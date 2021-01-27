مفاجأة في علاقة عمرو دياب و أحمد أبو هشيمة .. هل دينا الشربيني وراء خلافاتهما!

فاجأ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، متابعيه بصورة تجمعه مع المطرب المصري عمرو دياب، وذلك بعد شهور من الأنباء حول خلافهما.

أحمد أبو هشيمة وعمرو دياب

ونشر أحمد أبو هشيمة عدة صور تجمعه بعمرو دياب في دبي، وبرفقتهما عدد من الأصدقاء المشتركة بينهما، منهم محمد فاروق، ومحمد طلعت.

ولم يُعلق أحمد أبو هشيمة على الصورة التي جمعته بعمرو دياب، واكتفى بذكر من يتواجد بالصورة فقط.

وأثارت الصورة دهشة المتابعين الذين رجحوا عودة المياه إلى مجاريها في العلاقة بين أبو هشيمة والهضبة، خاصة بعد انفصال الأخير عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

“عودة حميدة للعلاقات”

وكتب أحدهم في التعليقات: “إذاً صحيح كانت دينا التي فرقت بينكم، حمد الله عسلامتكم، وفهم عمرو أنه ليس النساء من يوقع بيننا ياهضبة ومابيننا كبير”.

وجاء في تعليق آخر: “كان كله كيد نساء، وحين ترك عمرو دينا، رجعت الأمور إلى طبيعتها”.

وجاء في أحد التعليقات: ” وأخيرا اجتمعتوا على خير”.

وكتبت متابعة باسم راوية: “الهضبة منور الدنياواخيرا رجعتوا صحاب”.

وسخرت متابعة باسم مريم قائلة: ” المليون والمليار في صورة وحدة”.

غيرة ياسمين صبري ودينا الشربيني

ويعود تدهور العلاقة بين أحمد أبو هشيمة وعمرو دياب، إلى ياسمين صبري ودينا الشربيني.

وذكرت تقارير صحفية أن ياسمين صبري زوجة أبو هشيمة، هي سبب تدهور هذه العلاقة. لأنها كانت تتحدّث عن دينا الشربيني التي كانت حبيبة عمرو دياب بطريقة غير لائقة.

وكانت ياسمين صبري تؤكد عدم زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، رغم كل المعلومات التي تنفي ذلك آنذاك.

كما أن البطولة المطلقة في المسلسلات والمنافسة الشديدة بين دينا الشربيني وياسمين صبري، خلقت توتراً إضافياً.

وهو المثير الذي جعل عمرو دياب وأحمد أبو هشيمة يبتعدان عن بعضهما، وتتراجع الصداقة بينهما.

وكانت تربط الهضبة وأبو هشيمة صداقة قوية، قبل إرتباط كل منهما.

وكان أحمد أبو هشيمة يتواجد في كل حفلات عمرو دياب، إلا أنه في الفترة الأخيرة برز إختفاء هذا التقارب بينهما.

وكان الإعلامي المصري تامر أمين قد حسم شائعات انفصال عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني وأكد حدوثه.

“الانفصال مؤكد”

وقال تامر أمين قبل أيام: “جميعكم تعلمون أن دينا الشربيني انفصلت عن عمرو دياب، وخبر الانفصال مؤكد”.

وتابع: “حاول بعض الأصدقاء المقربين وبعض الفنانين التقريب من وجهات نظرهم، ولكن لم ينجحوا وانفصلوا بشكل تام”.

“لا يصح”

وهاجم تامر أمين دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة.

وقال تامر: “لا يصح أن تتحدث زوجة عن زوجها بعد انفصالهما، ويجب عليها أن تتحدث عنه بطريقة جيدة، كما يفعل عمرو”.

وتابع: “عمرو دياب قليل الكلام وكثير الفعل، والدليل أنه لم يذكر سيرة دينا سواء حين ارتبط بها أو حين انفصل عنها، لأنه يحترم نفسه ويحترم من معه”.

وأعاد تامر تصريحات دينا التي قالتها خلال حديثها في برنامج “بصراحة مع”، على قناة mbc، مع عمرو يوسف، حول الزواج.

وقال: “ما فعلتيه يادينا لا يصح، ولا تتكلمي عن العلاقة بينك وبين عمرو دياب إطلاقاً، وحين تتكلمي عنه تكلمي باحترام”.

وأشار تامر إلى أن هناك الكثير ممن حاولوا التطاول على عمرو دياب كي يصلوا إليه، ولكنه يرد بالنجاح والعمل والحفلات، وهذا ما وضعه في مكان آخر.

ماذا قصدت في فترة التعارف؟

وقالت دينا الشربيني في اللقاء الذي يقصده تامر أمين: “للأسف نحن نأخذ فكرة أن الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها، وهذا غير حقيقي”.

وتابعت: يفترض أن يكون هناك فترة تعارف بين الطرفين، سواء كانوا يتعرفون على بعضهم، أو تمت خطبتهم. فهما لا يكونان على طبيعتهما، هو يريد أن يكون ممتاز والآخر كذلك، فيسعدان مع بعضهما.

واستطردت: “تبدأ المشاكل الحقيقية حين يعيشان سوياً، ويرى كل منهما الآخر على حقيقته، لكن لو كنت منذ البداية على حقيقتي، لما حصلت المشاكل”.

انفصال عمرو ودينا

وانتشرت مؤخراً أنباء عن انفصال الثنائي، انتهت بطرده لها من شقته بسبب إصرار دينا على إعلان الزواج بشكل رسمي.

وأرجعت حينها مصادر مقربة من دیاب، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

عمرو دياب وروان بن حسين

هذا وقد أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلا على منصات التواصل بعد ظهورها في صورة إلى جانب عمرو دياب.

وبحسب ماتداول حينها، فإن الصورة التقطت خلال حفل عيد ميلاد صديق روان بن حسين.

عمرو دياب وروان بن حسين بصورة جديدة. pic.twitter.com/FJqYTv57Ls — Screen Mix (@ScreenMix) January 10, 2021

وظهر عمرو دياب في الصورة وهو يحتضن روان بن حسين بوضع يده على خصرها.

الهضبة مع ملكة جمال لاتفيا

وقبل صورته بأيام مع روان بن حسين، انتشرت صورة لعمرو دياب مع ملكة جمال “لاتفيا” السابقة وتُدعى كارولينا زوبروفا.

ونشرت كارولينا زوبروفا عبر حسابها على “انستجرام” نفس الصورة التي جمعتها بعمرو دياب وعلقت عليها: “قابلت هذا الشاب الرائع المبتسم، هل سمعتم ألبومه الجديد؟ ماهي أغنيتكم المفضلة؟”.

وأثارت الصورة حينها شكوك الجمهور حول ارتباط “الهضبة” بهذه السرعة بعد انتهاء علاقته بدينا الشربيني.

وجاء في أحد التعليقات: “عمرو دياب تقريبا كدا بيطبق أغنية (شكرا)، شكرا كدا للي سابنا واللي استقبل عتابنا”.فيما سخر آخر بقوله: “ما ببيضيعش وقت”.

وأعربت أخرى عن حزنها بسبب مصير دينا الشربيني، وعلقت: “المسكينة اللي كانت تمسحله عرقه وين راحت؟”.

واقتبس آخر تعليقه من أغنية عمرو دياب قائلاً: “ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة”.

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