو دياب كلما انتشرت له صورة مع فتاة.

وكان آخرها حين أثار عمرو دياب جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صوره مع المذيعة المصرية إنجي كيوان.

والتقى عمرو دياب إنجي كيوان في دبي وسط مجموعة من أصدقائهما المشتركين.

عمرو دياب وانجي كيوان

ونشرت إنجي كيوان الصور عبر صفحتها على “انستغرام”، وعلقت عليها: “يوماً جيداً قضيته مع عمرو دياب”.

ويعود الجدل المُثار من قبل الناشطون، بسبب حالة الحميمية في صور عمرو دياب وإنجي كيوان، وصلت إلى حد الاعتقاد بارتباطهما.

حقيقة الارتباط

وحسم مصدر مقرب من عمرو دياب حقيقة ارتباطه بإنجي كيوان.

وأكد المصدر في حديث لصحيفة “الوطن” المصرية أن إنجي كيوان متزوجة من لبناني تعرفت عليه في أبوظبي، وأنجبت منه ولدين.

وأشار إلى أن عمرو دياب لا يفكر حالياً في الارتباط ويضع كامل تركيزه نحو أعماله الفنية الجديدة.

ونوه المصدر إلى وجود زوج إنجي كيوان في أحد الصور التي تجمع عمرو دياب بزوجته، ما يدحض أي شائعة بشأن علاقتهما، خاصة أن المذيعة تعتبر نفسها واحدة من جمهوره.

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