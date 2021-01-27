وكيل وزارة العمل في سلطنة عمان
نصر بن عامر الحوسني
الهدهد

من هم المقصودون “بحزب الكنبة” في حديث وكيل وزارة العمل بسلطنة عمان؟! 

كتب وطن
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تفاعلت مواقع  التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بصورة واسعة مع تصريحات لوكيل العماني . حول الترقيات والحوافز للموظفين العاملين في الدولة.

وخلال تصريحات صحفية له قال “الحوسني” إن الترقيات والحوافز ستكون للموظفين المنتجين. أما “حزب الكنبة فلن يحظو بأي ترقيات وحوافز”.

وكيل وزارة العمل وحزب الكنبة

ليقتطف المغردون العمانيون على الفور من حديث وكيل الوزارة العمل في سلطنة عمان مصطلح “حزب الكنبة”.

كما تم التركيز عليه خلال التفاعلات عبر مواقع التواصل، وصولاً لتدشين وسم يحمل هذا الاسم.

وحول الوسم غرد العشرات من العمانيين، عارضين وجهات نظر متباينة تجاه حديث وكيل الوزارة، ومؤكدين بأن “حزب الكنبة”. الذي يُقال عنه في تصريح المسؤول في السلطنة، هم أكثر الفئات الذين استفادوا من الترقيات والنثريات.

وقال أحد المغردين حول هذا الموضوع: “حزب الكنبة الحقيقي لم تتوقف ترقياتهم بل تمتعوا بالراتب 13 وعلاوة غسيل الملابس والرمضانية والعيدية والإكرامية ”

وتابع: “توجد ثلة نادرة من حزب الكنبة لم يستلموا ترقياتهم تسلقوا على نجاحات غيرهم تجدهم يلهثوا وراء أعمالهم الحرة والغم بأيديهم القلم”

كما كتب مغرد آخر حول نفس الموضوع، قائلاً إنه “لو كانت الوزارات الحكومية  مستمرة في ترقيات موظفيها بشكل منتظم ومستمر كل أربع سنوات. بناء ع الكفاءة في العمل راح يحفز  كل الموظفين في الانتاجية أفضل من كونه يتم ترقيته تلقائي بدون تطور أو منفعة لجهة العمل.”

كما غرد آخر حول المؤتمر الصحفي لوكيل وزارة العمل العماني: “بعد متابعة المؤتمر الصحفي، تبين أن الوزارة لا تمتلك استراتيجية واضحة حتى الآن”.

وتابع: “لم يكن المواطن ينتظر الحديث عن حزب الكنبة ولا عن أبناء الوكيل الباحثين عن عمل، كان المواطن في انتظار جدول زمني. للتوظيف لا مزيداً من الإحباط”.

ما قصة حزب الكنبة 

فيما قال مغرد آخر رداً على تصريح المسؤول العماني، إن هذا الحزب الذي تم الإشارة إليه في حديث وكيل الوزارة. هو عبارة عن حزب تم قتل طموحاته من إدارة أعلى منه فشلت في تحسين بيئة العمل وجعلها بيئة محفزة منتجة”.

وتابع:” الفشل يبدأ من هم في أعلى السلم وينتقل تدريجياً للطبقة السفلى بسبب إخفاق من هم بالأعلى. حزب_الكنبة لا يتحمل فشل من هو أعلى منه منصب”.

فيما حمل مغرد آخر نظام الخدمة المدنية في السلطنة المسؤولية وراء فشل النظام الوظيفي كما أسماه.

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وقال: “نظام الخدمة المدنية في السلطنة تسبب في فشل النظام الوظيفي، بدءً من التوظيف، الترقي، واختيار القيادات. لذلك الجهاز الاداري كان يعاني من العيوب والنواقص، ومع استمرار نفس القيادات الادارية، لن يتغير شيء.

واعتبر أحد المغردين أن كلام وكيل الوزارة العماني في مجملة جيد، وأن هناك مطالبات من الجميع لمحاسبة “حزب الكنبة”.

وقال: “أولا: الكلام في مجمله جميل والجميع يطالب بمحاسبة #حزب_الكنبة، ولكن الخوف بأن هذا الحزب. هو الذي يحصل علي الترقيات والحوافز نتيجة تفرغه ليكون متملقا خدومًا لمسئوليه.”

وتابع: “ثانيا: نظام تقييم الموظف يحتاج لتوضيح وشفافية ومعايير صارمة بعيده عن الأهواء مبنية على المنجز فقط”.

 محاولات للسيطرة على شبح البطالة 

ورغم برنامج الحكومة العُمانية جهودها في كبح معدل البطالة المرتفع في السلطنة، عبر إطلاق مبادرة لتوفير 25 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص. وإيقاف إصدار تأشيرات العمل للوافدين في مهن معينة، وإعلانها عن إجراءات تخفيفية لدعم الفئات السكانية الضعيفة. إلا أن مشكلة البطالة في سلطنة عمان لا تزال الأعلى في المنطقة بين الشباب بمعدل 50%، فيما تبقى 70% من الإناث في السلطنة خارج سوق العمل.

وبحسب تقارير إعلامية عمانية، قالت إن مشكلة البطالة في البلاد تعتبر إحدى أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة. مع محدودية الموارد المالية، باعتمادها الرئيس على النفط، الذي يشكل صادرات الخام منه 71 بالمائة من موارد الدولة.

إذ بات استخراج احتياطيات الغاز والنفط المتناقصة في عُمان، التي من المتوقّع أن تنضب بالكامل في غضون 14 و27 عامًا على التوالي، أمرًا باهظ التكلفة.

الباحثين عن عمل

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة خلال الأيام الماضية دعوات من قبل تجمع “الباحثين عن عمل” في السلطنة. للقيام بمظاهرات سلمية واحتجاجات، علها توصل رسالتهم إلى أصحاب الشأن، فيجدوا حلولاً لمشاكلهم التي باتت تعتبر من كبرى الأزمات التي تعصف بالسلطنة.

كما حذر مراقبون ومطلعون على الساحة العمانية، من مغبة استغلال هذه المشكلة والأزمة الشبابية بالبلاد. وجعلها شرارة لافتعال حالة من التظاهرات والفوضى.

مما سيؤثر بشكل كبير على مجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السلطنة.

وطالب العديد من الكتاب العمانيين، جموع الشباب الباحث عن مستقبله، أن يضع في الحسبان مصالح السلطنة وأمنها واستقرارها. إلى جانب أحلامهم في الحصول على وظيفة تمكنهم من التجاوز لهذه الأزمة.

والركود الاقتصادي

ولعب فيروس كورونا دوراً كبيراً في حالة الركود الاقتصادي وفقدان الوظائف لدى شريحة واسعة من المواطنين العمانيين. حيث لا تزال السلطنة كغيرها من دول العالم، تفرض إجراءات حظر ووقاية من الفيروس.

وشرعت السلطنة بحملة تطعيم من الفيروس لمواطنيها، قد يتم بعدها وقف الإجراءات الوقائية الخانقة. وإعادة المتسع لفئات عديدة من العاملين العمانيين للعودة وممارسة حياتهم العملية.

وفي هذا السياق لا تزال السلطات العمانية تطلع خلال الأعوام القادمة لمزيد من المشاريع التي يمكن من خلالها التخفيف من وطأة البطالة وانتشارها في الأوساط الشبابية.

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