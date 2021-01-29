“ليان” فتاة أردنية تُثير ضجة بفيديو عن تحرش أشقاءها بها وهربها منهم الى تركيا!

انتشر على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل فيديو لفتاة أردنية تُدعى “ليان” في العشرينات من العمر تتهم أشقاءها بالتحرش بها وتعنيفها على مدى سنوات طويلة .

هربت الى تركيا!

وقالت “ليان” إنها انحرمت من دراستها وكانت تستيقظ على الضرب، واضطرت للهرب من الأردن الى تركيا.

كما وأشارت إلى أنها حياتها مهددة بالخطر نظراً لأنّ لوصول تهديدات من ذويها .

ليان بنت اردنية بالعشرينات،تعرضت للتحرش من اخوانها وانحرمت من دراستها وتعرضت للعنف الاسري على مدى سنوات طويلة،وتعرضت للذل من اخوانها وكانت تصحا على الضرب

ليان اضطرت تهرب على تركيا وحياتها مهددة بالخطر لانو اهلها ببعتولها تهديدات "رح نجيبك" ، انقذوها لانو بكفي

#ساعدوا_ليان pic.twitter.com/mQtUIAQleX — هَـديـل 𓂆🕊 (@FemHadeel) January 29, 2021

#ساعدوا_ليان

وبينما لم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو، تصدّر هاشتاغ “#ساعدوا_ليان” موقع تويتر في الأردن.

وتباينت تعليقات المغرّدين على المقطع ما بين مشكك في رواية الفتاة ليان، وآخرين دعوا إلى مساعدتها وتوفير الحماية لها .

وقالت مغرّدة تُدعى “سندس”: “البنت لو ما كانت جد مظلومة ما بتطلع وبتحكي على أهلها هيك. في كثير بنات مثل ليان بس مش قادرين يطلعوا ويحكوا مثل ما هي عملت. الله يكون معها ويساعدها”.

البنت لو ما كانت جد مظلومة ما بتطلع وبتحكي على أهلها هيك

في كثير بنات مثل ليان بس مش قادرين يطلعوا ويحكوا مثل ما هي عملت

الله يكون معها ويساعده#ساعدوا_ليان — sondos 🖤💫 (@JamahnehSondos) January 29, 2021

“ليست الوحيدة”

بينما كتبت “مرح” : “ليان ليست الوحيدة وآية ليست الوحيدة. ربما أنا أكون القادمة ريما أنتَ أو أنتِ،.جميعنا معرضون لهذا الخطر جميعنا مذنبون إنَّ مَّرَّ كل ما يحصل جميعنا”.

ليان ليست الوحيدة وآية ليست الوحيدة ربما أنا أكون القادمة ريما أنتَ أو أنتِ، جميعنا معرضون لهذا الخطر جميعنا مذنبون إنَّ مَّرَّ كل ما يحصل جميعنا.#ساعدوا_ليان #savelayan — Marah (@Marahalbkierat8) January 29, 2021

“اغبياء بالفطرة”!

فيما كان لـ”دينا” رأي آخر، وغردت: “اكاد أجزم أن كل اللي صدقوا ليان هم اغبياء بالفطرة. اي شخص مظلوم فعلا وبقرر يوقف هالظلم ويحكي عنه رح يطلع ويحكي عنه بكل ثقة وقوة. لانه وقتها بكون ضاق ذرعا من الظلم ورح يستنجد. اما المغافر او الاقارب او حتى الجيران لانه وقتها هو على حق ومعروف انه صاحب لحق هو الطرف الاقوى”.

#ساعدوا_ليان اكاد أجزم أن كل اللي صدقوا ليان هم اغبياء بالفطرة

اي شخص مظلوم فعلا وبقرر يوقف هالظلم ويحكي عنه رح يطلع ويحكي عنه بكل ثقة وقوة لانه وقتها بكون ضاق ذرعا من الظلم ورح يستنجد اما المغافر او الاقارب او حتى الجيران لانه وقتها هو على حق ومعروف انه صاحب لحق هو الطرف الاقوى — دينا 🌸 (@Dina_Hamid_) January 29, 2021

كما وتابعت: “مستحيل يكون فيه ذرة توتر او خوف. وهاد عدا عن السرحان اللي كانت فيه اثناء الحكي الكلام كان واضح انه استرجال ومثل ما بحكوا “وليد اللحظة”. وغريب كيف انه رفضت المساعدات من اللي قدمولها اياها . احنا بزمن عيش دور المظلومية نستحق عليها شهادة، لهيك الاجدر ما نصدق الا لنسمع كل الاطراف”.

ومستحيل يكون فيه ذرة توتر او خوف وهاد عدا عن السرحان اللي كانت فيه اثناء الحكي الكلام كان واضح انه استرجال ومثل ما بحكوا "وليد اللحظة" وغريب كيف انه رفضت المساعدات من اللي قدمولها اياها احنا بزمن عيش دور المظلومية نستحق عليها شهادة، لهيك الاجدر ما نصدق الا لنسمع كل الاطراف — دينا 🌸 (@Dina_Hamid_) January 29, 2021

كما قالت “دعاء” : ” أنا مو مع البنت ولا ضدها. عالحياد التام. بس عفواً شو بدها. إذا مو راضية المساعدة. هاي الحركة النسوية بالأردن عرضت مساعدتها بمختلف الطرق ورفضت!!! “.

#ساعدوا_ليان

أنا مو مع البنت ولا ضدها… عالحياد التام…

بس عفواً شو بدها.. إذا مو راضية المساعدة…

هاي الحركة النسوية بالأردن عرضت مساعدتها بمختلف الطرق ورفضت!!!

باقي الصور بأول تغريدة! pic.twitter.com/T4sDCDomeA — Dua' Alkhaled 🇯🇴 (@dua_kal) January 29, 2021

كما كتبت لميس: “الحالة الوحيدة الي ممكن نصدق ناجية من خلال فيديو لما يكون راسها بشرشر دم وصايبها نزيف داخلي. والي بفاجئني اكتر انه في مجموعة هون بدرسوا قانون وغيره ومو ماخدين الجانب النفسي بعين الاعتبار. مو شرط الضحية يكون مقطوعة ايدها لتصدقوها. الاذى النفسي كفيل يخلينا نصدق الضحية.”.

الحالة الوحيدة الي ممكن نصدق ناجية من خلال فيديو لما يكون راسها بشرشر دم وصايبها نزيف داخلي والي بفاجئني اكتر انه في مجموعة هون بدرسوا قانون وغيره ومو ماخدين الجانب النفسي بعين الاعتبار. مو شرط الضحية يكون مقطوعة ايدها لتصدقوها. الاذى النفسي كفيل يخلينا نصدق الضحية.#ساعدوا_ليان — Lamees (@lameessm) January 29, 2021

كما غرّد أحمد قائلاً: “حسبي الله بكل شخص قادر يساعد ومش مسوي اشي وبكل مسؤول بشوف هالحكي وما بتحرك وبترك هالقصص ورا ظهره واللي نص الشعب عايشها”.

حسبي الله بكل شخص قادر يساعد ومش مسوي اشي وبكل مسؤول بشوف هالحكي وما بتحرك وبترك هالقصص ورا ظهره واللي نص الشعب عايشها #ساعدوا_ليان — Ahmad 🔧🔩 (@ahmad_abdulghni) January 29, 2021

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