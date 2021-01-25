زواج شيماء سبت و محمد سعد “اللمبي” يثير جدلاً .. هذا ما كشفته الفنانة البحرينية

كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن زواجها من الفنان المصري محمد سعد.

وكانت شائعات انتشرت مؤخرا عن زواج تم بين الفنانة البحرينية شيماء سبت و محمد سعد الذي اشتهر بشخصية “اللمبي” في أفلامه السينمائية.

شيماء سبت تكشف طبيعة الصورة المتداولة

ونفت شيماء سبت شائعات زواجها من “اللمبي” جملة وتفصيلا، وكشفت طبيعة الصورة التي جمعتها بمحمد سعد، واعتمد عليها مروجي الشائعة.

وتعليقا على هذه الصورة، أعادت شيماء سبت نشرها على حسابها بتويتر، مؤكدة أنها ليست زوجة محمد سعد “اللمبي”.

ولكنها هي فعلاً المرأة التي تقف إلى جانب سعد في الصورة المتداولة بشكل واسع، بعنوان “زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية”.

وأوضحت شيماء: “أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر”.

تابعت:”ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013″

ولفتت إلى أنها كانت للذكرى “وهي عزيزة عليّ جداً. للتوضيح فقط”.

شيماء سبت تقود حملة لإنقاذ أمينة القفاص

وكانت شيماء قد أطلقت قبل أيام حملة لإنقاذ حياة الممثلة البحرينية أمينة القفاص.

وقالت شيماء حينها إن أمينة في المستشفى بحالة حرجة للغاية، وتحتاج للتبرع بالدم.

وذكرت الممثلة البحرينية متابعيها بما قدمته أمينة من أعمال فنية أسعدتهم، وقالت إن عدد من تبرع لها حتى اللحظة لم يتجاوز 3 أشخاص.

الاستغاثة أطلقتها سبت عبر مقطع فيديو، نشرته على حسابها الرسمي بتويتر.

وينكم يا اهل الشيمة والفزعة بنت #البحرين الفنانة القديرة #امينة_القفاص محتاجتكم pic.twitter.com/AUCZFdqUa5 — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) January 14, 2021

ووفق ما رصدته (وطن) حينها نشرت شيماء صورة الفنانة أمينة القفاص بالمقطع، وعلقت قائلة: “ياما شفتوها وضحكتوا معاها.. هي حالتها حرجة جداً في المستشفى وللآن لم تلق متبرعين”

وأضافت:”الله يشفيك يا الغالية يا أم أحمد ويحميك يارب.”

وتابعت: “وينكم يا أهل الشيمة والفزعة بنت البحرين الفنانة القديرة أمينة القفاص محتاجتكم”

وأكدت شيماء أن أمينة تحتاج لكميات كبيرة من الدماء حتى يتم إنقاذ حياتها، بعدما تدهورت حالتها الصحية وحددت فصيلة دمها المطلوبة.

يالاياويد يا اهل الشيمة والفزعة ارجو منكم لكل من يحمل فصيلة دم B+ او AB+ التبرع في بنك الدم بمستشفى الملك حمد الاستاذة الفنانة البحرينية القديرة #امينة_القفاص في حالة حرجة جداً الله يجزيكم خير الجزاء#البحرين pic.twitter.com/3U8CCC0GJM — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) January 15, 2021

من هي شيماء سبت؟

ومعروف أن شيماء من عائلة فنية وهي الأبنة الكبرى للممثلة فاطمة إسماعيل.

كما أن شقيقاتها الممثلات هم “شذى وأبرار وشيلاء.”

درست دبلوم هندسة مدنية وحاصلة على بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة وبكالوريوس علم نفس.

مسيرتها الفنية

بدأت شيماء سبت مشوارها الفني خلال عام 1988 في مسرح الطفل.

ولها العديد من الأعمال في الفترة نهاية الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الثانية بعمر صغيره.

مثل “غناوي بو تعب وحزاوي الدار وبيت المغتني وسرور”، كما ظهرت في برنامج في إسبانيا على قناة الأندلس الفضائية عام 2000؟

بدايتها الفعلية

بينما بدايتها الفعلية كانت في مسلسل عمى ألوان في عام 2002 بمشاركة الفنان غانم السليطي، والفنانة الإماراتية سميرة أحمد.

