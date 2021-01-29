النيابة العامة التونسية تفجّر مفاجأة عن الطرد المشبوه الذي أُرسل للرئيس قيس سعيد!

فجّرت النيابة العامة التونسية الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل عن الطرد المشبوه الذي أرسل للرئيس قيس سعيد .

لا مواد مشبوهة!

وقالت النيابة في بيان: “بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه. وجهت بتاريخ اليوم الجمعة مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية. عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس. للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد. وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير”.

وأضافت أنه “بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه. تبين في خلاصة الأعمال الفنية أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية. فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.

ويتناقض هذا التصريح للنيابة العامة مع ما كشه بيان الرئاسة التونسية سابقاً عن أنّ مديرة الديوان الرئاسي فقدت حاسة البصر بعد فتحها الظرف المشبوه .

ظرف ممزق

وذكرت: جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا. وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه.

وأضافت أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

كما أكدت النيابة العمومية في بلاغها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه.

وبينت أنها وجهت الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.

مديرة الديوان الرئاسي فقدت حاسة البصر!

وكانت الرئاسة التونسية قالت في بيان صحفي: “تلقت الرئاسة يوم الإثنين 25 كانون الثاني/ يناير 2021 حوالي الساعة الخامسة مساء. بريداً خاصاً موجهاً إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل”.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أن مديرة الديوان الرئاسي هي من تولت فتح الظرف ووجدته خالياً من أي مكتوب.

كما واستدرك البيان: “لكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس”.

ضحية أخرى

وأشارت إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجوداً عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

وأضافت الرئاسة، أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، متابعةً: “لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف”.