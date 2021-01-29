تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة وهي داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية .

مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة في سيارتها بطريقة مُقززة. pic.twitter.com/kGNg5ny9VJ — WHR (@whrumor) January 29, 2021

شرطة القصيم تقبض على المتحرش

وأعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر. لقيامه بتوثيق توجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة. ونشر ذلك على حسابه.

كما وقالت شرطة القصيم إن تصرف الشاب يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

عاجل 🔴

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شرطة منطقة القصيم تقبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ؛ لقيامه بتوثيق توجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

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السعودية — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 29, 2021

مغرّدون غاضبون

وفور انتشار المقطع، عبر نشطاء ومغردون عن استيائهم من تصرف الشاب ووصفوه بـالقذر والمقزز، مطالبين بسرعة القبض عليه، ومحاسبته على فعلته .

وتساءل أحدهم:”من اين اتى بهذه الجرأة الشديدة جدا جدا جدا جدا جدا جدا!”.

سؤال يطرح نفسه: من اين اتى بهذه الجرأة الشديدة جدا جدا جدا جدا جدا جدا!؟؟؟؟؟؟؟؟ — A B D U L R H M A N (@D7MON14) January 29, 2021

لترد عليه مغرّدة بالقول: “الجرأة جاية من التبريرات للتحرش البنت متبرجة ، طالعة لحالها ، تضحك ، تشرب بيبسي إلخ”.

الجرأة جاية من التبريرات للتحرش

البنت متبرجة ، طالعة لحالها ، تضحك ، تشرب بيبسي إلخ — MISS (@ijustme000) January 29, 2021

كما غرّد آخر قائلاً: “المقطع مقرف جدا لكن في حاجة غريبة ليش البنت ما مشت”.

المقطع مقرف جدا لكن في حاجة غريبة ليش البنت ما ماشت — Mod (@Mod___7) January 29, 2021

كما وصفت إحدى المتابعات تصرف الشاب بالعجيب، وقالت: “يا جماعة اول مرة مااقدر اصدق عيني لان الي يسويه عجيب”.

يا جماعة اول مرة مااقدر اصدق عيني لان الي يسويه عجيببببببب — آمنــة ✨🍃 (@amnahabdullaziz) January 29, 2021

كما غرد آخر عن العقوبة التي من الممكن أن ينالها المتحرش، قائلاً: “اذا طبق بحقه النظام الجديد الخاص بالتحرش فسيتم سجنه لمدة تتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع التشهير به في الصحف”.

🔴عاجل شرطة القصيم تطيح بشاب قام بحركات خادشه للحياء لأمرأة تستقل مركبه و نشر فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي اذا طبق بحقه النظام الجديد الخاص بالتحرش فسيتم سجنه لمدة تتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع التشهير به في الصحف pic.twitter.com/7LK4OamUp2 — ⚠️سعودي Pro (@i1_00) January 29, 2021