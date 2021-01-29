القبض على شاب ظهر في فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل سيارتها
التحرش في السعودية
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شاهد فيديو التحرش “المقزز” بفتاة داخل سيارتها في السعودية والذي أثار ضجةً واسعة!

كتب وطن
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تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة وهي داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية .

تقبض على المتحرش

وأعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر. لقيامه بتوثيق توجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة. ونشر ذلك على حسابه.

كما وقالت شرطة القصيم إن تصرف الشاب يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة ، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

مغرّدون غاضبون

وفور انتشار المقطع، عبر نشطاء ومغردون عن استيائهم من تصرف الشاب ووصفوه بـالقذر والمقزز، مطالبين بسرعة القبض عليه، ومحاسبته على فعلته .

وتساءل أحدهم:”من اين اتى بهذه الجرأة الشديدة جدا جدا جدا جدا جدا جدا!”.

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لترد عليه مغرّدة بالقول: “الجرأة جاية من التبريرات للتحرش البنت متبرجة ، طالعة لحالها ، تضحك ، تشرب بيبسي إلخ”.

كما غرّد آخر قائلاً: “المقطع مقرف جدا لكن في حاجة غريبة ليش البنت ما مشت”.

كما وصفت إحدى المتابعات تصرف الشاب بالعجيب، وقالت: “يا جماعة اول مرة مااقدر اصدق عيني لان الي يسويه عجيب”.

كما غرد آخر عن العقوبة التي من الممكن أن ينالها المتحرش، قائلاً: “اذا طبق بحقه النظام الجديد الخاص بالتحرش فسيتم سجنه لمدة تتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع التشهير به في الصحف”.

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

وقبل أسابيع قليلة، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة “الأكثر تداولا” في السعودية.

​كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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