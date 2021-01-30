تغريدة مطمئنة للعمانيين نشرها مسؤول هندي كبير تخص لقاح كورونا

في تغريدة مطمئنة للعمانيين، أعلن وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الهندية، وصول لقاح لفيروس كورونا “كوفيد19” من إنتاج هندي لسلطنة عمان.

وقال الوزير الهندي الدكتور “سوبرامنيام جاي شانكار”، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر رصدتها (وطن)، إن مسقط. تلقت اليوم لقاح كورونا هندي الصنع، مما يعبر عن عمق الصداقة والشراكة بين البلدين.

🔴 #عـاجـل | وصل قبل قليل إلى العاصمة مسقط لقاح ضد فايروس كورونا من جمهورية الهند وهو لقاح من صناعة هندية. المصدر : وزير الخارجية الهندي عبر تويتر pic.twitter.com/ilWkyJS5J2 — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) January 30, 2021

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع خبر وصول اللقاح الهندي.

ومنهم من اعتبر أن هذا الخبر هو بداية خير نحو حصر الفيروس في السلطنة، داعياً بالتوفيق والسداد لخطوات الحكومة العمانية في مجابهة كورونا.

حيث كتب أحد المغردين في هذا السياق: ” اللهم عجل باليوم الذي يلتقي فيه الناس، مستبشرين، فرحين، يقولون لبعضهم بعضًا: حمدًا لله على السلامة”.

*اللهم عجل باليوم الذي يلتقي فيه الناس* *مستبشرين،فرحين، يقولون لبعضهم بعضًا: حمدًا لله على* *السلامه ،إنتهت الغمة وزالت الكربة ، اللهم فرجا تضاء به مصابيح**المساجد، اللهم ارفع عنا البلاء ، وادفع الوباء ، وانزل رحمتك ولطفك على العباد يارب العالمين.

آمين — MOHAMMED006 (@ma00a200) January 30, 2021

وتابع: “انتهت الغمة وزالت الكربة ، اللهم فرجا تضاء به مصابي المساجد، اللهم ارفع عنا البلاء، وادفع الوباء، وانزل رحمتك ولطفك على العباد يارب العالمين”.

فيما علق مغرد آخر حول المقطع: “هذا لقاح أكسفورد البريطاني حسب ما يتداول.. لأنه فيه تعاون بين الشركة البريطانية المصنعة للقاح والهند.”

هذا لقاح أكسفورد البريطاني حسب ما يتداول.. لأنه فيه تعاون بين الشركة البريطانية المصنعة للقاح والهند.

الهند تمتلك أكبر المصانع لإنتاج اللقاحات وهذا الشي يساعد في إنتاج أكبر عدد ممكن من اللقاحات — ..qαѕιм.. (@qasim95009) January 30, 2021

موضحا أن الهند تمتلك أكبر المصانع لإنتاج اللقاحات وهذا الشيء يساعد في إنتاج أكبر عدد ممكن من اللقاحات”.

فيما أكد مغرد آخر أن اللقاح هو بريطاني، وقال: “على فكرة، اللقاح الذي تم شراءه من الهند هو لقاح اكسفورد الانجليزي (استرا زينكا). الذي تم اكتشافه في جامعة اكسفورد”.

على فكرة ،، اللقاح الذي تم شراءه من الهند هو لقاح اكسفورد الانجليزي (استرا زينكا) ،،،،، الذي تم اكتشافه في جامعة اكسفورد

منقول ابغا اقوى لايك وريتويت — عين (@eye4262) January 30, 2021

وكتب أحد النشطاء: ” انزين اللي معترضين عن الهند انتوا اول ناس تعالجوا في الهند. الله يا الدنيا تو الهند ما تنفع. ما انتوا تروحوا تتعالجوا. هناك وتمدحوها مدح”.

