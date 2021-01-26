اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، قرارا جديدا بشأن جماعة الحوثي في اليمن. قد يثير غضب السعودية التي تحارب الجماعة اليمنية منذ 2015.

إدارة بايدن تعلق العقوبات ضد الحوثيين

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتيد برس” فإن الإدارة الأمريكية الجديدة قررت تعليق بعض العقوبات المرتبطة بتصنيف إدارة سلفه دونالد ترامب. جماعة الحوثي في اليمن “منظمة إرهابية أجنبية” بشكل مؤقت.

وفي هذا السياق قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إنها أصدرت ترخيصا لمدة شهر. يتيح بعض المعاملات المالية مع جماعة الحوثي.

كما تابعت أن ذلك يأتي في أعقاب المخاوف الدولية من أن يؤدي قرار إدارة ترامب، إلى تفاقم الأزمة في اليمن من الناحية الإنسانية.

وزارة الخزانة الأمريكية في عهد ترامب

ويشار إلى أن وزارة الخزانة في عهد ترامب. كانت قد أصدرت قبل رحيلها قرارا بإعفاء منظمات الإغاثة والإمدادات الإنسانية من تبعات إدراج الحوثيين في “قائمة الإرهاب”.

وفي بيانها الجديد اليوم، الثلاثاء، قالت الوزارة إنها “ستعفي بعض المعاملات التي ينخرط فيها الحوثيون. من العقوبات الناتجة عن تصنيف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الجماعة منظمة إرهابية أجنبية.

وقرار الإعفاء هذا سينتهي في 26 فبراير المقبل، دون توضيح ما ستؤول إليه الأوضاع في الشهور المقبلة.

رسالة طمأنة إلى الشركات والبنوك

ويحمل قرار الإعفاء المؤقت من بعض العقوبات، رسالة طمأنة إلى الشركات والبنوك التي لها معاملات تجارية ومالية مع اليمن. وتعتمد بشكل أساسي على الواردات، والتي أعربت عن مخاوفها من الأضرار التي ستطولها من قرار تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية”.

وقرار إدارة بايدن بشأن الحوثيين لا يعد تراجعا عن قرار إدارة ترامب. لكنه يتفق مع سياسة مراجعة تصنيف الحوثي “منظمة إرهابية”، التي كشفت عنها وزارة خارجية بايدن، الجمعة الماضية.

والإعفاء يهدف إلى السماح للمنظمات الإغاثية، ومنها الأمم المتحدة والصليب الأحمر. بدعم المشروعات الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة في اليمن.

منظمات إغاثية تناشد بايدن

وقبل يومين حثت 22 منظمة إغاثية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على العودة عن تصنيف جماعة “أنصار الله” الحوثية “تنظيما إرهابيا”. محذرين من أن هذا التصنيف يهدد المساعدات للبلد الغارق في الحرب.

هذه المنظمات، ومن بينها “أوكسفام” و”المجلس النرويجي للاجئين”. قالت في بيان لها إن التصنيف جاء “في وقت تشكل فيه المجاعة تهديدا حقيقيا لبلد دمرته 6 سنوات من الصراع، ويجب إلغاؤه على الفور”.

كما أضافت أن “أي تعطيل لعمليات الإغاثة والواردات التجارية من الغذاء والوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى. سيعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر”.

وزير الخارجية الجديد تعهد بإعادة النظر

وكان أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية. تعهد الأسبوع الماضي بـ”إعادة النظر فورا” في قرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”.

ويُتوقع أن يعرقل التصنيف الكثير من التعاملات مع الحوثيين بما في ذلك التحويلات المالية. والدفعات المالية للطواقم الطبية والمواد الغذائية والمحروقات، خشية التعرض لعقوبات أميركية.

وبينما رحبت السعودية والحكومة اليمنية بالقرار الأميركي، دعا نواب أميركيون بارزون إلى التراجع سريعا عن الخطوة.

فيما حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من حصول مجاعة في حال جرى تطبيق القرار.

البيت الأبيض يدين إرهاب الحوثي

وكان البيت الأبيض أدان بشدة الهجوم الأخير على الرياض في السعودية. وأكد في بيان له أول الأسبوع، أن إدارة جو بايدن تقوم بجمع المزيد من المعلومات حول الهجوم.

وفي بيان لها صدر يوم، الاثنين، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الهجوم ” يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين.

واشار إلى أن مثل هذه الهجمات تؤثر على الجهود المبذولة للتشجيع على السلام والاستقرار .

وأضاف البيان: “سنعمل على تخفيض التوتر في المنطقة عبر الدبلوماسية وإنهاء الحرب في اليمن. كما أننا سنساعد شريكتنا السعودية في التصدي لهذه الهجمات على أراضيها وصد أولئك الذين يحاولون التأثير على الاستقرار”.

التحالف العربي وصواريخ الحوثي

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن، اعتراض وتدمير هدف جوي معادي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

كما كشف التحالف في وقت سابق عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيات الحوثي تنفيذها صباح الجمعة.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

كذلك أفاد التحالف باعتراض وتدمير زورقا مفخخا في جنوب البحر الأحمر مشيرا إلى تبعيته للحوثي.

ألوية الوعد الحق

والأحد تبنت جهة مجهولة تطلق على نفسها اسم ألوية الوعد الحق عملية القصف الصاروخي التي شهدتها الرياض، السبت. عقب نفي جماعة الحوثي اليمنية قيامها بأي هجوم ضد المملكة.

كما وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية السبت، مقاطع مصورة تظهر لحظة قصف الرياض بصواريخ. بينما نفى الحوثيون شن اي هجوم.

وقال متداولوا هذه المقاطع إنها توثق سقوط الصواريخ التي أطلقت على المملكة.

قصف الرياض وتوعد دبي

هذا ونشرت جماعة باسم “ألوية الوعد الحق” بيانا تداوله الناشطون عبر تويتر. تتبنى فيه قصف الرياض بما وصفته بـ”طائرات الرعب” المسيرة.

واعتبر البيان الجماعة المزعوم أن هجوم السبت “بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم (آل سعود) ثأرا لدماء الشهداء”.

وتوعد الإمارات بعمليات قصف قائلا إن “الضربة القادمة ستكون بأوكار الشر في دبي”.

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت، السبت. بأن التحالف اعترض هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

بينما نفى الحوثيين قصف الرياض.

من جانبها ذكرت قناة “العربية” أن هناك صاروخ تم إطلاقه صوب الرياض.

ونفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع على تويتر تنفيذ أي عملية هجومية خلال 24 ساعة.

كما أكد “سريع” حقهم الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار .حسب تعبيره

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