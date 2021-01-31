عمرو دياب يثير الجدل بصور جريئة مع الإعلامية إنجي كيوان .. هل ارتبط بها!

أثار الفنان المصري عمرو دياب جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صوره مع المذيعة المصرية إنجي كيوان.

والتقى عمرو دياب إنجي كيوان في دبي وسط مجموعة من أصدقائهما المشتركين.

عمرو دياب وانجي كيوان

ونشرت إنجي كيوان الصور عبر صفحتها على “انستغرام”، وعلقت عليها: “يوماً جيداً قضيته مع عمرو دياب”.

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ويعود الجدل المُثار من قبل الناشطون، بسبب حالة الحميمية في صور عمرو دياب وإنجي كيوان، وصلت إلى حد الاعتقاد بارتباطهما، خاصة أن “الهضبة” انفصل مؤخراً عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

وجاء في أحد التعليقات: ” رجالة عينها فارغة”.

رجاله عينها فارغه ❤️😂 https://t.co/kD0QIUM1Qu — islam mohey (@sallasmaringy) January 31, 2021

وكتبت مغردة باسم مروة الزواهري: ” هو اللي واخد السيلفي”.

هو اللي واخد السيلفي 🙂 https://t.co/kxL1JgLJYi — Marwa elzawahry 👅 (@MARWAISTWEETING) January 31, 2021

وسخر آخر من تعدد تجارب عمرو دياب مع النساء، وكتب: “ليه يا قلبه كل يوم تحب واحدة”.

ليه يا قلبه كل يوم تحب واحدة https://t.co/g3PSBQwl73 — Eslam (@Eslam_mamdou7) January 31, 2021

واقتبس آخر من كلمات أغنية عمرو دياب في تعليقه، وكتب: “لما كان بيقول ليه يا قلبي كل يوم تحب وحدة، مكنش بيغني”.

لما كان بيقول ليه يا قلبي كل يوم تحب واحده مكنش بيغني https://t.co/O8Qj0E70B1 — Elkahky👑 (@Ahmed03314035) January 31, 2021

ورجحت مغردة باسم خلود، أن ما يفعله عمرو دياب يتعلق بعمره، وكتبت: “الرجل بعد مايعدي الـ٤٠ يكون مصمم يثبت لنفسو إنو مرغوب”.

الرجل بعد مايعدي الـ٤٠ يكون مصمم يثبت لنفسو إنو مرغوب https://t.co/C34jrG9s7H — خــــلود (@rnnrxx_) January 31, 2021

وكتب آخر ساخراً: ” جرحه بيلم بسرعة ماشاء الله”.

جرحه بيلم بسرعة ماشاء الله 😂😂😂 https://t.co/SljQ0lAvKX — Â Đ ę ł (@adel_noba10) January 31, 2021

حقيقة الارتباط

وحسم مصدر مقرب من عمرو دياب حقيقة ارتباطه بإنجي كيوان.

وأكد المصدر في حديث لصحيفة “الوطن” المصرية أن إنجي كيوان متزوجة من لبناني تعرفت عليه في أبوظبي، وأنجبت منه ولدين.

وأشار إلى أن عمرو دياب لا يفكر حالياً في الارتباط ويضع كامل تركيزه نحو أعماله الفنية الجديدة.

ونوه المصدر إلى وجود زوج إنجي كيوان في أحد الصور التي تجمع عمرو دياب بزوجته، ما يدحض أي شائعة بشأن علاقتهما، خاصة أن المذيعة تعتبر نفسها واحدة من جمهوره.

وأوضح المصدر أن عمرو دياب لا يلتفت لمثل هذه الشائعات التي اعتاد عليها مؤخراً.

وأضاف: “الهضبة لا يحب الرد على الإشاعات لعدم إعطائها حجماً أكبر من حجمها”.

ولفت المصدر إلى أن عمرو دياب ما زال موجوداً في دبي، ومن المقرر عودته إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

من هي إنجي كيوان؟

وإنجي كيوان إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.

وتخرجت إنجي كيوان في الجامعة الأمريكية بدبي في تخصص Banking and Finance.

وكانت إنجي كيوان تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب “أمينة رزق”، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وشاركت إنجي كيوان في تقديم برنامج “قعدة رجالة”مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب، كما شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

وأثارت إنجي كيوان انتقادات أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وارتدت فستانا عاري الظهر.

كما تعرضت إنجي للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

ويتابع إنجي كيوان عبر حسابها على “إنستجرام” أكثر من 273 ألف متابع.

وخضعت إنجي لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.

وتزوجت إنجي كيوان من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان .

دينا الشربيني وعمرو دياب

وفي سياق آخر، حسم الإعلامي المصري تامر أمين شائعات انفصال عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني وأكد حدوثه.

وقال تامر أمين: “جميعكم تعلمون أن دينا الشربيني انفصلت عن عمرو دياب، وخبر الانفصال مؤكد”.

وتابع: “حاول بعض الأصدقاء المقربين وبعض الفنانين التقريب من وجهات نظرهم، ولكن لم ينجحوا وانفصلوا بشكل تام”.

“لا يصح”

وهاجم تامر أمين دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة.

وقال تامر: “لا يصح أن تتحدث زوجة عن زوجها بعد انفصالهما، ويجب عليها أن تتحدث عنه بطريقة جيدة، كما يفعل عمرو”.

وتابع: “عمرو دياب قليل الكلام وكثير الفعل، والدليل أنه لم يذكر سيرة دينا سواء حين ارتبط بها أو حين انفصل عنها، لأنه يحترم نفسه ويحترم من معه”.

وأعاد تامر تصريحات دينا التي قالتها خلال حديثها في برنامج “بصراحة مع”، على قناة mbc، مع عمرو يوسف، حول الزواج.

وقال: “ما فعلتيه يادينا لا يصح، ولا تتكلمي عن العلاقة بينك وبين عمرو دياب إطلاقاً، وحين تتكلمي عنه تكلمي باحترام”.

وأشار تامر إلى أن هناك الكثير ممن حاولوا التطاول على عمرو دياب كي يصلوا إليه، ولكنه يرد بالنجاح والعمل والحفلات، وهذا ما وضعه في مكان آخر.

ماذا قصدت في فترة التعارف؟

وقالت دينا الشربيني في اللقاء الذي يقصده تامر أمين: “للأسف نحن نأخذ فكرة أن الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها، وهذا غير حقيقي”.

وتابعت: يفترض أن يكون هناك فترة تعارف بين الطرفين، سواء كانوا يتعرفون على بعضهم، أو تمت خطبتهم. فهما لا يكونان على طبيعتهما. هو يريد أن يكون ممتاز والآخر كذلك، فيسعدان مع بعضهما.

واستطردت: “تبدأ المشاكل الحقيقية حين يعيشان سوياً، ويرى كل منهما الآخر على حقيقته، لكن لو كنت منذ البداية على حقيقتي، لما حصلت المشاكل”.

انفصال عمرو ودينا

وانتشرت مؤخراً أنباء عن انفصال الثنائي، انتهت بطرده لها من شقته بسبب إصرار دينا على إعلان الزواج بشكل رسمي.

وأرجعت حينها مصادر مقربة من دیاب، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط

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