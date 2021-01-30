النصر السعودي يُتوج بلقب كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه بتغلبه على غريمه الهلال

تُوج حامل اللقب السابق فريق النصر السعودي للمرة الثانية في تاريخ مسيرته الكروية، والثانية توالياً بكأس السوبر السعودي. بعد تغلبه على غريمه ومنافسه فريق الهلال، بثلاثة أهدف نظيفة دون رد.

وأقيم اللقاء النهائي من كأس السوبر السعودي بين المنافسين على ملعب الملك فهد الدولي، في مواجهة مثيرة وقوية بينهما.

ثلاثية النصر السعودي

وجاء هدف التقدم لفريق النصر السعودي في الدقيقة ال61 عن طريق اللاعب البرازيلي ” بيتروس ماتيوس دوس سانتوس أراوخو” 31 عاماً. جاءت على يسار حارس مرمى فريق الهلال السعودي من داخل منطقة الجزاء.

بينما أحرز اللاعب المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله 30 عاماً الهدف الثاني في الدقيقة ال 82 من عمر زمن المباراة. في هجمة مرتدة سريعة لجلها من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة في زاوية الجهة اليمنى لشباك الهلال السعودي.

الهدف القاتل

وأضاف لاعب الوسط السعودي سامي النجعي 23 عاماً الهدف الثالث في شباك الهلال في الدقيقة ال92 من الوقت البديل. لينتهي اللقاء بفوز حامل اللقب السابق فريق النصر السعودي بثلاثية نظيفة على الهلال، ويتوج للمرة الثانية بكأس السوبر.

فرررررررحة الأبطال 🤩 pic.twitter.com/nPUhK4fwai — كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 30, 2021

التتويج باللقب السوبر

وقد فشل متصدر الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم الهلال السعودي، من الحصول على لقب كأس السوبر السعودي. والتتويج به للمرة الثالثة في تاريخ مسيرته الكروية، بعدما نجاحه في حصده في عامي 2015 و2018.

فيما نجح الفريق المنافس النصر السعودي في الحصول على لقب السوبر لمرة الثانية في تاريخ مسيرته الكروية والثانية على التوالي. بعد خسارته مرتين في عامي 2014و2015 الماضيين.

وقد نجح فريق النصر السعودي في الحصول على لقب السوبر السعودي والتتويج به العام الماضي، بعد تحقيقه الفوز . على منافسه فريق التعاون السعودي بركلات الترجيح.

بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف وحيد، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقان بهدف لكل منهما.

تشكيلة فريق النصر السعودي

ودخل المدرب الكرواتي ” ألين هورفات” 47 عاماً بتشكيلة مكون في مركز حراسة المرمى اللاعب الأسترالي براد جونز. وفي خط الدفاع لعب كلاً من: سلطان الغانم، وعبد الله المادو، عبد الإله العمري، بالإضافة إلى اللاعب أسامة خلف.

ومركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب بيتروس، وعلي حسن، وعبد المجيد الصليهم، إلى جانب اللاعب السعودي خالد الغانم.

وفي الهجوم لعب الثنائي نور الدين امرابط، واللاعب رائد الغامدي.

قائمة الفريقين. 🔽 pic.twitter.com/CobZhD0UMJ — كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 30, 2021

تشكيلة فريق الهلال السعودي

واعتمد المدرب الروماني ” رازفان لوشيسكو ” 53 عاماً المدير الفني لفريق الهلال على تشكيلة في مواجهة حامل اللقب النصر السعودي. في حراسة المرمى السعودي عبد الله المعيوف ، وفي خط دفاع الفريق لعب كلاً من: ياسر الشهراني، ومحمد جحفلي، وجانغ هيون سو، ومحمد البريك.

وفي خط الوسط كلاً من: غوستافو كويلار، واللاعب سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وسيباستيان جيوفينكو.

وفي خط الهجوم الثنائي، لوسيانو فييتو، وهداف الهلال السعودي بافيتيمبي غوميز.

حكم لقاء لديربي بين الهلال والنصر

وقاد تحكيم مجريات أحداث اللقاء داخل ملعب ” استاد الملك فهد الدولي” في نهائي كأس السوبر السعودي لعام 2020-2021. الحكم الإيطالي الدولي ” دانيلي أورساتو”.

وقد سبق له أن أدارة عدد من المباريات واللقاء الهامة في عالم كرة القدم المستديرة من أبرزها، نهائي دوري أبطال أوروبا 2020. الذي جمع البافاري ” البايرن ميونيخ” أمام منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان “البي أس جي”.

22’ من المباراة ولازالت النتيجة سلبية.#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/U81ENiYf2H — كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 30, 2021

وقد انتهى اللقاء بتتويج الفريق الألماني ” البايرن ميونيخ” بلقب دوري أبطال أوروبا العالم الماضي على حساب باريس يان جيرمان. ويعاونه طاقم خمسة من الحكام الإيطاليين المساعدين بالإضافة إلى حكم تقنية الفار.

مدرب النصر السعودي

وقال المدرب الكرواتي ” ألين هورفات” 48 عاماً المدير الفني لفريق النصر السعودي في مؤتمر صحفي لتعقب على لقاء قبل لقاء منافسه الهلال. قائلاً: ” أسعى لمواصلة الانتصارات التي حققتها مع الفريق منذ تولي المهمة، وجاهزون لأي تحدٍ، وأعد الجماهير بأننا سنكون على قدر المسؤولية”.

أرقام الفريقين في السوبر

وقد شارك متصدر الدوري فريق الهلال السعودي 3 مرات في كأس السوبر، تُوج من خلالها باللقب مرتين ووصيفاً لمرة وحيدة. إلى جانب تسجيله أربع أهداف في نهائي السوبر واستقبال شباكه هدفين.

بينما الفريق المنافس النصر السعودي، فقد شارك 3 مرات، حصل على اللقب وتُوج به مرة وحيدة، وكان وصيفاً خلف البطل مرتين. وسجل في نهائي السوبر السعودي هدفين، وتلقت شباكه كذلك هدفين.

تعقيب لاعب الهلال السابق

وغرد لاعب فريق السعودي السابق فهد الحبشي المعتزل عالم كرة القدم في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”. قائلاً: ” تفكيرنا كان كيف نُسعد جماهيرها، وتنافسنا مع فريق النصر السعودي كان في الملعب فقط”.

وفي استرجاع الذكريات خلال مشاركته مع فريق الهلال السعودي في كأس السوبر، أردف قائلاً: ” كان الأهل يودعونا للملعب. بالدعوات الصادقة، خلال لقاء الديربي مع فريق النصر السعودي في كأس السوبر السعودي”.

محيسن الجمعان :

كان فيه "سيلفي" على وقتنا.. والدليل هو توثيق البطولات حينها.#الهلال_النصر pic.twitter.com/qxkqjo0RLQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021

ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق الهلال السعودي هذا الموسم في صدارة الترتيب في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. برصيد 30 نقطة متساوياً بذلك مع فريق الشباب السعودي.

بينما يحتل الفريق المنافس على نهائي كأس السوبر السعودي لهذا العام النصر السعودي في المركز السابع من جدول. الترتيب برصيد 21 نقطة متساوياً في النقاط مع فريق الاتفاق في الدوري السعودي الممتاز.

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