العثور على جثة قمر السعودية في الصحراء.. الشرطة تكشف ملابسات قتلها ودفنها سراً على يد شقيقيها!

كشفت السلطات الأمنية السعودية، تفاصيل العثور على جثة قمر الفتاة السعودية المختفية في محافظة الخرج. التي أثارت قضيتها موجة غضب واسعة في السعودية مؤخراً.

وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان لها رصدته “وطن”، إنها ألقت القبض على مواطنين سعوديين للاشتباه بتورطهما في قضية اختفاء الشابة قمر.

العثور على جثة قمر

وذلك بعد العثور على جثة المغدورة قمر، مدفونة في منطقة صحراوية تبعد مسافة 10كم عن محافظة الخرج التابع لمنطقة الرياض.

شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج pic.twitter.com/jPvlhz44ce — الأمن العام (@security_gov) January 24, 2021

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغاً عن تغيب الشابة العشرينية قبل نحو أسبوع، وأسفرت المتابعة الأمنية الأولية عن تكشف خيوط الجريمة.

وأشارت الشرطة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحق المتهمين تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

ورغم أن الشرطة لم تذكر اسم الضحية لاعتبارات قانونية، إلا أنه أول تأكيد رسمي لجريمة مقتل الشابة قمر التي هزت السعودية على مدار يومين.

يد ملطخة بالدماء

وكانت بداية الجريمة حين نشرت “منال” صورة لعلامة يد ملطخة بالدماء، وقالت إنها تعود لشقيقتها الضحية “قمر”.

ثم نشرت شقيقة “قمر” مقطع فيديو آخر لوالدتها وهي تصرخ بعد العثور على جثتها.

“سناب شات” السبب

وقالت منال شقيقة “قمر” أن سبب مقتلها هو أن حسابها بتطبيق “سناب شات” عام وليس خاص. موضحةً أن والدها ليس شخص “متحجر” كأشقائها.

وأشارت منال إلى أن “قمر (27 عامًا) تعمل موظفة، وأن شقيقها “أحمد (26 عامًا) هو المخطط للجريمة، بينما كان شقيقهم الأصغر ناصر( 20 عاماً) هو المُنفذ.

وقالت منال في تغريداتها إنها تلقت اتصالًا من زوجة شقيقها “أحمد” وأبلغتها أن شقيقيها “أحمد وناصر” يجهزان قبراً لقمر ويخططان لقتلها.

وأكدت منال أنها حذرت “قمر“، لكن الضحية قالت إنه يوجد قانون في المملكة. ولا يمكنهم قتلها؛ نظرًا لأنها لم ترتكب أي شيء تستحق عليه القتل.

قوانين المملكة

وأشارت منال إلى أن والدتها اتصلت على “قمر” وطلبت منها الحضور إلى بيت جدتها، فأخبرتها بأنها ستحضر مع شقيقها “ناصر”.

وتابعت منال: “أغلق جوال قمر فجأة وجاء ناصر لوحده لمنزل جدتنا وتبدو عليه علامات الخوف”.

واستطردت: “حينما سألت عن قمر صرخ في وجهي وقال كلكم عار ينبغي ذبحكم”.

نطالب بالقصاص بعد مقتل قمر

وتحت هاشتاجات #المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص، و #يارب_الطف_بحال_قمر، و #حق_قمر_ياسيدي_محمد_بن_سلمان. عبر مغردون عن غضبهم مما حدث لقمر.

وطالب النساء بسن قوانين صارمة لحمايتهم من العنف، ومحاسبة المجرمين بالإعدام علناً أمام الجميع ليكونوا عبرة لغيرهم.

مركز بلاغات العنف الأسري

ويتولى مركز بلاغات العنف الأسري 1919 في السعودية متابعة حالات العنف الأسري والشكاوى التي تتقدم بها النساء.

لكن سعوديات يقلن إن المركز “لا يقوم بدوره كما يجب ولا يتخذ ما يتلاءم من إجراءات مع ممارسي العنف الأسري”.

كذلك يرى الفتيات المعنفات أن مصيرهن الإيداع في دار الرعاية الاجتماعية. تنفيذا لحكم قضائي أو”منحرفة” أو “قابلة للانحراف بسبب ظروف معيّنة”.

العنف في السعودية

ولا تعد قصة قمر هي الحالة الأولى في السعودية، فقد سبقتها بنت حي النور قبل أيام.

وتصدر هاشتاغ #انقذو_بنت_حي_النور التريند بعد تداول فيديو لصراخ فتاة صغيرة من حي النور.

#انقذو_بنت_حي_النور مقطع متداول لـ سماع صراخ بنت بحي النور الدمام ، ولم يتم تحديد الحالة ، هل هي عنف ام مضاربة.

الصوت صوت فتاة صغيرة ..!! pic.twitter.com/F7H16V4TUc — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@Hashtagat_1) January 20, 2021

فقد اتجهت السعوديات إلى مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً للتبليغ عن تعرضهن للعنف.

ونشطت عدة هاشتاجات مشابهة في الأيام الماضية مثل هاشتاج #انتحار_معنفه. و #انقذوا_رغد_معنفه_الدمام. و #معنفات_مكة.

ندى القحطاني

ولم تكن هذه الجريمة هي الأولى من نوعها، إذ أحدثت جريمة قتل مماثلة لشابة في الدمام، على يد شقيقها جدلا كبير في السعودية.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة أعلنت، عن توقيف مواطن ثلاثيني، بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة، بمنطقة الظهران. ما أسفر عن مقتل فتاة وإصابة اثنتين وسائق من الجنسية الهندية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت إلى أن القاتل، قام بنقل الفتاة إلى مستشفى الملك فهد في الخبر، لكنها لفظت أنفاسها هناك، بعد فشل الأطباء بإنقاذ حياتها، لسوء إصابتها.

وكشف مغردون سعوديون أن الجريمة نفذها شقيق الفتاة، ندى القحطاني، ويدعى تركي، وأطلقوا وسما حمل اسمها “ندى القحطاني”. دعوا فيه إلى تشدد القانون مع مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.

وتداول مغردون، مشاركة لفتاة قالت إنها صديقة لـ”ندى”، قالت فيها: إن شقيقها تركي، يتعاطى حبوبا مخدرة ومعروف بسوء السمعة، وكان هددها قبل صعودها إلى السيارة مع صديقتها، لكنها لم تستجب فلاحقها وأطلق النار على جميع من كانوا معها”.

السعودية تحكم على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام، ولا يستفيد من يدانون بجريمة قتل الغيلة، والتي تعني أن الضحية كان مستأمناً للجناة ولا يتوقع غدرهم به، من عفو ذوي القتيل، ويواجهون تنفيذ حكم الإعدام بالفعل.

إلغاء حكم الاعدام بحق القصر

وفي وقت سابق أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، عن صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء إعدام القصّر. كما رحّبت الهيئة بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث. يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية.

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