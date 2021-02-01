الزمالك يواجه غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز .. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تُلعب اليوم الثلاثاء 2/2/2021 عدد من المواجهات والمنافسات القوية للفرق المصرية، ضمن منافسات الأسبوع ال 11 من الدوري المصري الممتاز (الدرجة الأولى) وفي أبرز اللقاءات مواجهة الزمالك و غزل المحلة.

وسيعلب كل من أسوان أمام سيراميكا كليو باترا. فيما يلعب غزل المحلة أمام منافسه متصدر الدوري المصري الزمالك في مباراة قوية في قمة الجولة. وكذلك سيواجه فريق المصري البورسعيدي فريق البنك الأهلي.

مباراة أسوان و سيراميكا كليو باترا

ستقام مباراة فريق أسوان المصري أمام سيراميكا عصر اليوم الثلاثاء على ملعب ” استاد بتروسبورت”. عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر وفلسطين. وعند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودولة قطر.

كما وسيدخل فريق أسوان في مواجهة الجولة ال 11 من مواجهات الدوري المصري الممتاز. بعد تعادله السلبي أمام وادي دجلة في مباراته الأخيرة في الجولة الماضية.

المباراة القادمة 🆚 سيراميكا كليوباترا

📌الجولة الحادية عشر (الدوري المصري الممتاز)

📅 اليوم، الثلاثاء 2 فبراير 2021

🕝 الثانية والنصف عصراً

🏟 ستاد بترو سبورت #شجع_الأزرق 🔵🔵 pic.twitter.com/fnCqEvXfaB — Aswan SC (@AswanSC_) February 1, 2021

بينما يدخل فريقه المنافس سيراميكا المواجهة بعد تحقيق الفوز على فريق الجونة المصري في مباراته الأخيرة. بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقد حقق فريق أسوان المصري في تسع منافسات بالدوري الممتاز الجاري، فوزا في مباراتين وتعادلا في ثلاثة. بينما خسر في أربع مباريات مع تأجيل لقاء له بالدوري.

كما فاز الفريق المنافس سيراميكا في أربع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر في ثلاثة لقاءات في منافسات الدوري الممتاز، مع بقاء مباراة مؤجلة له.

ترتيب المنافسين في الدوري

ويحتل فريق أسوان المركز الثاني عشر في قائمة ترتيب دوري الدرجة الممتازة برصيد 9 نقاط. بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الحادي عشر فريق طلائع الجيش برصيد 10 نقاط.

بينما يحتل الفريق المنافس في المواجهة المرتقبة اليوم سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 14 نقطة. بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الخامس فريق بيراميدز المصري برصيد 15 نقطة.

معلق المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين المعلق العامل في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية الرياضي المصري حاتم بطيشة.

مباراة غزل المحلة و الزمالك

وسيخوض متصدر الدوري المصري الممتاز الزمالك ” القلعة البيضاء”. بعد استفادته من تعثر غريمه التقليدي فريق الأهلي المصري ” القرن” أمام فريق بيراميدز في منافسات الجولة العاشرة. والتي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين أمام فريق غزل المحلة.

قائمة فريقنا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز. 🏹📋 pic.twitter.com/EiaPMdll5H — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 1, 2021

ومن المقرر أن تقام المواجهة التي تحمل الإثارة والقوة بين فريق غزل المحلة والزمالك المصري في قمة الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز. على ملعب استاد ” غزل المحلة”.

موعد المباراة

وستقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. وعند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر.

كما سيدخل الفريق المتصدر الزمالك المصري بعد تحقيقه الفوز الكبير أمام فريق مصر المقاصة بأربع أهداف نظيفة دون رد في مباراته الأخيرة. والتي تصدر من خلالها ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن أقرب منافسه الأهلي المصري.

كما يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق الدحيل القطري. يوم الخميس القادم. في أولى المنافسات بافتتاح مسابقة بطولة كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين المنافسين الزمالك وغزل المحلة، المعلق الرياضي في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصري بلال علام

مباراة المصري البورسعيدي و البنك الأهلي

وستقام مباراة المصري البورسعيدي أمام منافسه البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة ال 11 من الدوري المصري الممتاز على ملعب ” استاد برج العرب” في مدينة الإسكندرية.

وتلعب المباراة عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين. وعند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر.

أجواء المران الأخير لفريق #المصري استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء غدا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.#AlMasrySC pic.twitter.com/4AtOhqbk9E — Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 1, 2021

وسيدخل فريق المصري بعد فوزه في الجولة الأخيرة له في منافسات الدوري أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد. على عكس الفريق المنافس الذي خسر أمام فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين دون رد في الدوري المصري.

وقد فاز فريق المصري البورسعيدي في أربع مباريات. مع خسارته في مباراة وحيدة والتعادل في أربع مواجهات في منافسات الدوري مع بقاء مباراة مؤجلة له.

بينما فاز فريق المنافس البنك الأهلي في مباراة واحدة والتعادل في خمسة مباريات والخسارة في أربع مباريات أخرى في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب كلا الفريقين

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط متساوياً بذلك مع فريق الإسماعيلي المصري بنفس النقاط في جدول الترتيب الدوري الممتاز.

التعليق على المباراة

من المقرر أن يعلق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف العامل في شبكة قنوات “أون تايم سبورت” الرياضية المصرية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

وستبث كافة مباريات مواجهات اليوم عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصري التي تمتلك حقوق النشر للدوري المصري الممتاز، عبر قناة “OnTime Sports” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

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