محلل لبناني: محمد السادس وقع في فخ نصبه له دونالد ترامب ومصيره معروف!

أكد المحلل اللبناني، ناصر قنديل، أن ملك المغرب محمد السادس وقع في فخ نصبه له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال قنديل، إن الفخ تمثل في منح دونالد ترامب للملك المغربي محمد السادس اعترافاً بسيادته على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

محمد السادس و الصحراء الغربية

واستغرب قنديل خلال حوار مع قناة المنار اللبنانية تخلي حكام المغرب عن القضية الفلسطينية التي تعتبر مقدسة بالنسبة للشعب المغربي. مقابل الحصول على الصحراء الغربية. متابعاً: “لن يحتفظوا بها”.

ووصف المحلل صفقة التطبيع بـ “الخيانة الخطيرة للقضية الفلسطينية من قبل الملك المغربي محمد السادس “. مشيراً إلى أن محمد السادس فكر بطريقة سخيفة وبسيطة تماماً.

وأشار إلى أن أمريكا حتى وإن كانت لا تملك سلطة اتخاذ القرار بدلاً من الشعب الصحراوي، عرضت على المغرب، على الورق وبشكل مصطنع. سيادته على الأراضي الصحراوية.

وبين المحلل اللبناني، أن ذلك من أجل تدمير المملكة من الداخل لأن الشعب المغربي معروف بحبه الثابت ودعمه للقضية الفلسطينية.

نزاعان متزامنان

وأوضح قنديل، أن الملك محمد السادس بقبوله هذه المساومة “الحقيرة” وقع فريسة، حيث سيجد نفسه أمام نزاعين متزامنين.

وأضاف: “يتعلق النزاع الأول بانقلاب شعبه عليه والثاني خسارته الصحراء الغربية لصالح جبهة البوليساريو الممثلة الشرعية للشعب الصحراوي”.

وذكر بأن المملكة المغربية كانت مستهدفة من طرف الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى تأجيج الصراع الداخلي وبث حالة من الذعر بين النخبة المغربية.

القضية الفلسطينية

وفي وقت سابق، قال موقع “أفريكا إنتلجنس” إن العاهل المغربي الملك محمد السادس يحاول أنّ يستغل التطبيع لتسويق نفسه كمدافع عن القضية الفلسطينية.

وذكر الموقع أن ملك المغرب تلقى دعوة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة دولة الاحتلال.

وأشار الموقع إلى أن العاهل المغربي ويريد استغلال هذه الدعوة لتنظيم لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

علاوة على، يحاول الملك محمد السادس خلال الزيارة الضغط على “نتنياهو” للقبول باستئناف المحادثات مع “عباس”، على أن يتم الأمر بدعوة مغربية.

وبحسب التقرير، فإن العاهل المغربي يريد أن يستثمر هذه الدعوة لطرح شروط متعددة، تُظهره كمدافع قوي عن القضية الفلسطينية. ولتكون طريقة لتبديد اتهامات الخيانة حول مسألة تطبيع المغرب مع إسرائيل، وهي الاتهامات التي تغذيها جهات داخل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، على حد قول الموقع.

هل سيتمكن محمد السادس من الصلاة في الأقصى؟

واعتبر “أفريكا إنتلجنس” أن “مهمة المساعي الحميدة هذه ستسمح للملك بالظهور كوسيط حسن النوايا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وحتى في تسهيل التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

لكن هذه الرغبة قد تتعارض مع توجهات نتنياهو الذي وعد ببناء 800 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن العاهل المغربي محمد السادس يتطلع إلى استثمار صفته كرئيس للجنة القدس ويأمل أن يتمكن من الصلاة في المسجد الأقصى خلال رحلته المحتملة. الأمر الذي لا ينبغي للدولة العبرية أن تعارضه.

لكن المفارقة أن الصعوبة قد تأتي من مفتي القدس محمد أحمد حسين والذي له اليد العليا على المسجد.

وأصدر مفتي القدس، في أغسطس/آب 2020، فتوى تمنع مواطني الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل من القدوم للصلاة في الأقصى.

ويخطط المغرب وإسرائيل لافتتاح مكتبي اتصال في كل من تل أبيب والرباط، بحلول نهاية الشهر الحالي.

وذكرت تقارير صحفية أنّ ملك المغرب محمد السادس وضع شرطاً لزيارة إسرائيل.

وكان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه دعوة لملك المغربي لزيارة “تل ابيب” بعد اتفاق التطبيع.

شرط الملك

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “معاريف” العبرية، فإن محمد السادس يشترط إجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت أن العاهل المغربي طالب أيضاً الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة.

وأشارت إلى أن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد في الرباط دافيد جوفرين، الذي سيغادر بعد أيام إلى الرباط، سيعمل على الدفع لإجراء الزيارة.

دور الوسيط بعد التطبيع

وحسب الصحيفة، فإن الملك المغربي يريد استغلال منصبه كرئيس للجنة القدس لاستعادة بلاده دور الوسيط الذي شغله فترة إبرام اتفاق السلام مع مصر ودفع عمليتي أوسلو والدار البيضاء.

وبينت أن التدخل الشخصي للملك يهدف للتشديد على مكانته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة.

ويسعى الملك لضمان عدم تراجع ادارة بايدن عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية .

هل سيمنع من الصلاة في الاقصى؟

وأشار التقرير إلى أن العاهل المغربي يتطلع ايضاً إلى استثمار صفته كرئيس للجنة القدس ويأمل أن يتمكن من الصلاة في المسجد الأقصى خلال رحلته المحتملة. الأمر الذي لا ينبغي للدولة العبرية أن تعارضه.

لكن المفارقة أن الصعوبة قد تأتي من مفتي القدس محمد أحمد حسين والذي له اليد العليا على المسجد.

وأصدر مفتي القدس، في أغسطس/آب 2020، فتوى تمنع مواطني الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل من القدوم للصلاة في الأقصى.

ويخطط المغرب وإسرائيل لافتتاح مكتبي اتصال في كل من تل أبيب والرباط، بحلول نهاية الشهر الحالي.

تجاهل وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، الرد على سؤال بشأن موقف إدارة الرئيس جو بايدن من قرار اعتراف الرئيس السابق. دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وتفادى الوزير الأمريكي، في أول مؤتمر صحافي له، الرد عن سؤال صحفي بهذا الشأن. خاصة وأن إدارة بايدن لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن حتى اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمارس في اللوبي الأمريكي الموالي لجبهة البوليساريو ضغوطا من أجل إلغاء القرار الذي اتخذه دونالد ترامب بعد اتفاقية التطبيع المغربية الإسرائيلية.

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