واستمرت بعد ذلك تقدم أعمالاُ على المسرح والتلفزيون، كما قدمت بعض البرامج في التلفزيون والإذاعة.

محمد سعد يعيد تواجده الفني

في سياق آخر حقق إعلان الفنان محمد سعد الجديد لإحدى شركات الاتصالات مؤخرًا نجاحًا كبيرًا وغير متوقع.

وشاركته في هذا الإعلان الفنانة دينا الشربيني، في توليفة يراها الجمهور لأول مرة بينهما في عمل مشترك.

واستطاع الإعلان الجديد لهما منذ عرضه على القنوات الفضائية تصدُّر حديث الشارع والشاشات.

وحقق حوالي 13 مليون مشاهدة في أيام قليلة.

من جانبه علق الموزع الموسيقي ومهندس الصوت أكرم عادل، على إعلان محمد سعد. بأن هذا الإعلان أثبت أن أي شخص حتى لو غير محترف في الغناء بطابع وموسيقى الراب، يمكنه تقديم ذلك بسهولة.

وأضاف في تصريحات لجريدة “المال” أن الإعلان أظهر أنه يمكن تقديم هذا اللون الغنائي دون أن يكون الفنان متقنًا لهذا النمط الموسيقي. لافتًا إلى أن ظهور محمد سعد في إعلان لأول مرة أكسبه ثقل فني كبير وحالة جذب كبيرة مع الجمهور.

نبذة عن محمد سعد

والفنان محمد سعد من مواليد 14 ديسمبر 1968، وهو ممثل مصري اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.

ويعد من أشهر الممثلين في العالم العربي، وأدى شخصية اللمبى في 5 أفلام هي الناظر، اللمبي، اللي بالي بالك،اللمبى 8 جيجا، مسلسل فيفا أطاطا.

كما جسد الكثير من الشخصيات المختلفة في أعماله، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي.

نشأته

ولد محمد سعد في محافظة الجيزة، في أسرة متوسطة ثم انتقلت أسرته بعدها للعيش في محافظة القاهرة في حي السيدة زينب.

بدأ حبه التمثيل من صغره فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية، حتى أنهى الثانوية العامة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

وبدأ التمثيل في أدوار صغيرة حتى يأس وفكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى تأتي فرصة.

وقد جاءته في فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 ليثبت فيها جدارته برغم صغر الدور لكن لفت الأنظار إليه.

حياته الفنية

بدأ مشواره الفني بدور صغير في مسلسل “مازال النيل يجري”، ثم شارك في فيلم الطريق إلى إيلات (1993). ثم شارك في مسلسل من الذى لا يحب فاطمة (1996) و فيلم الجنتل (1996) و فيلم امرأة وخمس رجال (1997).

ثم انطلاقته الحقيقية مع شخصية اللمبي عام (2000) في فيلم الناظر مع المخرج شريف عرفة، وفيلم 55 إسعاف (2001) ثم يقوم بالبطولة المنفردة في فيلم اللمبي.

ليتربع على عرش الإيرادات ويحقق أكثر من 22 مليون جنية عام (2002) ليقدم فيلم اللي بالي بالك، ويحقق أيضاً أعلى إيرادات عام (2003) و يتخطى حاجز 18 مليون جنيه.

صدارة الإيرادات

وبعدها فيلم عوكل (2004) ليحقق مجدّداً أعلى إيرادات و يتخطى 19 مليون جنية. وفيلم بوحة يحقق أعلى إيرادات للمرة الرابعة على التوالي ويتخطى حاجز 27 مليون جنيه عام (2005).

ليتربع صدارة الإيرادات أربعة أعوام متتالية. ليقدم بعدها سلسلة من الأعمال الناجحة مثل فيلم كتكوت (2006) وفيلم كركر (2007) وفيلم بوشكاش (2008) وفيلم اللمبي 8 جيجا (2010)، وفيلم تتح (2013) و مسلسل فيفا أطاطا (2014) وفيلم الكنز (2017).

حياته الشخصية

ومحمد سعد متزوج من خارج الوسط الفنى وله ثلاث أولاد نور الدين وكريم ويس.

وقد ظهر ابنه نور لأول مرة معه في مسلسل شمس الأنصاري، وجسد شمس الانصارى صغيرا وبرع في أداء الدور ونال إعجاب المشاهدين.

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