هل نرمين الفقي أول ضحايا مقالب رامز جلال الجديدة؟ إليك الحقيقة التي “شربها” الجميع!

أثارت الممثلة المصرية نرمين الفقي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أوحت للجمهور أنها أولى ضحايا الفنان رامز جلال.

أولى ضحايا رامز جلال

جاء ذلك بعدما نشرت نرمين الفقي صورة لها عبر “انستجرام”، رصدتها “وطن”، ظهرت فيها مع رامز جلال.

وظهرت نرمين الفقي بالصورة وهي تشير بإصبعيها بعلامة النصر.

كما تدل ملامح وجه نرمين على أنها تعرضت لمقلب كبير، بينما كان رامز يضحك ضحكته المعتادة بعد اصطياد ضحايا برامج المقالب التي يقدمها.

شربت المقلب!

كما علقت نرمين على الصورة قائلة: ” مقلب رامز.. وأنا شربت المقلب”.

واعتقد الجمهور أن الصورة من كواليس برنامج المقالب الرمضاني الذي يعده الفنان رامز جلال للعرض في رمضان القادم.

وما زاد التعقيد أن نرمين الفقي لم تكشف أي تفاصيل أخرى حول الصورة.

المقلب مُفبرك

وانهالت التعليقات على صورة نرمين فقي، واتهمها المتابعون بكشف فبركة المقلب.

ورجحوا أن يقوم زملائها بمهاتفتها ليحصلوا منها على تفاصيل برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2021.

حقيقة الصورة

وببحث “وطن” عن الحقيقة، تبين أن الصورة من كواليس برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات.

وخلال حلقة نرمين الفقي، تعاون الفنان إدوارد مع رامز جلال في إقناعها بالمقلب.

ويتواجد إدوارد إلى جوار نرمين للسيطرة عليها وتخفيف حدة الصدمة التي تبدأ مع اشتعال النيران في الغرفة.

المطربة كاميليا في “لؤلؤ”

وفي سياق آخر، انتهت نرمين الفقي من تصوير مسلسل “لؤلؤ”.

وظهرت نرمين الفقي في مقطع فيديو وهي تغني في كواليس مسلسل “لؤلؤ”، وترتدي ملابس شخصيتها في العمل الدرامي.

وتظهر نرمين الفقي بالمسلسل في دور مُغنية تُدعى “كاميليا”، وتتعرض للمنافسة الشرسة من مُغنية في بداية مشوارها الغنائي وهي “لؤلؤ”، التي تجسد دورها الفنانة مي عُمر.

ونشر مقطع الفيديو مُلحن الأغنية هيثم نبيل عبر صفحته عبر “انستغرام”، وعلّق قائلًا: «من كواليس مسلسل لؤلؤ، أغنية (شايفاك حبيبي) ألحان هيثم نبيل وكلمات كريم سامي وتوزيع نادر حمدي”.

لم يظهر اسمها في التتر؟

وتعرضت نرمين الفقي إلى الانتقادات بعد عرض حلقتين من مسلسل “لؤلؤ”، بسبب عدم ظهور اسمها في التتر وكتابته في نهاية قائمة الفنانين.

وهو ما اعتبره جمهور نرمين الفقي تصرفاً يقلل من قيمتها الفنية.

ومسلسل “لؤلؤ”، تدور أحداثه في 45 حلقة، حول قصة صعود مطربة، والأحداث والصراعات التى تواجهها فى حياتها.

وخلال الفترة الماضية، خضعت مي عمر للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، وذلك قبل بدء تصوير مسلسل “لؤلؤ”.

وتجسد مي عمر خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية.

غياب نرمين الفقي

وكانت نرمين الفقي، قد حققت حالة من النجاح في السنوات الأخيرة بعد غياب سنوات.

وذلك بعد دورها في مسلسل “جبل الحلال” مع الراحل محمود عبد العزيز.

وعادت نرمين الفقي للتألق من خلال مسلسل “أبو عروسة” بجزئيه، ثم مسلسل “نصيبي و قسمتك” في قصة “ما يطلبه المستمعون”.

أيقونة جمال

وبالتوازي مع النجاح الفني الذى تحققه نرمين الفقي، ظلت محل اهتمام السوشيال ميديا وعدسات المصورين، بإطلالاتها الأنيقة وجمالها الطبيعي.

وأصبحت نرمين الفقي واحدة من أيقونات الجمال والموضة في العالم العربي.

نرمين الفقي داخل الحرم

وأشعلت نرمين الفقي العام الماضي مواقع التواصل الاجتماعي بصورها من داخل الحرم أثناء أدائها العمرة.

وبحسب الصور التي نشرتها “الفقي” على حسابها الرسمي بانستجرام فقد ظهرت ترتدي الحجاب أثناء أدائها مناسك العمرة.

وعلقت نرمين الفقي حينها بقولها: “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”.

وتابعت: “اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ربنا يتقبل مني”.

وتفاعل النشطاء آنذاك مع الصور بشكل كبير مع صور الفقي، معبرين عن إعجابهم الشديد بجمالها خاصة في الحجاب، وتمنى بعضهم أن ترتديه دائما وتعتزل الفن.

ثري خليجي يتهم نرمين بالنصب

وتعرضت نرمين الفقي عام 2018 إلى أزمة وصلت إلى القضاء المصري انتهت ببراءها.

وأصدرت حينها محكمة مصرية، حكمها في قضية اتهام رجل أعمال خليجي، لنرمين الفقي، بالنّصب عليه “بعدم إتمام الزواج منه بعد أن التزمت بذلك”.

وقضت المحكمة ببراءة نرمين الفقي من التهمة.

وبدأت الواقعة التي تسرّبت إلى وسائل الإعلام،عقب وقوع خلاف بين الفنانة نرمين الفقي وثري عربي كانت تربطها به علاقة عاطفية.

وطالب الثري العربي القضاء بمعاقبة الفنانة، بناء على المادة 336 من قانون العقوبات.

وجاء في نص المادة: “يعاقب بالحبس كل من توصّل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة”.‏

وكان رجل الأعمال الخليجي اتّهم في دعوى قضائية الممثلة المصرية نرمين الفقي، الإستيلاء على حوالات بنكية، ومجوهرات، وإكسسوارات، وملابس، بقيمة 8 ملايين جنيه.

وطالب باسترداد المبلغ المذكور وإيقاع أقصى عقوبة عليها وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه لأنها “خانته”.

زواج نرمين الفقي

والفنانة نرمين الفقي تجاوزت الـ48 من عمرها ولم تتزوج رسميًّا حتى الآن.

وأحاطت بنرمين الفقي شائعات الزواج سرًّا من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولكنها نفت القصة كاملة.

وأكدت “الفقي” أنها تلقت العديد من عروض الزواج، ولكنها رفضت بسبب ارتباطها الشديد بوالدتها التي رحلت قبل سنوات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك