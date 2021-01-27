مي العيدان تكشف مصير روان بن حسين بعد هذه “الجريمة”!

أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكم البراءة، للفاشينستا الكويتية روان بن حسين.

جاء ذلك عن تهمة الإساءة لمهنة المحاماة في الكويت، والتي تم توجيهها لروان بن حسين، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، براءة روان بن حسين في منشور عبر “انستجرام”.

وكتبت مي العيدان: ” براءة روان بن حسين من تهمة الإساءة لمهنة المحاماة بقضية رفعتها عليها المحامية مريم البحر”.

وتابعت العيدان: “مبروك روان ومبروك لمحاميك سعود العبيدان”.

روان بن حسين تسيء للمحاميين

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حين ظهرت روان بن حسين بفيديو تتهم فيه المحاميين بإنهم أنصب أشخاص في الدنيا.

وذلك بعدما واجهت روان بن حسين العديد من الانتقادات والاتهامات بشأن شراء شهادتها الجامعية من لندن بالأموال.

وقالت روان ردًا على هذه الاتهامات: “الجامعات الإنجليزية لا تبيع شهاداتها، ومعروف عنها مصداقيتها، وأغلب المحاميين نصابين”.

ووجهت المحامية مريم البحر حينها رسالة إلى روان بن حسين عبر مقطع فيديو في حسابها بسناب شات.

وقالت مريم البحر بالفيديو: “كل إنسان يمثل نفسه، لا يمكنك تعميم ما قلتيه على جميع المحاميين”.

وتابعت مريم: “ثانياً نحن لا نقول يامسيح، نحن مسلمين نقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأننا مسلمين، الله يهديك”.

هذا ولا تزال روان بن حسين تواجه محاكمة في بريطانيا بتهمة مطاردة وضرب زوجها السابق في لندن.

“مطاردة واعتداء”

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية قبل أيام، أن محاكمة روان بن حسين (24 عاماً)، تتم بتهمة الاعتداء. على طليقها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف.

وبحسب الدعوى التي رفعها المقريف، فقد قامت روان بن حسين بإتلاف قميصه بقيمة 200 جنيه إسترليني (مايقارب 273 دولار أمريكي).

وذكرت الصحيفة أن روان التي كانت تمول دفاعها من مالها الخاص، نفت الاعتداء بالضرب ومطاردة زوجها السابق.

كورونا حال دون المحاكمة

ولم تتمكن بن حسين من حضور جلسة استماع الشهر الماضي في بريطانيا بسبب تواجدها واصابتها بفيروس (كورونا) في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعفاء بن حسين من حضور جلسة إدارة القضية الأخيرة أمس في محكمة وستمنستر الابتدائية.

وقالت محامية الدفاع عن روان: ” موكلتي تعيش في دبي ، وهي حالياً في دبي مع طفلتها الصغيرة”.

منع روان من الاقتراب من طليقها

وأضافت: “مع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد يكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد للمحاكمة”.

بينما رأى المدعي أنه ليس هناك ما يمنع بن حسين من القدوم من دبي، إلا أنه يتعين عليها عزل نفسها لمدة عشرة أيام. مضيفاً: “لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي”.

هذا وقد أُمرت المحكمة البريطانية روان بالالتزام بشروط الكفالة وعدم الاتصال بطليقها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حضور منزله.

“طلاق روان”

وكانت بن حسين قد صدمت جمهورها قبل أشهر بإعلانها انفصالها عن “المقريف”.

كما كشفت روان حينها أسباب انفصالها الصادمة عنه بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي. بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت

روان بن حسين تقول بأن زوجها كان يُرسل صور عضوه لـ ( قاصرات) أثناء حملها بالشهر التاسع! pic.twitter.com/mvg7N5XDz3 — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 15, 2020

وكشفت روان أن زوجها يوسف المقريف قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت حينها: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.

صديق يوسف المقريف يكشف الحقيقة

كما نفى حينها الصديق المقرب ليوسف المقريف، رواية روان بن حسين، حول أسباب انفصالهما.

#روان_بن_حسين

هذا هو صديق يوسف المقريف ✋لاتسمعو من طرف واحد pic.twitter.com/bI51xnSdeF — 😏🙃 (@nada4476) July 15, 2020

وقال حينها أن روان أرادت تشويه سمعة المقريف لأنه رفض أن يشتري لها جزيرة من مجموعة جُزر ماديرا البرتغالية وتسجيلها بأسمها.

وأضاف: “يعني الراجل لا عنده إيدز لا كورونا لا صداع لا سرطان لا بطاطا”.

طليق روان يرد!

وامتنع المقريف حينها عن الرد بطريقة مباشرة، واكتفى بالتلميح برسالة عبر خاصية “ستوري” على انستجرام، قال فيها: “اوعوا تسمعوا من طرف واحد لعل المتظاهر بالملائكية يكون هو الشيطان الرجيم”.

كما شارك المقريف مقطع من أغنية “الكدابين” للمطربة شيرين عبد الوهاب، وهو ما اعتبره المتابعون، رداً غير مباشر على الاتهامات التي وجهتها روان له.

من هي روان بن حسين؟

الجدير بالذكر أن بن حسين من أب كويتي وأم أردنية، وتحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام، وتقيم بالإمارات حالياً.

وتعد بن حسين عارضة أزياء شهيرة ومحررة مجلة “فيلفيت” وصاحبة العلامة التجارية “دوار روان” المختص بأدوات المكياج ومستحضرات التجميل.

نشأت روان بن حسين معظم حياتها في بريطانيا، ونالت شاهدة البكالوريوس في القانون من جامعة ويستمنستر بلندن.

ما قصة شيك 428 ألف دولار؟

وفجر حساب “شاهين” الكويتي مفاجأة من العيار الثقيل. حين كشف أن إحدى الفاشينستات الكويتيات تلقت مبلغاً خيالياً من أحد رجال الأعمال، دون توضيح المُقابل لذلك.

ونشر حساب “شاهين” عبر “انستجرام” صورة للشيك الذي تلقته الفاشينستا بمبلغ 130 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 428 ألف دولار أمريكي. وكتُب اسمها الأول روان، ما جعل المتابعون يجزمون أنها روان بن حسين.

كما أرفق شاهين صورة الشيك بتعليق: “وعدتكم قبل أيام بنشر صورة شيك أهداه رجل أعمال لإحدى الفاشينستات الكويتيات، ونترك لكم تفسير المقابل”.

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