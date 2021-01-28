أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بإلغاء الحكم الصادر بحق الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، والذي يقضي بحبسهما سنتين.

واكتفت المحكمة بتغريمهما مبلغاً وقدره عشرة ألاف دينار كويتي، وأمرها بمحو مقطع فيديو فاضح عبر “سناب شات”. وذلك لقيامهما بأعمال غير لائقة وأخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة الجنایات الكویتیة قضت بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوبة، وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة. ضد الفاشنيستا الكويتية وزوجها.

ما بعد حكم العامين الذي تم إلغاءه

وكانت الفاشینیستا الكویتیة سارة الكندري قد انھارت من البكاء، عبر تطبیق “سناب شات”. بسبب الظلم الذي تعرضت له أثناء حبسھا على ذمة قضیة خدش الحیاء، وفق قولھا.

مشیرة إلى أنھا لم ترتكب أي ذنب تستحق على أساسه أن یتم حبسھا مع المجرمین.

وظهرت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، في مقطع فيديو وقتها بعدما قضت محكمة كويتية بحبسها عامين، مع كفالة 3300 دولار لوقف تنفيذ العقوبة. في اتهامها وزوجها بمخالفة الآداب العامة.

وقالت الفاشنيستا الكويتية خلال الفيديو الذي نشرته: “لوين بتوصلون معي، حقكم وأخذتوه، وانظلمت، أنا شنو ذنبي إني أقعد. جنب واحدة ذابحة أو قاتلة رفيقتها أو أقعد مع ناس بتتعاطي”.

بعد الحكم عليها بالسجن وهروبها الى تركيا "سارة الكندري" منهارة بالبكاء: أنا شنو سويت pic.twitter.com/Bjh2nPgoHw — WHR (@whrumor) November 13, 2020

وأضافت سارة الكندري بحديثها بكلمات تكسوها مشاعر الحزن: “شنو ذنبي، خمدت في نفسي، مشاهير وايد غير كويتين لابسين لحد. هناك من تلبس فوق الركبة وما حد حاسبها، أنا بنت الديرة يؤخذ حقي وحق بنتي”.

وزادت الفاشنيستا الكويتية أنها لن تصل إلى “مرحلة أن أذبح نفسي أو أنتحر أو أعتزل السوشيال ميديا، والله ما هأعتزل ولو على كسر رقبتي. سأخاطب أمير البلاد الشيخ نواف، وولي العهد الشيخ مشعل، أنا ما راح أسكت، من بعد اليوم ما فيني أسكت، أنا لا غسلت أموال ولا لي بالمخدرات ولا قتلت وما سويت شيء”.

وتابعت: “لوين، قطعتوا رزقي، حقي انوكل.. شوهتوا اسمي، وشوهتوا سمعتي، طول عمري في حالي ولا عمري أذيت أحد.. يدشون علي يا تعتزلين (السوشيال ميديا) يا نسجنك، لا مو على كيفك، احترامنا والقانون بس القانون يطبق على الكل”.

مشيرة إلى أن ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة من جراء ما تواجهه والدتها.

وأبدت “الكندري” دهشتها من مبلغ الغرامة المطلوب منها لوقف تنفيذ العقوبة، قائلة: “قضيتي قضية تافهة”، فيما أضافت: “قضاء الكويت على راسي”.

حقيقة الهروب إلى تركيا

وفي وقت سابق، خرجت سارة الكندري عن صمتھا إزاء اتھامھا بالھروب من الكویت نحو تركیا. بسبب الحكم والصادر ضدها وزوجھا أحمد العنزي.

وقالت الكندري، في مقطع فیدیو عبر حسابھا في “سناب شات” إنھا لم تھرب إلى تركیا، بل سافرت بسبب ارتباطھا بإعلان ووجود علاقة عمل مع شركة سیاحة.

لافتة إلى أنھا لم تتواجد في تركیا وحدها ولكن ترافقھا والدتھا وشقیقتھا.

وحسمت الفاشینیستا الكویتیة سارة الكندري الذي لا زال اسمھا حدیث الجمھور الأمر بشأن زوجھا قائلة: “أنا والحمد سواء كنت بالدیرة. ولا بره الدیرة صاینة زوجي وحطیته بوسط عیني. وصاینة أهلي وناسي وإنتوا على عیني وراسي وبحبكم واید وآسفة لو زعلت حد”.

جرأة الفاشينستا سارة الكندري وتعري من جديد

وصدمت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري الكويتيين بعودتها إلى الجرأة والتعري رغم صدور حكم بسجنها، وإبعاد زوجها أحمد العنزي عن البلاد. لقيامهما بأعمال غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور الحكم ضدها.

وظهرت سارة الكندري بمقطع فيديو بعد صدور الحكم الأول بالحبس عامين ضدها، وهي تستعرض جسدها بملابس ضيقة جداً تكشف مفاتنها بشكل واضح. وتنورة قصيرة ارتدت تحته “فيزون” أسود شفاف.

الأمر الذي تسبب بحالة من الصدمة لدى المتابعين، حين كشفت سارة الكندري أنها في طريقها إلى تصوير إعلان. في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت.

ما جعلهم يتساءلون حول ما دار في الكواليس بعد مقاضاتها ومنعها من الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر آخرون عن صدمتهم من عودة الثنائي إلى العمل مرة أخرى في الإعلانات. متسائلين عن هوية صاحب الإعلان الذي قبل بهم كوجه إعلاني من الأساس.

وكانت النيابة العامة الكويتية قامت بتوجيه تهمة نشر فيديو غير لائق للفاشنيتسا الكويتية سارة الكندرية، وذلك عقب قيام زوجها أحمد العنزي. بتصويرها داخل الحمام وتحميل الفيديو عبر حسابه.

تفاصيل إلقاء القبض على سارة الكندري وزوجها

وشاركت “الكندري” في حملة دعاية لأحد ماركات الزيوت للبشرة، إلا أن زوجها أحمد العنزي خرج في فيديو عقب القبض عليها. وأكد أنه لم يصوّر زوجته ولم ينشر الفيديو.

كما بيّن العنزي خلال الفيديو أنه تم استدعاءه هو وسارة إلى النيابة بعد أن قدمت سيدة شكوى ضدهما، وعقب التحقيق معهما تم الإفراج عنهما.

ولكن قبل الخروج من المبنى طالب أحد رجال الأمن من سارة الانتظار، الأمر الذي مثّل صدمة لأحمد العنزي.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أفرجت عن الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري في السابع والعشرين من أكتوبر العام الماضي 2020.

وأعلنت السلطات الكويتية الإفراج عن الفاشونيستا سارة الكندري وذلك عقب إلقاء القبض عليها. بسبب فيديو قام زوجها أحمد العنزي. بتصويره ونشره عبر حسابها على “سناب شات” وفقاً لما تداوله البعض وهي داخل الحمام مما تسبب في حالة غضب واسعة.

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