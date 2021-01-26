أول تواصل بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والملك سلمان بعد المصالحة

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء بوفاة الأميرة طرفة بنت سعود.

أول رسالة من أمير قطر لـ الملك سلمان

وتعد رسالة الأمير تميم للملك سلمان والتي جاءت في صيغة برقية عزاء. هي أول رسالة من أمير قطر للعاهل السعودي عقب انتهاء الأزمة الخليجية وعقد الصلح في قمة العلا بالمملكة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي في السعودية، الليلة الماضية، بشكل مفاجئ وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود”.

وأشار إلى أنه “سيصلى عليها – إن شاء الله – الثلاثاء في مدينة الرياض”.

وأضاف البيان: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته”.

قطع العلاقة بين قطر والسعودية

وكانت السعودية وقطر قد أعادتا العلاقات بينهما بعد أزمة كبيرة أدت إلى قطع العلاقة بين الدوحة من جهة. والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وفي قمة العلا التي عقدت الشهر الجاري بالمملكة، تبنت الدول الخمس بيانا مشتركا أكدت فيه “وحدة الصف الخليجي”.

وتم التأكيد خلال القمة أيضا على وضع مبادئ أساسية لحل التوتر بين قطر ودول الحصار الجائر.

من هي طرفة بنت سعود؟

والأميرة طرفة بنت سعود، هي والدة الأمير سعود بن فيصل بن عبدالله بن جلوي.

وفي السياق، نعى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الأميرة الراحلة عبر تغريدة جاء فيها. “ننعى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز، رحمها الله وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته”.

وأضاف الحساب: “نتقدم بالعزاء لابنها الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي وأبنائه. ولأبناء وبنات الملك سعود وأسرته جمعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

أمراء سعوديون ينعون الأميرة طرفة

هذا ونعى أمراء سعوديون الأمير طرفة، وقال الأمير فهد بن عبدالعزيز بن بندر في تغريدة، رصدتها “وطن”. “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم واغفر لعمتي طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز وأسكنها الجنة وثبتها عند السؤال”.

وقال محمد بن عبدالرحمن: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم خالتي طرفة بنت سعود بنت عبدالعزيز واغفر لها وتجاوز عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأسكنها فسيح جناتك”.

رموز شجرة “العائلة المالكة” في السعودية

وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية، تطرقت فيه إلى أبرز ما هو متاح عن رموز شجرة “العائلة المالكة”. التي خرجت من رحم آل سعود.

هذه العائلة، ساهمت في استمرار انتقال الحكم في أطول نظام ملكي مستقر بالعالم العربي. لاسيما للمنتمين للجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة، وهم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته، الأميرة، حصة بنت أحمد السديري.

والسديريون سبعة، وهم: الملك فهد، والملك الحالي سلمان، والأمراء سلطان، وأحمد، وتركي، ونايف، وعبد الرحمن.

وطرحت شجرة العائلة المالكة بخلاف المؤسس 6 ملوك بينهم الحالي، الملك سلمان، بخلاف أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد. برز منهم مسؤولون في مناصب حكومية وعليا بالمملكة.

وسط تقديرات أولية تشير لوجود ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف أمير من آل سعود، لكن البارزين منهم والذين يشكلون هيئة البيعة لا يتجاوزون 34 أميرا (أبناء الملك المؤسس وعدد من أحفاده).

لكن هناك عشرات أو مئات آخرين يشغلون مناصب مسؤولية حساسة في الدولة.

4 ملوك

وتوفي من الأبناء البارزين، للملك المؤسس 4 ملوك هم: سعود، وخالد، وفهد، وعبد الله، واغتيل فيصل. ومن الآمراء البارزين، توفي 4 هم: سلطان، ونايف، وعبد الرحمن، وتركي، بينما على قيد الحياة الملك سلمان و8 أمراء وهم على الترتيب. بندر (أكبر أبناء المؤسس 85 عاما)، وطلال، ومتعب، وعبد الإله، وممدوح، ومشهور، وأحمد، ومقرن (أصغر أبناء المؤسس 73 عاما)، بينما توفي العام الماضي، الأمير عبد الرحمن.

وذكرت تقارير صحفية، عام 2000، تم تأسيس أول مجلس للعائلة الحاكمة، ضم ما بين 16 و18 عضوا. فضلا عن عقد أول اجتماعاته بقصر السلام. بهدف مناقشة الأوضاع الخاصة بالأسرة المالكة دون التطرق لشأن سياسي.

وبينما وصل 6 لمنصب الملك، بخلاف المؤسس، تنوعت الأسماء البارزة الثمانية ما بين منصب ولي العهد، وولي ولي العهد. ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير للداخلية ورئاسة الاستخبارات، والوصول لمنصب نائب لوزير الدفاع.

وشهد منصب ولي العهد، اقترابا من جيل الأحفاد البارزين من سُدة المُلك، حيث تولى محمد بن نايف. ولاية العهد من 2015 إلى 2017. ثم محمد بن سلمان (33 عاما) في 2017 إلى يومنا هذا، في سابقتين فارقتين في تاريخ المملكة بين جيلين.

التأسيس ونمو شجرة العائلة

استطاع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، توحيد منطقتي نجد والحجاز تحت اسم المملكة العربية السعودية، في 1932م.

ومن هذا التأسيس بدأ نمو شجرة العائلة المالكة التي ساهمت في استمرار أطول نظام ملكي على ما هو متعارف عليه الآن.

ويعد الحاكم الفعلي للمملكة الآن هو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي أطاح بابن عمه محمد بن نايف من ولاية العهد في انقلاب ناعم.

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