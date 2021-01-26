ما قصة “أبو نبيل” التي أثارت ضجة في سلطنة عمان؟!

أعلنت مجموعة من البنوك والشركات في سلطنة عمان عن ديون لها مستحقة على شركة أبو نبيل الإماراتية، والتي بلغ مجموعها أكثر من 101.4 مليون دولار.

وبحسب وسائل إعلام عمانية، كان لبنك عمان العربي والشركة التابعة له “بنك العز الإسلامي” مبلغاً وقدره أكثر من 23 مليون و400 ألف ريال عُماني.

وهذا المبلغ عبارة عن تسهيلات تم تقديمها لمجموعة درافيش.

فيما كان لـ “اتش اس بي سي عٌمان”، مديونية بقيمة 1.95 مليون ريال عُماني، مع شركة أبو نبيل.

ومديونية بقيمة 820 ألف ريال عٌماني مع شركة نجمة الخليج العالمية.

ومثلهم البنك الوطني العُماني، الذي كان لديه تسهيلات إئتمانية تم تقديمها لكل من شركة ميجا ستار التجارية، وإيليجانت للصناعات. التابعتين لمجموعة درافيش الإماراتية، لقيمة 62 مليونا و997 ألف درهم إماراتي.

كذلك بنك مسقط كان لديه تسهيلات ائتمانية مباشرة مقدمة لشركة أبو نبيل وتسهيلات ائتمانية أخرى لشركة أخرى ذات صلة بشركة ردافيش. بإجمالي 3.1 مليون ريال عُماني.

أما البنك الأهلي فكان لديه تسهيلات ائتمانية مباشرة مقدمة لشركة أبو نبيل بقيمة 3.711 مليون ريال عُماني.

بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.588 مليون ريال عُماني لشركة نجمة الخليج وهي بضمان من شركة أبو نبيل.

كما كشفت الشركة العمانية لخدمات التمويل إجمالي الانكشاف مع مجموعة “درافيش” والتي تضم شركة أبو نبيل. وشركة نجمة الخليج وشركة ميجا مسقط.

وجاء هذا الانكشاف بمبلغ وقدره 2 مليون و740 ألف ريال عُماني بتاريخ 31 ديسمبر من العام 2020.

شركة أبو نبيل

ومعروف أن شركة أبو نبيل هي الأهلية المتعاقدة للمباني السكنية والتجارية. والعاملة في مجال توزيع مواد البناء بما في ذلك منتجات الزجاج، منتجات الدهانات والطلاء، ومنتجات الألومنيوم وتسرب المياه من السطح.

كما تصدر هاشتاج #ابو_نبيل مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان. بعد انتشار الخبر في وسائل الاعلام.

وقال حسن جعبوب الكحلي متفاعلاً مع الهاشتاج:” ما يهمني شخصياً أن يسلم المواطن من تبعات هذا الانكشاف الملاييني. وأن لا تُستحدث ضريبة جديدة من جيب المواطن لسد ذلك العجز والانكشاف ونترقب تحرك للبنك المركزي العماني والتعلم من هذه الاخطاء “.

ومن الناحية الدينية الفرصة لا تزال سانحة للشركات والبنوك لتفعيل ركن الزكاة. كما قال.

ما يهمني شخصياً أن يسلم المواطن من تبعات هذا الانكشاف الملاييني وأن لا تُستحدث ضريبة جديدة من جيب المواطن لسد ذلك العجز والانكشاف🌹

ونترقب تحرك للبنك المركزي العماني والتعلم من هذه الاخطاء🌹

ومن الناحية الدينية الفرصة لا تزال سانحة للشركات والبنوك لتفعيل ركن الزكاة 🌹#ابو_نبيل pic.twitter.com/J5t0TyVPCn — حَسَنْ جَعبُوب الحَكْلي (@hassanjaboub) January 26, 2021

بينما وصف العماني ابراهيم الجهمضي شركة #أبو_نبيل بـ شيتي فرع #السلطنة

من المستحيل الحصول على هذي القروض دون ان يكون هناك ضمانات تعادل هذي الديون وان لم تكن هناك ضمانات تعادل هذي الدين

فيجب محاسبة من من أعطاه هذا التسهيلات

لنه مشارك في هذي الجريمة #أبو_نبيل pic.twitter.com/gzo4nlqwu6 — 𝓐𝓜𝓜𝓐𝓡 _ 🇴🇲⚖️ (@ammar2334) January 26, 2021

كما علق وائل الكلباني قائلاً :” التعاون بين الهنود في التسهيلات المقدمة لبينهم ليس جديد. الشركات والبنوك مع مسؤولين هنود يساعدوا أخوانهم على حساب الجهات الموظفين لديها. النصب والأحتيال تعاون عصابة وليس اخطاء إدارية.

