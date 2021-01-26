أثارت الممثلة المصرية هنا الزاهد جدلاً واسعاً بين جمهورها، وذلك بعد أحدث صورة نشرتها لها عبر “انستجرام”.

هنا الزاهد ببطن منفوخ

وظهرت هنا الزاهد في الصورة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أنيقاً، وتحمل حقيبة يد، وبطنها منفوخ كأنها حامل بالأشهر الأخيرة.

واكتفت هنا الزاهد بنشر الصورة دون إرفاقها بأي تعليق، ما زاد حيرة جمهورها.

View this post on Instagram A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed)

الجمهور مصدوم من هنا الزاهد

وجاء في التعليقات: ” هو انتي حامل بجد ولا لا؟”.

وتساءل آخر: ” ده بجد ولا إيه ده؟ خلينا نفرح”.

وكتب آخر ساخراً: ” ألف مبروك يا عسل، عايز الواد يطلع أحرف من أبوه ويبقى قدوته رضا عبد العال”.

وعبر مُتابع عن صدمته وقال: ” بسم الله متى حملتي؟”.

وكان من بين المعلقين زوجها الممثل المصري أحمد فهمي، والذي علق لها بكلمة “مبروك”.

حقيقة حمل هنا الزاهد

وتبين لاحقاً أن الصورة ماهي إلا من كواليس مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، والذي تشارك هنا الزاعد من خلاله لأول مرة في البطولة المطلقة.

View this post on Instagram A post shared by ZEINA💕💕KARIMFAHMI👑 (@karim.fahmy.my.lovely)

ومن المقرر عرض “حلوة الدنيا سكر” في فبراير/ شباط المقبل.

وتجسد هنا الزاهد في مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، 9 شخصيات مختلفة.

وتظهر هنا الزاهد في أحد هذه الشخصيات بالحجاب، كما يظهر في البوستر الدعائي للمسلسل.

بطولة مطلقة لأول مرة

وتدور فكرة مسلسل “حلوة الدنيا سكر” حول 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال.

وجميع هذه القصص من بطولة هنا الزاهد ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري.

وكان أخر أعمال هنا الزاهد الدرامية قبل عامين، مسلسل “الواد سيد الشحات” مع زوجها أحمد فهمي وشاركهما البطولة الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا”.

زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

يذكر أن هنا الزاهد احتفلت بزفافها على أحمد فهمي في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في سهرة امتدت من مساء 11 سبتمبر 2019 وحتى الساعات الأولى لليوم التالي.

وشهد الحفل عدداً كبيراً من نجوم الفن والإعلام، وقام بإحياء فقرات حفل الزفاف المطرب المصري محمد حماقي. كما قدم الفنان أكرم حسني أغنية خاصة ضاحكة للعروسين.

تفاصيل حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

وقامت هنا الزاهد بتصميم قاعة الزفاف على هيئة بلاتو سينما مع الاستعانة بفرقة بانتوميم للمشاركة في الزفة التي جاءت شبيهة بأفلام ديزني.

وجسدت هنا الزاهد في زفافها شخصية الأميرة وأحمد فهمي الفارس، وخرجا من ديكور على هيئة قصر وسط تصفيق الحضور.

وارتدى أحمد فهمي في زفافه بدلتين، الأولى بيضاء في بداية الحفل، والثانية سوداء ظهر بها بداية الحفل.

بينما بدلت هنا الزاهد فستان الزفاف الأبيض وارتدت فستانًا اَخر أكثر بساطة من تصميم سامو هجرس.

وخطف أحمد فهمي الأنظار عندما قدم رقصة مؤثرة مع والدته، ثم قدم رقصة أخرى برفقة شقيقه الفنان كريم فهمي وزوجته ووالده.

View this post on Instagram A post shared by ZEINA💕💕KARIMFAHMI👑 (@karim.fahmy.my.lovely)

كما قدمت الممثلة هنا الزاهد رقصة مماثلة مع والدتها وشقيقتيها على أنغام أغنية “بنتي وحبيبتي” للفنان المصري مدحت صالح انتهت بالدموع.

وبعد حالة التأثر، قامت هنا الزاهد بتقديم رقصة شعبية على أنغام أغنية “العب يلا” لـ اوكا واورتيجا.

حضور حفل زفاف هنا الزاهد

وكان من أبرز الفنانين الذين حضروا حفل زفاف الممثلة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أحمد عز، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش.

وكذلك أشرف عبد الباقى، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، إسلام جمال. علاء مرسي، خالد عليش، عماد زيادة،.

كما حضر كلاً من محمد على رزق، كريم عفيفي، حسني شتا، كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر ومحمد أنور وويزو من نجوم فرقة مسرح مصر.

وتواجدت أيضاً الفنانة روجينا والنجمة وفاء عامر وابنها وشقيقتها آيتن عامر وزوجها مدير التصوير عز العرب. وماجد المصري ومحمد عادل إمام وشريف منير وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وعمر مصطفى متولي.

وحضر الزفاف كلاً من المخرجين بيتر ميمي وأحمد خالد موسى، الإعلامي عمرو الليثى، مدير التصوير جلال الزكي. والمنتج محمد حفظي، السيناريست محمد سيد بشير والمنتج جمال العدل.

وقدم الفنان أكرم حسنى أغنية خاصة قام بتأليفها خصيصا من أجل فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي.

وقال أكرم حسنى فى كلمات الأغنية: “حجزت قاعة اخر صياعة وفى اشاعة انك مفلس. وجبت بدلة ودى حاجة نادرة مش جاى اغلس.. دى عروسة باربى وخدودها بامبى والشعر كيرلى واوزعه سنة”.

زيجات أحمد فهمي

ويعد زواج أحمد فهمي من الممثلة هنا الزاهد، الزيجة الثالثة له.

حيث تزوج أحمد فهمي من قبل من منة حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت أمين وحسين فهمي ولم يستمر زواجهما طويلًا وانفصلا عن بعض.

وتزوج أحمد فهمي بعد ذلك من شهد رمزي ابنة المنتج الكبير محمد حسن رمزي وشقيقة الفنان شريف رمزي. ولكن زواجهما لم يستمر فترة طويلة لينفصلا بعد ذلك ويرتبط “فهمي” بعدها بهنا الزاهد.

وتعدد زيجات أحمد فهمي جعلت جمهور هنا الزاهد يهاجمونه في البداية خوفا من تكرار السنياريو المعتاد له.

ومازاد قلق جمهور هنا الزاهد، أنها كانت تبلغ من العمر 25 عاما و”فهمي” 38 عاما حين تزوجا.

ولكن رغم الفارق العمري بينهم، إلا أن أحمد فهمي أكد مرارًا وتكرارًا من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو لقاءات إعلامية، أنه يحب هنا الزاهد ويريد الاستقرار وإنجاب أطفال منها.

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1)

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك