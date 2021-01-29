فجع الفنان المصري أحمد السقا الجمعة بوفاة والد زوجته خبير التجميل محمد الصغير.

سبب وفاة محمد الصغير

وكان خبير التجميل محمد الصغير أصيب قبل فترة بفيروس كورونا وتدهورت حالته الصحية مؤخراً إلى ان توفي اليوم.

أحمد السقا ينعى والد زوجته

ونعى الفنان أحمد السقا والد زوجته خبير التجميل محمد الصغير في تدوينة عبر انستغرام .

وقال: “توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمه”.

مها الصغير تكشف أسرار عودة والدها لزوجته

وكانت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا في ظل الأزمة الصحية الصعبة التي يمر بها والدها خبير التجميل محمد الصغير. كشفت عن تفاصيل خاصة تعلنها لأول مرة عن عودة والدها إلى والدتها بعد انفصال دام أكثر من 22 عام.

ونشرت مها الصغير عبر “انستجرام” صورة لوالدها خبير التجميل محمد الصغير ووالدتها ملكة العلايلي. وكشفت تفاصيل جديدة حول ارتباطهما وقصة حبهما.

كما أكدت مها الصغير على العلاقة التي تجمعها بوالدها التي اعتبرته “حب عمرها”.

وقالت: “في حاجة مهمة اوي عايزه كل العالم يعرفها، وأكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني. أبطال القصة دي أبي وحياتي كلها واللي يعرفني كويس يعرف أن محمد الصغير مش ابويا بس هو حب عمري والبطلة التانية هي أعظم ست في العالم ملكة العلايلي”.

كما أضافت: “أمي اتجوزت ابويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائلة بسيطة” وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معاه سوى 100 جنيه وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة.ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير اوي (بس في الأفراح فقط) طلب مني اطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك