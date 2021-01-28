كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن إصابتها بشلل عضلي في الوجه بسبب خطأ طبي.

وقالت بسمة وهبة إنها تلقت حقنة بالخطأ في الوجه أثناء خضوعها لعملية شد الوجه بالبوتكس والفيلر.

ونشرت بسمة وهبة فيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”، شاركت خلاله تفاصيل أزمتها الصحية.

خطأ طبي أثناء عملية تجميل

ورفضت بسمة وهبة ذكر اسم مركز التجميل أو الطبيب الذي تسبب في شلل الوجه.

بسمة وهبة تحذر

وأكدت بسمة وهبة أنها ترغب فقط في تحذير متابعيها، بعدما كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر ولا تستطيع تناول الأكل أو فتح فمها.

وأشارت بسمة وهبة إلى أنه أثناء تواجدها في دبي ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.

وتابعت بسمة وهبة: “بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم أشعر بأي تحسن، وعدت إلى طبيبتي الخاصة”.

مناطق الوجه حساسة

واستطردت: ” قامت طبيبتي بالكشف مرة أخرى، واكتشفت أن قيامي بعمليات بوتكس وفيلر منذ شهر. أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبي أثناء الحقن”.

وأكدت بسمة وهبة عدم رغبتها بالإفصاح عن أسماء الأطباء المذنبين والمركز التجميلي.

واكتفت بسمة وهبة بتوجيه رسالة لهم طالبتهم خلالها بأن يكونوا حريصين أثناء عملهم لأن مناطق الوجه حساسة وأي خطأ سيؤدي إلى كوارث.

طبيبة عيون توضح

وتلقت بسمة ردا من طبيبة متخصصة في جراحة العيون أكدت خلاله أن البوتكس وظيفته الأساسية إحداث شلل في العضلات. لاخفاء علامات التقدم في السن.

وقالت الطبيبة هديل رائف في ردها: “لا يوجد علاج له إلا انتظار زوال مفعوله داخل العضلات”.

وأضافت: “أنا دكتورة عيون وأتتنى حالة حقنت قبل زفافها بشهر، وتعرضت لشلل في العصب السادس، وحول”.

واستطردت: “بقي شهور إلى أن تصلحت أمورها، وراح أثر البوتوكس، ولا يوجد مادة نحقنها لوقف عمله أو إلغائه”.

اللعب في خلقة الله ثمنه غالي

وتابعت طبيبة العيون قائلة: “جائتني أيضا حالة حقنت الفيلر تحت العين، ولحظها أنه أقفل شريان رئيسي يغذي العين”.

وتابعت: “أصيبت بالعمى خلال ساعات قليلة، حتى قبل أن تصل لي، تغيير الحلقة واللعب في خلقة الله ثمنه غالي”.

ابتلاءاتي أصبحت كوميدية

وكانت بسمة وهبة قد شاركت متابعيها وجمهورها، بتجربتها الجديدة التى خاضتها مؤخراً مع العلاج الطبيعى فى الفك.

ونشرت وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، تظهر من خلاله وهي تخوض تجربة العلاج الطبيعي في الفك.

وعلقت بسمة حينها: “عمركم شوفتوا علاج طبيعي فى الفم، أنا ابتلاءاتي أصبحت كوميدية، شد عضلي فى الأحبال الصوتية والفك”.

وتابعت: “أن شاء الله يخفوا على موعد التصوير لأني محتاجة فكي وأحبالي ولساني بكل قوة، أصل البرنامج محتاج شدة شوية والشدة على الله”.

بسمة وهبة تعود إلى التلفزيون

وفي سياق آخر، كشفت بسمة وهبة، عن عودتها الى التلفزيون من خلال تعاقدها على برنامج جديد، لتقدمه عبر قناة “الحياة”.

ونشرت بسمة قبل أيام عبر حسابها على انستغرام، فيديو لها أثناء توقيعها على عقد البرنامج.

وعلقت بسمة بالقول: “أنا الآن في مكتب الاستاذ حازم شفيق رئيس قناة الحياة وبمضي عقد البرنامج الجديد حبيت انكم تشاركوني اللحظة دي”.

وعلقت كاتبة: “يا رب البرنامج الجديد يعجبكم”.

شيخ الحارة

يُشار إلى أن بسمة وهبة كانت تشارك في تقديم برنامج “كل يوم” على فضائية “أون” إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر.

وكانت بسمة تقدم قبل ذلك، برنامج “شيخ الحارة”، على فضائية “القاهرة والناس” المصرية.

ولكنها قدمت استقالتها منها بسبب حلقة استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، التي تحدثت فيها عن زواج المخرج المصري خالد يوسف منها.

وقبل أيام قليلة من بدء رمضان 2020، تم الإعلان عن تقديم إيناس الدغيدي للبرنامج الذي تغير اسمه ليصبح “شيخ الحارة والجريئة”.

بسمة وهبة والحجاب

ودخلت وهبة قبل أسابيع في مشادة كلامية مع إحدى متابعاتها بسبب “الحجاب”.

ونعتت بسمة وهبة متابعتها عبر “انستجرام” بالـ”حشرية”.

جاء ذلك بعدما نشرت بسمة وهبة فيديو عبر “انستغرام” من مطعمها الذي استقبلت فيه الفنان سمير صبري.

وظهرت بسمة بالفيديو تغني مع العاملين في المطعم أغنية سمير صبري “سكر حلوة الدنيا سكر”.

وكتبت بسمة معبرة عن سعادتها بتواجد صبري “الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل”.

وطالبتها صاحبة التعليق بعدم إقامة تجمعات في أي مكان وأن تعود وترتدي الحجاب.

وردت بسمة عليها بحدة قائلة: “أخرسي وخليكي في حالك يا حشرية”

عملية جراحية في لندن

واحتفلت بسمة وهبة مؤخرًا بافتتاح الفرع الجديد من مطعمها فى التجمع الأول، بعد عودتها من لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك.

وشاركت آنذاك وهبة جمهورها بفيديو تطمئنهم فيه على صحتها بعد يوم من خضوعها لعملية في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية.

وظهرت في المقطع المصور وهي ترتدي الحجاب، وكتبت في تعليقها عليه: “الحمد لله والشكر لله، ثم لكل الناس الطيبة اللي دعتلي. ولكم مثل الدعاء يا رب”.

ونشرت بسمة مقطع الفيديو، عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام”، وقالت فيه: “الحمد لله، أنا قلت أطمنكم عليا.. أول حاجة عملتها إنى سجدت سجدة شكر لله.. حمدت ربنا إنه رجعني بالسلامة وقومني بالسلامة”.

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