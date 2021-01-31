مواجهة قوية .. موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي الليلة فريق برشلونة ” الكتالوني” أمام المنافس الغريم “أتليتك بلباو” في تحمل الإثارة والمنافسة الشديدة. في قمة الجولة ال 21 من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الممتازة، في المواجهة الأخرى بين كلا المنافسن القويين هذا الموسم

ويسعى فريق برشلونة الإسباني بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى رد الاعتبار للفريق بعد خسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني. أمام الفريق المنافس أتليتك بلباو الذي نجح في التتويج بهذا اللقب هذا الموسم على حساب برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد.

طرد ميسي

وشهد نهائي الكأس طرد النجم الأجنتيني ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني أمام المنافس. هذه الليلة في الدوري الإسباني “الليغا”، ليتم إيقافه بقرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مباراة وحيدة على إثر ذلك.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام أحداث اللقاء الناري بين الفريقين الأحد 31/1/2021م، عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. وعند الساعة العاشرة بتوقيت مصر وفلسطين.

وستبث وقائع اللقاء عبر شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النشر الحصرية. لدوري الإسباني للدرجة الممتازة هذا الموسم، عبر قناة “beIN Sports HD 1″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547. ومعدل ترميز 27500. واستقطاب الموجة عامودي. وبمعدل تصحيح الخطأ 2/3.

كما ستبث عبر قناة ” beIN Sports HD2 ” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. ومعدل استقطاب أفقي للموجة. وبمعدل الترميز 27500.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة المعلق الرياض التونسي رؤوف خليف 58 عاماً العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت”. الرياضية القطرية بالدوحة، على أحداث اللقاء بين المنافسين فريق برشلونة الإسباني ونظيره أتليتك بلباو، على أرض معقل الفريق الكتالوني ” الكامب نو”.

تشكيلة فريق برشلونة

ويلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني. رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي. إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة المنافس أتليتك بلباو

وسيعتمد المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال 55 عاماً على تشكيلته الأساسية المعتادة أمام منافسه برشلونة الإسباني. في المواجهة الثانية خلال الموسم الحالي، في مركز حراسة المرمى الإسباني أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع سيكون اللاعب الإسباني ميكيل بالينزياجا، ومواطنه إينيغو مارتينيز، واللاعب ييراي ألفاريز، بالإضافة. إلى إقحام اللاعب أندير كابا الإسباني.

وفي الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب الإسباني إيكر مونياين، ومواطنه أوناي فينسيدور، واللاعب دانييل غارسيا كارييو. إلى جانب اللاعب الإسباني أوسكار دي ماركوس.

وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثنائي، الإسباني راؤول غارسيا، ومواطنه إينياكي ويليامز.

صحيفة الموندو الإسبانية وميسي

ويستعد قائد فريق برشلونة الإسباني ” ليونيل ميسي” لمقاضاة صحيفة “ماندو” الرياضية الإسبانية، بعد قيامها بتسريب. عقد ميسي ونشره عبر الصحيفة، بعنوان العقد الفرعوني الذي يدمر فريق برشلونة الإسباني.

نادي برشلونة ينفي بشكل قاطع أية مسؤولية عن نشر تفاصيل عقد ليو ميسي ويعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة إل موندو، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه المطلق لميسي أمام محاولات تشويه سمعته وتقويض علاقته بالنادي حيث نشأ وأصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. pic.twitter.com/hq0luIrBqK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 31, 2021

وقد كشفت الصحيفة الإسبانية عن مفاجئة من العيار الثقيل في تسريبها، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. يحصل على ما يزيد 555 مليون يورو خلال هذه الفترة داخل صفوف الفريق الكتالوني، على الرغم من أن عقده ينص على مقاضاته نحو 138 مليون يورو في الموسم الواحد.

المرشح لابورتا

وأكد الرئيس السابق لإدارة فريق برشلونة الإسباني والمرشح الحالي في الانتخابات المقبلة المحامي خوان لابورتا. قائلاً: ” أنه سيحدث غداً عبر وسائل الإعلام الإسبانية حول الخطة المستقبلية لنادي برشلونة الإسباني، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بسبب جائحة وباء فيروس كورونا”.

وأردف لابورتا، ” سأتحدث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع التأكيد على استمراره داخل صفوف الفريق لعدة سنوات معنا”.

صحيفة إل موندو قامت بعرض تفاصيل قيمة عقد ميسي: -555,237,619 يورو قيمة مدة العقد لمدة 4 سنوات -138,000,000 يورو سنوياً+ إضافات – 115,225,00 يورو قيمة التجديد -77,929,955 يورو قيمة بند الولاء 💰 💰 💰 pic.twitter.com/PQimfC2Ide — E P L W O R L D (@EPLworld) January 31, 2021

ترتيب الليغا قبل مواجهة منافسات اليوم

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة. بينما يحتل فريق الديربي الجار فريق ريال مدريد الذي تعثر مؤخراً أمام ليفاني في الجولة ال 21 من الليغا برصيد 40 نقطة.

ويأتي في المركز الثالث يحتل فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة. وفي المركز الرابع يحتل فريق برشلونة الإسباني برصيد 37 نقطة.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 35 نقطة، أما المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 32 نقطة.

بينما يحتل في المركز السابع فريق غرناطة الإسباني برصيد 28 نقطة، وفي المركز الثامن يأتي فريق ريال بتيس برصيد 27 نقطة. وفي المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي الذي نجح مؤخراً من تحقيق الفوز على ريال مدريد وخطف ثلاثة نقاط منه للصعود في الترتيب برصيد 26 نقطة.

أما في المركز التاسع من جدول الترتيب الإسباني يحتل فريق أتليتك بلباو الذي سيواجه فريق برشلونة الإسباني مرة أخرى. خلال الموسم بعد نجاحه في الفوز على الكتالوني في نهائي كأس السوبر الإسباني والتتويج باللقب برصيد 24 نقطة.

تراجع فالنسيا وألافيس

مع تراجع فريق فالنسيا ” الخفافيش” في الترتيب بالمركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بينما فريقا سلتا فيغو وقادش. يحتلان المركز المركزين الحادي والثاني عشر متساوين في عدد النقاط مع فريق أتليتك بلباو برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الرابع عشر يحتل فريق خيتافي برصيد 23 نقطة متساوياً مع المنافس “الخفافيش”، أما في المركز الخامس. والسادس عشر يأتي فريق إيبار وبلد الوليد بنفس عدد النقاط 20 نقطة.

ويحتل فريق ألافيس المتراجع في ترتيب الدوري هذا الموسم في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، وفريق إلتشي. الذي يحتل في المركز ما قبل الأخير في الدوري برصيد 16 نقطة.

وفي أدنى الترتيب يحتل فريق ويسكا المهدد بالخروج من قائمة دوري الدرجة الأولى الممتازة نتيجة نتائجه السيئة. في منافسات الدوري هذا الموسم برصيد 16 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك