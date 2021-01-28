شاهد ماذا فعل أمير قطر تميم بن حمد خلال تخريج دفعة جديدة للضباط وأثار تفاعلاً واسعاً

فاجئ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، طابور خريجي الدفعة الـ 16 من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، أظهر الأمير تميم بن حمد، وهو يقوم بتفتيش طابور خريجي الدفعة السادسة عشر. الامر الذي أثار تفاعلاً واسعاً مع أمير قطر.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يقوم بتفتيش طابور خريجي الدفعة الـ 16 من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية#قناة_الريان#قطر pic.twitter.com/b4O1kbcpXk — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) January 28, 2021

الأمير تميم تجول بين صفوف الضباط الخريجين

وأظهر الفيديو تجول الأمير تميم بين صفوف الخريجين الجدد بدون الحرس الأميري الخاص، وذلك في إطار حضوره مراسم تخرج دفعة جديدة من الضباط.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حضور الأمير تميم حفل تخرج الضباط مشيدين بالقيادة القطرية الحكيمة.

حفظك الله من كل مكروه ياسمو الامير تميم المجد pic.twitter.com/fxtFTB0xCk — سعيد (@snalmarri1) January 27, 2021

نفتخر بالقيادة والوطن وصقور هذا

الوطن تحت راية 🚩

المفدي #تميم_بن_حمد

الامير نحفر اسمه بوسط قلوبنا pic.twitter.com/CZdH6ljjaI — ‏ بنت ابوي 🇶🇦 (@W_aImar_2x2022) January 27, 2021

🇶🇦⚔️

تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لخريجي كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الدفعة الثامنة

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سيّدي سموّ الأمير

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•#المفدى

🤍👑🇶🇦 ﴿ #تميم_بن_حمد ﴾

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•@TamimBinHamad الله .. الوطن .. الأمير

🇶🇦⚔️ pic.twitter.com/UJTS3rouES — مـــوزا (@M22AlBUainain) January 27, 2021

ما شاء الله بين شخصيه صاحب السمو تميم بن حمد — Shahnawaz Mohammed shafiشاهنواذ (@Shahnaw58511535) January 27, 2021

اللهم أحفظه واحفظ القطريين من كل مكروه — mhaidra (@rud_abdel) January 27, 2021

أكاديمية للضباط

ويرتقب أن تتحول عام 2023 الكلية إلى أكاديمية تضم تحت مظلتها جميع قطاعات التعليم والتدريب التابعة لوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، كشف العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مدير عام كلية الشرطة أن المؤسسة تعد من أفضل الكليات المتخصصة ليس إقليمياً فحسب.

واستدرك المحنا بالقول: “بل على مستوى العالم، حيث تمنح بكالوريوس القانون، وعلوم الشرطة في شهادة واحدة. وهناك 3 كليات فقط على مستوى الوطن العربي تمنح هذه الشهادة”.

وشدد أن عدد الطلاب في الصف الواحد لا يتجاوز 27 طالبًا، في حين أن العدد في كليات عسكرية أخرى يصل إلى 100 أو 200 طالب.

إجراءات عالية المستوى

بدوره أشار المقدم الدكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكلية الشرطة عضو لجنة الإعداد والتحضير للحفل. إلى أن الطلاب يقضون بكلية الشرطة 4 سنوات للحصول على بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية.

وأوضح أن الطلاب يدرسون 130 ساعة، من ضمنها مواد خاصة في القانون، وأخرى متعلقة بقانون الشرطة، إضافة إلى مواد مجتمعية.

ضابط عصري

وبحسب المسؤولين، فإنه تم اختيار مناهج الكلية بعناية حتى يتم تأهيل ضابط عصري يتوافق مع متطلبات العصر. خصوصاً أنه يشرف على تنفيذ المناهج مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار المسؤولين، إلى أن أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم بعناية، بينهم من قام بالتدريس في الأمم المتحدة.

وتجري السلطات الأمنية استعدادات، لتساهم كلية الشرطة بدورها خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن بين الخريجين البالغ عددهم 112 خريجاً، مبتعثون من الأردن، وفلسطين، واليمن.

دفعة طيران

وفي وقت سابق، أشرف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على حفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، وذلك بمقر الكلية بقاعدة العديد الجوية.

النشيد الوطني 🇶🇦🇶🇦

حفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية .#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/lbWD6yrG3b — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) January 27, 2021

وتخلل الحفل، وفق ما رصدت “وطن”، عرض جوي لعدد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية مثل طائرات الرافال. والميراج وطائرات النقل نوع c-130 وc- 17 وطائرات الهيلوكوبتر نوع أغوستا 139.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يقوم بتكريم المتفوقين من مرشحي كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الدفعة الثامنة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/evI4GeK310 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) January 27, 2021

كما شاركت أيضا مجموعة من طائرات التدريب التابعة لكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية من نوع pc 21 والسوبر موشاك وطائرات الهيلوكوبتر نوع H 125.

عرض جوي لطائرات Pc-21 والأسطول الجوي الحديث بقيادة نخبة من ضباط القوات الجوية الأميرية القطرية #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/tGxTr7JoC9 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) January 27, 2021

وحضر الحفل الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء، واللواء طيار مايكل كوتشيسكي. نائب قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية.

كما حضر الحفل اللواء ركن فالح شجاع فالح المعاون للعمليات والتدريب الكويتي، واللواء طيار يوسف أحمد طه قائد كلية العلوم الجوية السودانية.

وحضر العرض عدد من المسؤولين العسكريين من الأردن، ورواندا، وعدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية. والعسكرية والجامعية من دول شقيقة وصديقة.

كما حضر الحفل كبار ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة، وأولياء أمور الخريجين.

وقال الملازم جو تميم علي الكعبي من كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، إن الكلية تخرج ضباطا طيارين مقاتلين أو هليكوبتر. وتخصصات المساندة من مراقبة جوية ونظام تسليح ونظام الـ”GCI”.

الله .. الوطن .. الأمير 🇶🇦🇶🇦🇶🇦

فوق العلم سجيل و أبابيل وأسطول السماء

والعاديات العاديه ، والذاريات الذاريه #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/v9h7DWlizL — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) January 27, 2021

الدراسة بالكلية

ومدة الدراسة في الكلية من 3 إلى 4 سنوات حسب مستوى الطالب في اللغة، ويُمنح المرشح الذي ينهي الدراسة بنجاح الشهادات التالية.: الدبلوم العسكري الجوي، أو البكالوريوس في العلوم الجوية، أو شهادة الطيران.

وتعمل الكلية على تدريب وتأهيل الطيارين القطريين وفق أحدث الأساليب التدريبية المعتمدة في الكليات والجامعات العالمية.

وتؤهل الكلية طلابها ليكونوا ضباطاً طيارين على الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى التخصصات الجوية المساندة الأخرى.

وتخرج الكلية ضباطاً طيارين مقاتلين، أو هليكوبتر، أو تخصصات المساندة من مراقبة جوية ونظام تسليح ونظام الـ”GCI”.

وشهدت الدفعة السابعة من كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية عام 2020 تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل. وهي الملازم طيار الجازي ناصر محمد النصر.

وتضم الدفعة الخريجة إلى جانب الطلاب القطريين عدداً من طلبة الكويت ورواندا، وتخرج اثنان منهم بتقدير امتياز، ونسبة 70% من الطلبة بتقدير جيد جداً.

وتأسست الكلية العسكرية عام 2009، وكان اسمها الكلية الجوية، وفي 2014 أصدر أمير قطر قراراً أميرياً بإنشاء كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية.

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