أمير قطر تميم بن حمد يفاجئ خريجي الدفعة 16
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
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شاهد ماذا فعل أمير قطر تميم بن حمد خلال تخريج دفعة جديدة للضباط وأثار تفاعلاً واسعاً

كتب وطن
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فاجئ ، ، طابور خريجي الدفعة الـ 16 من مرشحي ضباط .

وتداول ناشطون مقطع فيديو، أظهر الأمير تميم بن حمد، وهو يقوم بتفتيش طابور خريجي الدفعة السادسة عشر. الامر الذي أثار تفاعلاً واسعاً مع أمير قطر.

الأمير تميم تجول بين صفوف الضباط الخريجين

وأظهر الفيديو تجول الأمير تميم بين صفوف الخريجين الجدد بدون الحرس الأميري الخاص، وذلك في إطار حضوره مراسم تخرج دفعة جديدة من الضباط.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حضور الأمير تميم حفل تخرج الضباط مشيدين بالقيادة القطرية الحكيمة.

أكاديمية للضباط

ويرتقب أن تتحول عام 2023 الكلية إلى أكاديمية تضم تحت مظلتها جميع قطاعات التعليم والتدريب التابعة لوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، كشف العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مدير عام كلية الشرطة أن المؤسسة تعد من أفضل الكليات المتخصصة ليس إقليمياً فحسب.

واستدرك المحنا بالقول: “بل على مستوى العالم، حيث تمنح بكالوريوس القانون، وعلوم الشرطة في شهادة واحدة. وهناك 3 كليات فقط على مستوى الوطن العربي تمنح هذه الشهادة”.

وشدد أن عدد الطلاب في الصف الواحد لا يتجاوز 27 طالبًا، في حين أن العدد في كليات عسكرية أخرى يصل إلى 100 أو 200 طالب.

إجراءات عالية المستوى

بدوره أشار المقدم الدكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكلية الشرطة عضو لجنة الإعداد والتحضير للحفل. إلى أن الطلاب يقضون بكلية الشرطة 4 سنوات للحصول على بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية.

وأوضح أن الطلاب يدرسون 130 ساعة، من ضمنها مواد خاصة في القانون، وأخرى متعلقة بقانون الشرطة، إضافة إلى مواد مجتمعية.

ضابط عصري

وبحسب المسؤولين، فإنه تم اختيار مناهج الكلية بعناية حتى يتم تأهيل ضابط عصري يتوافق مع متطلبات العصر. خصوصاً أنه يشرف على تنفيذ المناهج مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار المسؤولين، إلى أن أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم بعناية، بينهم من قام بالتدريس في الأمم المتحدة.

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وتجري السلطات الأمنية استعدادات، لتساهم كلية الشرطة بدورها خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن بين الخريجين البالغ عددهم 112 خريجاً، مبتعثون من الأردن، وفلسطين، واليمن.

دفعة طيران

وفي وقت سابق، أشرف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على حفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، وذلك بمقر الكلية بقاعدة العديد الجوية.

وتخلل الحفل، وفق ما رصدت “وطن”، عرض جوي لعدد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية مثل طائرات الرافال. والميراج وطائرات النقل نوع c-130 وc- 17  وطائرات الهيلوكوبتر نوع أغوستا 139.

كما شاركت أيضا مجموعة من طائرات التدريب التابعة لكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية من نوع pc 21  والسوبر موشاك وطائرات الهيلوكوبتر نوع H 125.

وحضر الحفل الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء، واللواء طيار مايكل كوتشيسكي. نائب قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية.

كما حضر الحفل اللواء ركن فالح شجاع فالح المعاون للعمليات والتدريب الكويتي، واللواء طيار يوسف أحمد طه قائد كلية العلوم الجوية السودانية.

وحضر العرض عدد من المسؤولين العسكريين من الأردن، ورواندا، وعدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية. والعسكرية والجامعية من دول شقيقة وصديقة.

كما حضر الحفل كبار ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة، وأولياء أمور الخريجين.

وقال الملازم جو تميم علي الكعبي من كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، إن الكلية تخرج ضباطا طيارين مقاتلين أو هليكوبتر. وتخصصات المساندة من مراقبة جوية ونظام تسليح ونظام الـ”GCI”.

الدراسة بالكلية

ومدة الدراسة في الكلية من 3 إلى 4 سنوات حسب مستوى الطالب في اللغة، ويُمنح المرشح الذي ينهي الدراسة بنجاح الشهادات التالية.: الدبلوم العسكري الجوي، أو البكالوريوس في العلوم الجوية، أو شهادة الطيران.

وتعمل الكلية على تدريب وتأهيل الطيارين القطريين وفق أحدث الأساليب التدريبية المعتمدة في الكليات والجامعات العالمية.

وتؤهل الكلية طلابها ليكونوا ضباطاً طيارين على الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى التخصصات الجوية المساندة الأخرى.

وتخرج الكلية ضباطاً طيارين مقاتلين، أو هليكوبتر، أو تخصصات المساندة من مراقبة جوية ونظام تسليح ونظام الـ”GCI”.

وشهدت الدفعة السابعة من كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية عام 2020 تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل. وهي الملازم طيار الجازي ناصر محمد النصر.

وتضم الدفعة الخريجة إلى جانب الطلاب القطريين عدداً من طلبة ورواندا، وتخرج اثنان منهم بتقدير امتياز، ونسبة 70% من الطلبة بتقدير جيد جداً.

وتأسست الكلية العسكرية عام 2009، وكان اسمها الكلية الجوية، وفي 2014 أصدر أمير قطر قراراً أميرياً بإنشاء كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية.

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