شاهد المذيع الكويتي محمد المؤمن الذي ارتد عن الإسلام ظهر منهارا في فيديو جديد

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج العربي، مقطع فيديو جديد للإعلامي الكويتي محمد المؤمن. الذي كان قد أعلن ارتداده عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية، قبل عدة أيام.

وبدا على المذيع الكويتي علامات من الإرهاق والانزعاج، خلال المقطع الجديد له.

وقال المؤمن في المقطع الذي رصدته (وطن)، كلمات غير واضحة، مثل قوله “كلمة واحدة سوف ترون أثرها في كل الأخبار، بس تعبتونا”.

وأضاف: “بس بس بس تعبتونا، وخر بس، أقولك وخر بس”.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل حول مقطع فيديو المؤمن، وقالوا أنه ظهر بصورة غير طبيعية، حيث كان يمسك رأسه وكأنه يعاني من صداع ما. أو شيء من هذا القبيل.

وتابعوا إن ملامح وجه المذيع الكويتي بدت ذا شحوب واصفرار، على عكس السابق، كما كان هناك سواد تحت عينيه، مطلقين. تساؤلات حول ما دفعه للوصول لهذا الحال.

اعتناقه المسيحية

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن قد تسبب بموجة من الجدل قبل عدة أيام، بعد ظهوره في مقطع فيديو مصور له، مرتدياً فيه الصليب.

وقال المذيع الكويتي خلال المقطع المتداول والذي تسبب بموجة من الجدل: “أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون. هذا ليس تهديد.”

وأضاف المذيع الكويتي في المقطع ذلك: “تصلبت، عرفت ما هو الرب، فهمت الحياة وعشت”.

كما ردد المذيع الكويتي في المقطع وقتها عبارة الثالوث المقدس وقال : “باسم الرب والابن والروح القدس”، مضيفاً جملة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.

وتسبب فيديو المذيع الكويتي وإعلانه اعتناق المسيحية حينها بموجة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء. الذين ساءهم هذا المشهد وخروجه عن الدين الإسلامي.

ردود فعل غاضبة

معتبرين بأن هذا المذيع قد أتى جرماً سيندم عليه في دنياه وآخرته.

وقال أحد المعلقين حينها على مقطع الفيديو: “هل هذا كان يعرف الإسلام أصلا لو كنت تعرف الإسلام وفي قلبك مكنتش عملت. كده اللهم ثبت قلوبنا على دينك رسالة لهذا الشخص اعرف الإسلام والمسيحية الأول واقرأ وادرس وافهم ثم افهم وتب إلي الله والله أن الإسلام جوهرة فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور”.

هل هذا كان يعرف الإسلام اصلا لو كنت تعرف الإسلام وفي قلبك مكنتش عملت كده

اللهم ثبت قلوبنا على دينك

رسالة لهذا الشخص اعرف الإسلام والمسيحية الاول واقرأ وادرس وافهم ثم افهم وتب الي الله

والله ان الإسلام جوهرة

فانها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور — Ahmed Elsewedy (@AhmedElsewedy4) January 25, 2021

فيما غرد معلق آخر حول المقطع حامداً الله على نعمة الإسلام، وقال: “الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام الحمد لله الذي أعزَّنا بالإسلام. وأكرمنا بالإيمان، ورحمنا بنبيِّه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا”.

الحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام الحمد لله الذي أعزَّنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيمان، ورحمنا بنبيِّه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، — Shaam (@Shaam03) January 24, 2021

أما أحد المغردين فقام بإلقاء باللوم على شيوخ الدين الإسلامي الذين أساءوا له باختلافاتهم وتعدد مذاهبهم، الأمر الذي ولد هذا النوع من النفور تجاه الدين. وقال في تعليقه: “إذا مشايخ من المذهبين يتضاربون ما بينهم كل واحد يستشهد بكلام. ماندري من صحته ضد الثاني بدال لا يطلعون السيرة النبوية وتفسير القران و أخلاق النبي والى آخره شنو تتوقعون من العامية”.

اذا مشايخ من المذهبين يتضاربون مابينهم كل واحد يستشهد بكلام ماندري من صحته ضد الثاني

بدال لا يطلعون السيره النبويه وتفسير القران واخلاق النبي والى اخره

شنو تتوقعون من العاميه — abdullah almuhanna⚖ (@AAlmuhanna313) January 24, 2021

كما واكتفى عديد من المغردين بالدعاء بالهداية للمذيع الكويتي، راجين من الله أن يرده إليه رداً حسناً. ومعتبري ما جرى كبوة سوف يتخطاها بالموعظة والإرشاد الحسن، وعدم الهجوم عليه وتشويهه.

ويعتبر هذا الإعلان من قبل المذيع محمد المؤمن شيئاً طارئاً وغير معتاد عليه في الأوساط الإسلامية والعربية. إذ أقدم هذا المذيع الشاب. على فعلة مستهجنة وغير مرحب بها بين تلك الأوساط.

ويرفض المجتمع الإسلامي مثل هذا الخروج عن الدين، معتبراً إياه ارتداداً عن رسالة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخروجاً عن طوع الله.

كما من النادر أن تتناقل مواقع التواصل مثل هذه الأحداث التي تمثل ارتداداً عن الدين الإسلامي الحنيف.

معلومات حول محمد المؤمن

وحول محمد المؤمن، فهو مواطن كويتي، عمل في تقديم النشرات الإخبارية والبرامج التلفزيونية. وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت.

ويمتلك المؤمن خبرة إعلامية تصل إلى 15 عامًا، حيث بدأ دخوله في المجال الإعلامي مطلع عام 2005. قدم فيها العديد من البرامج عبر قنوات كويتية مختلفة.

وكذلك قدم المؤمن العديد من البرامج الجريئة في قناة «Atv» الكويتية، ويأتي على رأسها برنامج “نقطة خلاف”. إضافة لبرامجه العديدة عبر قناة الرأي الكويتية.

وتناولت برامج محمد المؤمن، عدة قضايا ومواضيع تهم المجتمع الكويتي، والوطن العربي بشكل عام. ومن أهم وأبرز المواضيع هي العادات والتقاليد والقوانين. التي تقيد المرأة بشكل خاص، وكذلك تخصص الرجال لمجال الأزياء وموقف المجتمع العربي والعادات والتقاليد منه.

عُرف عن المذيع الكويتي محمد المؤمن امتلاكه لكاريزما عالية جداً، فقد تميز بطريقة إلقاء. وتقديم المواضيع وطريقة تحاوره، وتواصله الفعال مع الحضور.

كما عُرف عنه تمتعه بلغة جسد رائعة، مكنته من إتقان مهارة التقديم والإلقاء لجميع برامجه. حيث تلعب دور فعال جداً من حيث الإيحاء باليدين ووضعية الجسد والحركة.

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