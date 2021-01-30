نزار الفارس يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء رانيا يوسف .. ولهذا السبب هددها!

كشف الإعلامي العراقي نزار الفارس عن سبب تهديده للفنانة المصرية رانيا يوسف بالإفصاح عن المبلغ المادي الذي تقاضته مقابل الظهور معه.

لم أهدد امرأة من قبل!

وقال نزار الفارس في مداخلة عبر برنامج “كشف حساب” مع الإعلامية الكويتية مي العيدان: “ليس من طبعي أن أقوم بتهديد امرأة”.

وتابع: “ماحدث أنها -رانيا يوسف- خرجت واتهمتني في مهنيتي، وأنا عملت مونتاج، وقلت لها إنها كانت تعلم بالأسئلة”.

وأضاف نزار الفارس: “خرجت رانيا يوسف مرة أخرى وقالت إنها لم تتقاض أجراً مقابل ظهورها معي في البرنامج، وهو ما استفزني. وجعلني أقول لها لو أصرت على كلامها هذا، وسأخرج وأقول على الأجر اللي حصلت عليه”.

“كانت كريمة مادياً”

وأشار نزار الفارس إلى أن رانيا يوسف كانت كريمة معه مادياً بشكل كبير، مضيفاً: “حين رأتني كانت جميلة وراقية جداً في التعامل وقدرتني جداً”.

نزار الفارس يهدد رانيا يوسف

وتوعد نزار الفارس في وقت سابق، رانيا يوسف، بالكشف عن المبلغ الذي دفعه لها نظير استضافتها في برنامج “مع الفارس”. الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تصريحات الفنانة الجريئة عن مفاتنها والحجاب.

ونفى الفارس رداً على التهم التي وجهته الفنانة المصرية له بالتحرش بها، جميع التهم الموجهة له.

وكذّب الفارس الممثلة المصرية بشأن حديثها عن أنها لم تتقاضى جنيها واحدا مقابل الحوار.

وقدم الاعلامي العراقي اعتذاره للجماهير العربية بشأن الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعد استضافته لرانيا يوسف.

نزار الفارس مصدوم

وكان نزار الفارس قد عبر عن صدمته الشديدة واستغرابه من اتهام رانيا يوسف، له بالتحرش بها، وذلك بعد بسبب سؤاله لها. عن مؤخرتها وإجابتها له بأنّ لديها واحدة مميزة عن باقي الفنانات.

وقال نزار الفارس: “أشعر بالصدمة والاستغراب من اتهام رانيا يوسف لي بالتحرش بها، بينما كانت قد اعترفت لي بأنها سعيدة بحواري معها ولم تندم على ما قالته”.

واقترح الإعلامي العراقي على رانيا يوسف أن تعرض نفسها على طبيب نفسي في أقرب وقت، بسبب هذا التناقض، واتهاماتها “الشنيعة” له. بحسب تعبيره.

“رانيا يوسف ليست ضحية”

وأشار الفارس إلى أن رانيا يوسف تسعى لتحوير الحقائق لتظهر بدور الضحية وتُلمع صفحتها بعد الهجوم الشديد عليها بسبب جرأة تصريحاتها.

وأضاف: “هي ليست ضحية، أنا الضحية، شعرت بالخجل من جوابها وتضايقت جداً”.

وتابع الفارس: “بعد ما استشهدت بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث، نظرت إليها وصمتت وشعرت بالخجل”.

وأكد الإعلامي العراقي أنه بعد الحلقة أرسل لرانيا يوسف اعتذاراً في حال تسبب لها أي حرج، لكنها أجابته قائلة: “تعتذر على ماذا؟ على شيء لم تفعله”.

وأبدى الفارس استياءه الشديد، من هجوم رانيا يوسف عليه، حين قالت إنها فوجئت به وهو يطرح عليها السؤال الذي أثار الجدل.

ورفضت رانيا يوسف ألا تحرجه، كونه ضيفا عليها بالقاهرة، واستقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه، ولم تتقاض أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار، بحسب قولها.

“عفوية وطيبة”

وكانت رانيا يوسف قد اتهمت نزار الفارس بالتحرش بها، وردّت لتبرير ما حدث في اللقاء التلفزيوني مؤكدة أنها تعاملت بعفوية وطيبة شديدة.

وأضافت رانيا يوسف أن بناتها أكدن لها أن السؤال الذي استقبلته عن جسدها ما هو إلا تحرش بها وكان يجب ألا تكمل الحوار مع المذيع.

وقالت إنها كانت حسنة النية في ردودها ولم تتوقع أن تطلق هذه الحلقة حلقة المؤخرة.

وتابعت: “أنا بتعامل بالعفوية ونقابة الممثلين عارفين أن الموضوع مش مقصود، وأنا مش بنت إمبارح، ودي ضريبة شهرة وضريبة. نجاح والناس بتبقي عايزة تستغل نجاحك وأنا متضايقة من عفويتي ومن طيبتي ومن استغلال حسن نيتي بالشكل ده”.

“رانيا يوسف: تورطت!”

وأضافت الممثلة المصرية أن المشاهد للحلقة يستطيع أن يشعر بأنها تورطت.

وقالت إنها ظهرت بملابس عادية ولم تكن تريد أن تتحول إلى تريند وأن هدفها من الحلقة هو تلبية طلب مذيع البرنامج لأنه قال لها. إن لها في العراق جمهور كبير ويحب أن يراها.

وأكدت رانيا يوسف إلي أن المذيع طوال الوقت كان يسألها أسئلة في الحياة الشخصية لزملائها. مين متجوز مين عرفي” رغم أنها قالت. له إن الأمر ليس لها دخل بها وأنها لا تتحدث في السياسة أو الدين.

تحرض على الفسق والفجور

وأقام أكثر من 65 محامٍ على رأسهم المحامي المصري البارز نبيه الوحش. عدة دعاوي وبلاغات ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف للنائب العام. باعتبارها تحرض على الفسق والفجور.

وكان نقيب المهن التمثيلية، الفنان المصري أشرف زكي أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن الحلقة. التي ظهرت فيها رانيا يوسف مع نزار الفارس.

رانيا تثق بالقضاء المصري

وحددت نيابة جنح قصر النيل الـ21 من فبراير المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف. بتهمة “ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح. والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة”.

من جهتها ردت رانيا في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” وقالت: “أثق في القضاء المصري وتحت أمره في أي وقت”.

وتابعت: “إلى الآن لم أستلم أي إعلان يخص هذا الموضوع، ولكني جاهزة وعلى ثقة في قضاة مصر.

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