انزين اللي معترضين عن الهند انتوا اول ناس تعالجوا في الهند رايحيت علاج ايش بدى ما عدى اللحين. الله يا الدنيا تو الهند ما تنفع. ما انتوا تروحوا تتعالجوا هناك وتمدحوها مدح — غصن البان ابو أنفال (@d6714912663c4eb) January 30, 2021

لقاح كورونا وحملة تطعيم في عُمان

وكانت السلطات العمانية أعلنت أن حملة التطعيم ضد الفيروس ستنطلق في البلاد مطلع العام الجاري.

لتكون الدولة العربية السادسة التي تتخذ الخطوة ذاتها، في مواجهة الجائحة.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن حملة التطعيم بلقاح “فايزر بيونتيك” الأمريكي الألماني. تستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض.

ومن ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية “الشرطة الإعلام الصحة” والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

كما أضافت الوكالة أن السلطنة وصلت إليها أول دفعة من لقاح “فايزر بيونتيك” المُضاد لكورونا إلى السلطنة عبر مطار مسقط الدولي. خلال نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020.

وبحسب تلك المعطيات، تختلف الدول العربية في نوع اللقاح الذي وقع الاختيار عليه.

فبينما فضل بعضها لقاحي “أسترازينيكا” البريطاني و”فايزر ـ بيونتيك”، اختارت أخرى لقاح “سينوفارم” الصيني.

مستقبل كورونا في سلطنة عمان والعالم

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل عدة أيام أن عدوى كورونا من الممكن أن تتحول لمرض جهازي في المستقبل.

ووفق حديث مدير برنامج الطوارئ في المنظمة “مايك رايان” خلال مؤتمر صحفي له فإن “هناك دائما خطر تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي. وشهدنا هذه الأمثلة في الماضي”.

وأضاف المسؤول في المنظمة العالمية: “إذا نظرنا في تاريخ البشرية فسنرى أننا تمكننا من الانتصار على الجدري فقط. ولم ننجح. حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة”.

وأوضح رايان أن لدى فيروس كورونا عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمرا صعبا.

وتابع: “على وجه الخصوص، يوجد فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا، ومع ذلك ليس هناك وصول كامل إلى اللقاحات. وهذا الوضع سيستمر في المستقبل القريب. لهذا السبب انتقال العدوى سيتواصل”.

وأضاف رايان في حديثه: “في هذا العام تتوفر لدينا فرصة لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس والعودة إلى الحياة الطبيعية. لكن الفيروس سيواصل الانتقال لوقت طويل، في حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن… لهذا السبب تكمن النقطة الأهم حاليا في تقليل قدرات هذا الفيروس على الانتشار لمنعه من تدمير الاقتصادات وقتل الناس”.

عمان والسلالة الجديدة من كورونا

ومن ناحيته، كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي، عن دراسة جرى عملها للتأكد من 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة. من فيروس كورونا، جميعها كانت قادمة من بريطانيا، وذلك خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول للعام 2020 المنصرم.

وقال الوزير العماني خلال لقاء تلفزيوني إن “دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها”.

وأشار في حديثه إلى أن “الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور.

ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور”.

وأوضح وزير الصحة العماني أنه “لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم. وأن اللقاحات المتوفرة حاليا. ستكون لها ذات الاستجابة”.

وحذر الاتحاد الأوروبي الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا، من أنه يجب عليهم تسليم الإمدادات المتفق عليها. وسط مخاوف من أن التخفيضات قد تعرقل بشكل خطير حملة التلقيح.

وأنذر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يحد من صادرات اللقاحات المصنوعة داخل التكتل، وطالب وزير الصحة الألماني “بالتوزيع العادل”.

وقالت كل من شركة “أسترازينيكا” و”فايزر بيونتك”، إن مشاكل في الإنتاج قد تعرقل قدرتهما على توفير الأرقام المتوقعة.

و في بريطانيا، يتم إنتاج لقاح أسترازينيكا بشكل أساسي ، في حين أن إمدادات بريطانيا من لقاح فايرز بيونتك تأتي من المصنع البلجيكي للشركة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك