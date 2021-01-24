مفاجأة عن مصير أحمد الجبرين جاسوس محمد بن سلمان في تويتر

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، مفاجأة جديدة بشأن السعودي أحمد الجبرين والمعروف أيضاً بـ”أحمد المطيري”. صاحب شركة “سماءات” والمتورط بفضيحة جواسيس محمد بن سلمان داخل تويتر.

حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون شخص على تويتر. كشف أن أحمد الجبرين، انتقل للعمل مع سعود القحطاني في مكتبه بالديوان.

ترك أحمد الجبرين المتورط بقضايا تجسس في تويتر شركته سماءات، وانتقل للعمل مع سعود القحطاني في مكتبه بالديوان. أما شركة سماءات فقد أصبحت في مراحلها الأخيرة بعد خروجه منها وتسريحها لـ 35 موظف من كادرها. — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 23, 2021

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) كاشفا مصير شركة أحمد الجبرين جاسوس محمد بن سلمان في تويتر:”أما شركة سماءات فقد أصبحت في مراحلها الأخيرة بعد خروجه منها وتسريحها لـ 35 موظف من كادرها.”

أحمد الجبرين انهار نفسياً

وبحسب تغريدة أخرى للعهد الجديد، فإن أحمد الجبرين جاسوس محمد بن سلمان في تويتر كان قد انهار نفسياً بعد قضيته في أمريكا، واتصل على بدر العساكر.

وكان الجبرين قد انهار نفسياً بعد قضيته في أمريكا، واتصل على بدر العساكر وقال له كيف سيكون مصيري؟ لن أستطيع السفر إلى الخارج، انتهى مستقبلي! فقال له بدر: انتظر الموضوع مسألة وقت وسيحل. — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 23, 2021

وقال أحمد الجبرين للعساكر: “كيف سيكون مصيري؟ لن أستطيع السفر إلى الخارج، انتهى مستقبلي!. فقال له بدر: انتظر الموضوع مسألة وقت وسيحل.”

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي قدمت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام جديدة في قضية التجسس عبر تويتر لصالح السعودية. والمرفوعة أمام محكمة أميركية.

لتشمل الاحتيال وغسل الأموال والتزوير والتلاعب بالأدلة.

وبعد ساعات على طلب المدعي العام الأميركي إسقاط التهم في القضية حينها، وجهت الوزارة لائحة التهم الجديدة للمتهمين الثلاثة. وفي مقدمتهم أحمد المطيري (المعروف أيضا بأحمد الجبرين) مساعد مدير مكتب ولي العهد السعودي، وموظفا تويتر السابقان الأميركي من أصل لبناني أحمد أبو عمو والسعودي علي آل زبارة.

لائحة الاتهام

وتضمنت لائحة الاتهام الجديدة 7 تهم بدلا من اثنتين كانتا في اللائحة الأولى.

على رأسها العمل عملاء لحكومة أجنبية بشكل غير مشروع دون إخطار وزارة العدل وغسل الأموال والتخريب والتملك غير القانوني وتغيير أو تزوير السجلات أثناء تحقيق فدرالي.

وتم تقديم أدلة جديدة وثقت قيام أحمد الجبرين بتدشين شركة كواجهة لنقل معلومات لصالح شركة “سماءات”. التي يديرها بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي.

ولم تقتصر لائحة الاتهام فقط على توسيع التهم والمتهمين، إنما رسمت ديباجتها بوضوح أكثر.

شركة وهمية

وكشفت كيف تمت العملية، ومن هم المتورطون، وكيف أنشأ أحمد المطيري شركة وهمية استخدمها واجهة لدفع الأموال لأبو عمو. وأيضا لنقل المعلومات للرياض.

وحددت لائحة الاتهام أيضا مسؤولا سعوديا كان العقل المدبر لتلك العمليات، لكنها لم تسمه.

إنما أشارت إليه بالرمز “مسؤول رقم 1″، والذي رجحت وسائل إعلام أميركية أن يكون بدر العساكر.

ويقف على هذه العملية برمتها -حسب اللائحة- فرد من الأسرة الحاكمة السعودية لم تتم تسميته، إنما رمز له بالفرد رقم 1.

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