استعدادات فريق برشلونة لمواجهه منافسه إلتشي في الدوري الإسباني
برشلونة
Imageرياضة

موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

ضمن منافسات الأسبوع ال20

كتب وطن
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يلتقي مساء الأحد فريقا الإسباني أمام منافسه ضمن منافسات الأسبوع ال20 في للدرجة الممتازة.

مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني 

وسيخوض الضيف برشلونة ضد خصمه إلتشي المباراة عند الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة. وعند الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر وفلسطين.

كما ستبث المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، على قناة “beIN Sports HD 3” على القمر الصناعي النايل سات 11013.

معلق المباراة

سيعلق على أحداث اللقاء بين  كلا الفريقين المعلق الرياضي في قنوات شبكة “beIN Sports” القطرية الليبي محمد بركات.

تشكيلة كلا المنافسين في المباراة

سيلعب مدرب فريق برشلونة الهولندي رونالد كومان على التشكيلة الأساسية في الفريق وهم :

الإسباني جوردي ألبا. واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه. والأورغواياني رونالد آراوخو. واللاعب الأمريكي سيرجينو ديست. والإسباني سيرجيو بوسكيتس. والهولندي فرينكي دي يونج. والدنماركي مارتن برايثوايت. والإسباني بيدري. والفرنسي عثمان ديمبيلي. بالإضافة إلى الفرنسي أنطوان جريزمان.

كما سيغيب عن المباراة النجم الأرجنتيني ليونيل ، نتيجة إيقافه على خلفية طرده في الدقائق الأخيرة في نهائي السوبر الإسباني من مباراة حامل اللقب لهذا الموسم 2020-2021 أتلتيك بلباو.

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لذلك يعتمد كومان على الثلاثي جريزمان وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت في الخط الهجومي للفريق الكتالوني الإسباني أمام إلتشي.

بينما سيخوض المباراة الفريق المستضيف إلتشي بتشكيلة مكونة من اللاعب الإسباني إدجار باديا، والكولمبي يوهان موجيكا، والإسباني خوسيما سانشيز، والإسباني جونزالو فيردو، واللاعب أنطونيو باراغان، واللاعب خوسان فيرنانديز، واللاعب بيري ميا، والإسباني راؤول جوتي، واللاعب جوني كارمونا والأجنتيني إمليانو ريجوني، إلى جانب اللاعب مواطنه اللاعب لوكاس بويي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة الإسباني في المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق كبير عن المتصدر الجار أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الأول برصيد 44 نقطة، بينما يحتل المنافس المستضيف إلتشي في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة من جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز “الليغا”.

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