شاهد أحمد السقا ينهار في عزاء حماه محمد الصغير ويضرب صحفي!

انهار الممثل المصري أحمد السقا أثناء تشييع جنازة حماه، مصفف الشعر وخبير التجميل الشهير محمد الصغير .

أحمد السقا ينهار

ونشرت وسائل إعلام محلية، لحظة انفجار أحمد السقا من البكاء أثناء مغادرته للمقابر بعد دفن محمد الصغير الذي توفي بعد صراع. مع فيروس “كورونا” المستجد.

كما اعتذر أحمد السقا لصحفي تعرض لإصابة بالغة في أنفه بعدما قام مدير أعمال السقا بالاعتداء عليه.

اعتداء على صحفي في عزاء محمد الصغير

وذلك أثناء تغطية الصحفي لجنازة الراحل محمد الصغير، التي شيعت من مسجد السلطان حسين على طريق صلاح سالم في العاصمة المصرية القاهرة.

وفور علم أحمد السقا بواقعة الاعتداء، توجه إلى المصور واعتذر له، وقبل الصحفي الاعتذار.

تسريب صور عزاء محمد الصغير

وأقام أحمد السقا عزاء حماه محمد الصغير، أمام منزله في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعطى السقا تعليمات كلامية لحراس شخصيين وفريق عمل حماه بمنع تصوير العزاء.

ورغم ذلك، فقد نشرت بعض المواقع والصحف المصرية صورا مسربة للعزاء.

محمد زيدان وزوجته في عزاء محمد الصغير (صور)https://t.co/aKZYcFXIoX pic.twitter.com/UBY0WbJVZF — مصراوي (@masrawy) January 29, 2021

وشيعت جنازة محمد الصغير من مسجد السلطان حسن بمنطقة مصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات.

وأعلن أحمد السقا أمس الجمعة عن وفاة حماه عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

كما نشر السقا صورة الصغير معلقاً عليها: “توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة”.

نجوم الفن في عزاء محمد الصغير

وتوافد عدد من نجوم الفن في الوطن العربي على منزل خبير التجميل محمد الصغير لتقديم واجب العزاء لابنته الإعلامية مها الصغير وزوجها النجم أحمد السقا.

وكان على رأس الحضور كل من هاني رمزي، لبلبة، يسرا، حلا شيحة، عمرو منسي، مي عمر والمخرج محمد سامي، إيهاب فهمي، إدوارد، عمرو محمود ياسين، ولاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته.

يسرا حزينة بسبب محمد الصغير

وشاركت يسرا صورة لها مع محمد الصغير عبر “إنستغرام”، ونعته قائلة: “صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله”.

وتابعت: “كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا و غلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني. وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي”.

آخر ما قاله محمد الصغير

وكشف نجل أحمد السقا حفيد محمد الصغير عبر حسابه على انستجرام، أخر ما قاله جده.

وكتب ياسين السقا: “أخر حاجة قالها حمودي.. أنا مبسوط”.

وأصيب محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة.

وهو ما دفع ابنته مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته تطالب خلالها جمهورها ومحبي. والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

مها الصغير تكشف أسرار عودة والدها لزوجته

و في ظل الأزمة الصحية الصعبة التي يمر بها، كشفت مها الصغير عن تفاصيل خاصة تعلنها لأول مرة عن عودة والدها إلى والدتها بعد انفصال دام أكثر من 22 عام.

ونشرت مها الصغير عبر “انستجرام” صورة لوالدها خبير التجميل محمد الصغير ووالدتها ملكة العلايلي

وكشفت تفاصيل جديدة حول ارتباطهما وقصة حبهما.

كما أكدت مها الصغير على العلاقة التي تجمعها بوالدها التي اعتبرته “حب عمرها”.

وقالت: “في حاجة مهمة اوي عايزه كل العالم يعرفها، وأكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني. أبطال القصة دي أبي وحياتي كلها واللي. يعرفني كويس يعرف أن محمد الصغير مش ابويا بس هو حب عمري والبطلة التانية هي أعظم ست في العالم ملكة العلايلي”.

كما أضافت: “أمي اتجوزت ابويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائلة بسيطة” وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معاه سوى 100 جنيه. وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة”.

كما تابعت: “يوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير اوي (بس في الأفراح فقط) طلب مني اطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول”.

من هو محمد الصغير؟

ويُعد محمد الصغير واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي .

وتعاون الصغير خلال مشواره الممتد لأكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والاعلام.

كما له كتاب يروي فيه مشواره المهني والإنساني اسمه “أيام من عمري”، وكشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي.

وحكى الراحل محمد الصغير في لقاء تلفزيوني سابق عن بداية مشواره، قائلاً إنه لم يكمل تعليمه.

كما أشار الصغير حينها إلى أنه ترك الدراسة وهو في الصف الثانى الإعدادي، وكان حلمه عالم التجميل وتصفيف الشعر، لأنها مهنة. خاله الذى كان عميد مهنة الكوافير في مصر.

وعمل محمد الصغير مع الكثير من الشخصيات الهامة داخل بيوتهم ووضع لمساته الخاصة على إطلالاتهم.

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