وأضاف :” يجب محاسبة من قدم التسهيلات لهم الأمن القومي والإقتصادي يجب ان لا يكون لعبة”.

التعاون بين الهنود في التسهيلات المقدمة لبينهم ليس جديد الشركات والبنوك مع مسؤولين هنود يساعدوا أخوانهم على حساب الجهات الموظفين لديها، النصب والأحتيال تعاون عصابة وليس اخطاء إدارية يجب محاسبة من قدم التسهيلات لهم الأمن القومي والإقتصادي يجب ان لا يكون لعبه#ابو_نبيل — وائل الكلباني (@Oman) January 26, 2021

#ابو_نبيل كان بحاجة لتسهيلات مالية بقيمة 125 مليون قام بارسال رسالة في جروب العائلة وما قصرو الأخوة وأبناء العم الكفو قامو بالتسهيلات كل واحد ماسك مدير تتفيذي في شركة تمويل واعطوه الي يريد pic.twitter.com/H0TzXXSSOF — نبراس عمان (@NAlbusaidi1) January 26, 2021

بنك صحار

وكان بنك صحار الدولي قال في إفصاح له. إنه بالإشارة للأخبار التي نشرت مؤخراً عن الوضع المالي للمجموعة ولرسالة سوق مسقط للأوراق المالية. بتاريخ 24 يناير 2021 حول الموضوع.

وافاد بأنه و كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 فإن البنك لديه مديونية مباشرة قديمة على شركة أبو نبيل ش م م. بمبلغ 10 مليون ريال عماني و هو م يعادل 0.28% من قيمة أصول البنك.

وقال بنك صحار أنه في التاريخ المذكور فإن البنك لديه مديونية مباشر قديمة مستحقة على شركة تكنوفا ش م م. وهي شركة تابعة لشركة أبو نبيل ش م م بمبلغ 3.921 مليون ريال عماني ، و هو ما يعادل 0.10% من أصول البنك.

وإجمالي مديونية البنك على المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020 هو مبلغ 13.921 مليون ريال عماني، بما يعادل 0.38% من إجمالي أصول البنك.

وقام البنك بتغطية جزء مقدر من هذه المديونية بمؤن ومخصصات. ويقوم البنك بدارسة كل الخيارات والتدابير المتاحة له لتحصيل المديونية، بما في ذلك التنفيذ على الرهونات والضمانات الممنوحة له والكفالات المقدمة من الشركاء.

الوضع الاقتصادي في عُمان

ويعاني الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان كغيره من دول العالم، أوضاعا صعبة جراء حالة الشلل التام التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وذلك فضلا عن انهيار أسعار النفط عالميا والتي تعد مصدر الدخل الأول والأساسي بالسلطنة.

الموازنة والديون

وكان خبراء اقتصاد رجحوا إمكانية تغلب سلطنة عمان، على عجز الموازنة لعام 2021، خاصة أنه جاء أقل من المتوقع خلال الفترة الماضية.

وأعلنت سلطنة عمان، أوائل يناير الجاري عن ميزانيتها للعام 2021 بعجز قدره 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية حينها، أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هي 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19% عن ميزانية 2020.

سد عجز الموازنة

وبحسب الخبراء، فإن فارق الأسعار في برميل النفط المتضمن في الميزانية والحالي يمكن أن يساهم بقدر كبير في سد العجز.

وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك” قال أحمد عبد الكريم الهوتي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة عمان. :”إن العجز الحالي جاء أقل من المستوى المقدر قبل هذه الفترة والذي قدر بنحو 4 مليار ريال عماني.”

وتابع الهوتي أن العجز الحالي جاء في حدود ملياري ريال عماني، وأن السلطنة قادرة على سد العجز من الفارق بأسعار البترول.

وأوضح أن الميزانية وضعت على أساس سعر 45 دولارا للبرميل. فيما يتوقع أن يصل السعر إلى ما فوق الـ 50 دولارا، وهو ما يعني أن وصوله أو تجاوزه 55 دولارا سيغطي العجز الحاصل في الميزانية.

ويرى الخبير الهوتي أن الموازنة الحالية متوازنة وتمكن السلطنة من الاعتماد على القطاعات الإنتاجية الأخرى.

دعم قطري

ويشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، تلقت سلطنة عمان دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من قطر.على دفعتين كوديعة بفائدة عالية.

كما أنه وحسب خطة التوازن الموجودة، فإن الحكومة في السلطنة تحاول سنويا أن تقلل العجز بصورة مستمرة، إلى أن تتعادل المصروفات والإيرادات.

خفضت وكالة موديز، في يونيو الماضي التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.

فيما لا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا، وهي ليست ضمن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

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