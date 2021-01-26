يوفنتوس ضد سبال في ربع نهائي كأس إيطاليا .. موعد المبارة والقنوات الناقلة

سيخوض فريق يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الأربعاء 27/1/2021م، مواجهة قوية ومثيرة أمام منافسه سبال (فريق من الدرجة الثانية)، في دور الربع النهائي من كأس إيطاليا.

وسيلعب كلا المنافسين في معقل نادي يوفنتوس لكرة القدم ” أليانز ستاديوم” في مدينة تورينو شمال إيطاليا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة بين فريقا يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” وفريق من الدرجة الثانية “سبال” عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية. وعند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

ولا توجد أي قنوات حتى هذه اللحظة قد اشترت حقوق بث المباراة في كأس إيطاليا، من أجل وقائع أحداث المباراة بين كلا الفريقين في دور الربع النهائي من كأس إيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر القناة الإيطالية ” Sky Sport Serie A” بتعليق أجنبي. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11958. وبمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي (V).

تشكيلة يوفنتوس ضد سبال

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي “أندريا بيرلو” 41 عاماً. على تشكيلة أساسية مكونة من حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون 42 عاماً. صاحب الخبرة الطويلة في حراسة المرمى في عالم كرة القدم المستديرة.

وفي خط الدفاع سيلعب البرازيلي أليكس ساندرو، والإيطالي جورجيو كيليني. واللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت. بالإضافة إلى اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو.

بينما سيلعب في مركز الوسط، اللاعب الويلزي آرون رامسي، والاوروغواياني رودريغو بيتانكور، والأمريكي يستون مكيني، إلى جانب إشراك اللاعب الإيطالي فيدريكو كييزا.

وسيقود فريق الهجوم في فريق يوفنتوس ، كلا اللاعبين الإسباني ألفارو موراتا، وهداف الدوري الإيطالي الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيلة سبال الإيطالي

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي “باسكوالي مارينو” بتشكلية أساسية في حراسة المرمى الألباني إتريت بيريشا.

وسيكون في خط الدفاع الثلاثي الإيطالي ليوناردو سيرنيكولا، فرانشيسكو فيكاري، ريكاردو سبالترو.

بينما سيلعب في خط الوسط اللاعب الإيطالي ماركو دي أليساندرو، ومواطنه اللاعب أليساندرو مورجيا، وماركو سيموني، والإيطالي ميسيرولي، بالإضافة إلى اللاعب لورينزو ديكمان.

وفي خط الهجوم سيلعب الثلاثي الإيطالي، فيدريكو دي فرانشيسكو، وسيرجيو فلوكاري، وإنريكو برينولا.

La seduta di allenamento di oggi alla vigilia di #JuveSPAL ⚽ Dalle 17:00 disponibile su @JuventusTV l'intervista con Mister @Pirlo_official 🎙 — JuventusFC (@juventusfc) January 26, 2021

ثمن نهائي كأس إيطاليا

ويسعى حامل اللقب السابق في الدوري الإيطالي “الكالتشيو” إلى التأهل إلى دور الثمن النهائي من كأس إيطاليا على حساب فريق من الدرجة الثانية سبال الإيطالي.

كما وسيقحم هداف فريق “السيدة العجوز” والدوري الممتاز، صاحب الخبرة الطويلة المهاجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 35 عاماً من أجل حسم الأمور في مباراة تحمل المنافسة القوية.

حصد الألقاب

لكن فريق الدرجة الثانية سبال الإيطالي سيكون له كلمة أخرى في مواجهته حامل اللقب السابق للدرجة الأولى “الكالتشيو”، بعد نجاحه في إقصاء فريق “ساسولو” من الدرجة الأولى بثنائية نظيفة، في مباراة قوية في دور ال 16 من منافسات كأس إيطاليا.

وسيلعب الفريق بجميع أوراقه من أجل التغلب على فريق قوي سيحمل في جعبته الكثير من اللاعبين النجوم على صعيد مشاركتهم في كافة المسابقات وحصد الألقاب مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” الإيطالي.

كأس السوبر الإيطالي

وقد تُوج فريق يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم في أولى البطولات تحت قيادة المدرب ” أندريا بيرلو”. واللقب التاسع في تاريخ فريق اليوفي بثنائية نظيفة على حساب المنافس فريق نابولي. الذي قدم أداءً جيداً في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

كما اجتمع كلا الفريقان أربع مرات مرة في نهائي هذه البطولة. وتوج كل من نابولي ويوفنتوس مرتين لكل منهما على حساب الآخر في تاريخ المواجهات بنهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقد قاد فريق يوفنتوس للتتويج بهذا اللقب كريستيانو رونالدو. من خلال تسجيله الهدف الأول في الدقيقة ال 64 من زمن المباراة، بينما سجل زميله الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة ال 90 قبل نهاية اللقاء بين كلا المنافسين.

أهداف رونالدو

ورفع الدون بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني عام 2018م، رصيده من الأهداف في مسيرته في عالم كرة القدم إلى 760 هدفاً.

ويصبح بهذه الحصيلة من تسديد الأهداف أفضل هداف في تاريخ الكرة المستديرة. ومحطم الرقم القياسي للاعب النمساوي المهاري الراحل ” جوزيف بيكان” الذي توفيّ عام 2001م. والذي سجل خلال مسيرته الاحترافية في عالم الكرة المستديرة برصيد 759 هدفاً.

كما يحتل رونالدو في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي المحلي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفاً. بفارق هدفين عن لاعب فريق لاتسيو الإيطالي “شيرو ايموبيلي”. الذي المركز الثاني في الترتيب برصيد 13 هدفاً.

وبفارق ثلاثة أهداف عن لاعب انتر ميلان البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 12 هدفاً.

كما يحتل فريق يوفتنوس الإيطالي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الممتاز، برصيد 36 نقطة. بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق الميلان الذي يعتلي صدارة الدوري برصيد 43 نقطة في ترتيب الدوري.

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