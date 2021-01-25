أثار أغرب إعلان زواج لرجل أعمال سعودي، موجة جدل واسعة في السعودية لتضمنه أغرب شروط ومواصفات يشترطها العريس في العروس .

أغرب إعلان زواج لـ رجل أعمال سعودي

ونشر حساب موثق عبر “تويتر” باسم “جواهر”، تغريدة رصدتها “وطن”، تتضمن تفاصيل أغرب إعلان زواج.

وجاء في التغريدة:”رجل أعمال سعودي يقيم في لندن عمره 60 سنة، غير متزوج وبصحة جيدة”.

وتابعت “جواهر” شروط الزواج: “يرغب في الزواج من سعودية من20-23سنة، مثقفة دون أي عملية تجميل”.

“التغريدة صادقة 100%”

وأضافت: “استعداد للسفر الدائم بين لندن ونيويورك ودبي وجدة والرياض، الإقامة أغلب الوقت لندن، المهر مليون ريال وراتب شهري 50 ألف ريال”.

وأكدت صاحبة الحساب أن الطلب حقيقي وقالت: “أقسم بالله ان التغريدة صادقة100 % والطلب جدّي 100%”.

“التقديم عبر الإيميل”

وحول آلية التقديم قالت جواهر: “سيطلع على الإيميل صاحب الطلب فقط وسوف يتم التعامل بسرية تامة جداً جداً وسيتم التواصل خلال أسبوع بمن وقع عليها الاختيار”.

وأضافت: “لمن تنطبق عليها الشروط ارسال الاسم كاملاً وصورة شخصية حديثة مع رقم الجوال والعمر والطول والوزن ومستوى الدراسة”.

رجل أعمال سعودي في لندن يبلغ من العمر 60 عاماً يرغب في الزواج من فتاة سعودية لا يتجاوز عمرها 23 عام مقابل مهر قدرة مليون ريال سعودي وراتب شهري 50 الف ريال سعودي .. ! pic.twitter.com/ZKYPBsqGra — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 24, 2021

السعوديون يسخرون

وأثار الإعلان ردود أفعال ساخرة من المغردين، فكتب أحدهم: ” من ستوافق على العرض، فلتأخذ معها عصا احتياط”.

اللي بتوافق ع العرض الله لا يهينها تاخذ معها عصا احتياط! https://t.co/dFFKcTNJDL — ♛ الــنــاقـــد ♛ (@AINAQED1) January 25, 2021

وشبه آخر ما يحدث بأنه سوق، وكتب ساخراً: “سوق جرارة”.

وتساءلت مغردة: ” هذا يريد أن يربي ابنة أم زوجة، أم ماذا يريد بالضبط؟”.

هذا يبي يربي بنته ولا ايش بالضبط !! https://t.co/F9N5QSpzy4 — Mimi (@janestr_) January 24, 2021

وكتب آخر: ” هل هناك فتاة في هذا العمر مستعدة أن تضحي بشبابها من أجل 50 ألف ريال، وأنها تكون زوجة رجل عمره 60 سنة؟”.

هل هناك بنيه فهذا العمر مستعدة تضحي بشبابها لجل خاطر 50الف ريال و انها تكون زوجه رجل عمره 60سنه ؟ https://t.co/KWM9fipvqP — мoнαмєd al3ameri 🇦🇪🦅 (@Mo_Al3ameri) January 24, 2021

هذا وقد عطلت “جواهر” حسابها عبر “تويتر” بعد الجدل الذي أثارته، ولم يتبين حقيقة التغريدة من عدمها.

ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

%66 من السعوديين لم يسبق لهم الزواج

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية Gastat، تقريراً العام الماضي. كشفت خلاله أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15- 34 سنة بلغت 66.23%.

وفصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 75.6% من الذكور لم يسبق لهم الزواج. وأن 50.4% منهم من الفئة العمرية 15 – 34 سنة.

و بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25- 34 سنة 43.1%. في حين بلغت نسبة المتزوجات 34.3%، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.27%، وبلغت نسبة الأرامل 0.5%.

40 ألف عقد زواج خلال عام ونصف

ومنذ إطلاق وزارة العدل السعودية خدمة “زواج إلكتروني” قبل نحو عام ونصف من الآن، وصل مجموع هذه العقود إلى قرابة 40 ألف عقد زواج إلكتروني خلال الـ18 شهرًا الماضية.

ضحايا حلال وزواج المسيار

وكان المسلسل السعودي “ضحايا حلال” الذي يناقش واقع زواج المسيار في المملكة، أثار جدلاً واسعاً مؤخراً في الشارع السعودي. ودفع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إيقاف عرضه وأزالت جميع الإعلانات الخاصة به على الشبكات الاجتماعية.

وأثار المسلسل جدلاً واسعاً بشأن هذا الزواج والحديث عنه داخل المجتمع.

وتعالت أصوات الانتقادات بحق كاتبة السيناريو السورية، نور شيشكلي، والمخرج المصري، أحمد مدحت. بعد مشهد يظهر فيه مراهق سعودي يترك مدرسته للزواج بامرأة أكبر منه سنا، تقول له: “اللي تشوفه بالنت أحسن أو الطبيعي أحلى”.

وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، عبر حسابها في موقع “تويتر”، إنها اطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق “شاهد” المشفر. و”تبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاته ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية”.

ووسط الجدل القائم حول المسلسل وما يحتويه، عاد إلى الواجهة ملف زواج المسيار في المجتمع السعودي، وهل هو حلال أم حرام في الدين الإسلامي؟ وكيف ينظر المجتمع إلى هذا الموضوع؟

أزمة كورونا ومعاناة الرجال

وفي تقرير نشره موقع “الحرة” الامريكي كشف خلاله عن وجود مقالات حول ظاهرة المسيار نشرت في الاعلام السعودي. ولكنها غير مقترنة بأرقام وإحصائيات، كان آخرها مقال لصحيفة عكاظ السعودية، حول أزمة عانى منها الرجال السعوديين في ظل الإغلاق العام للحد من فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشر بتاريخ 10 أبريل 2020، عن المحامي يوسف القعيط، أنّ من سلبيات زواج المسيار الوقوع في الإحراجات. إذ لم يعد بإمكان الزوج التحجج بالسفر.

كما اكتفت صحيفة “الوطن”، في احدى تقاريرها، الكشف نقلاً عن مصادر في وزارة العدل. أنّ ” مدة الزواج تبدأ من أسبوعين ولا تتجاوز الـ60 يوماً، وينتهي الأمر بالطلاق بعد حصول خلافات”.

ولا يزال موقف المجتمع من زواج المسيار متأرجحاً بين مؤيد يقول إنّ الدين الإسلامي شرّعه في ظروف محددة، وبين معارض يرى في “انتشاره السري” ما يشبه “شرعنة الدعارة”.

تطبيقات تعارف

ولغرض هذا النوع من الزواج “المسيار” ، ولتسهيل وصول المهتمين به، تتزايد في الآونى الأخيرة تطبيقات تعارف في دول الخليج. وتظهر إعلانات على مختلف وسائل التواصل للتعريف على هذه التطبيقات.

وبتصفحها ودردشة مع سيدة تسمي نفسها عبير الشوق (33 عاماً)، وردا على سؤال عن اعتمادها هذا النوع بعيدا عن الزواج العادي المتعارف عليه، فكشفت أنها “مطلقة ولا تريد الكشف عن هويتها أو صورتها علناً، لأنها تخشى من نظرة المجتمع”.

تتطلب هذه التطبيقات لفتح الحساب، الاسم، الجنسية، محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، العمر، ومواصفات جمالية متعددة (لون الشعر والبشرة، العيون، الطول، الوزن).

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