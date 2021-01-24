مفاجأة جديدة حول وفاة الأسطورة مارادونا .. هذا ما فعله طبيبه!

كشفت صحيفة Corriere dello Sport الإيطالية، مفاجأة جديدة حول وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.

مفاجأة حول وفاة الأسطورة مارادونا

وذكرت الصحيفة أن طبيب مارادونا، والذي يدعى “لوكا”، استخدم توقيعا مزورا للأسطورة الراحل في سبتمبر الماضي. لطلب سجله الطبي من العيادة التي كان يتلقى فيها العلاج قبل وفاته.

وأثناء تفتيش مكتب ومنزل الطبيب لوكا، عثرت سلطات إنفاذ القانون في الأرجنتين على وثائق تحمل توقيع مارادونا المزيف.

وأكدت السلطات أنه تم تزوير التوقيع بعد فحص الخط.

وفاة مارادونا والاخصائية النفسية

وسبق أن صدم موقع “كواترو” الإسباني، محبي مارادونا، بعد أن كشف معلومات جديدة بشأن وفاته العام الماضي.

وأكد الموقع أن الأخصائية النفسية أوغستينا كوساشوف، والتي أشرفت عليه متهمة بإخفاء معلومات حساسة ومهمة للغاية عن الأسباب التي أدت إلى وفاة الأسطورة.

وأوضح الموقع أن الأخصائية النفسية متهمة برفض التعاون مع لجنة التحقيق المختصة بالكشف عن ملابسات وفاة مارادونا، خاصة وأنها آخر من التقى الأسطورة قبل وفاته.

القضاء الارجنتيني

وفي وقت سابق، طالب بيان صادر عن شقيقات مارادونا، وهن كلوديا نورا وآنا إستيلا وريتا مابل، القضاء في الأرجنتين بالقصاص المتسببين في وفاة دييجو.

وحثت ابنة مارادونا، الجمهور على عدم إلقاء اللوم على والدها، في ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين. في رسالة عاطفية نشرتها قبل أسابيع.

وكانت جيانينا وشقيقتها، قد وجهتا أصابع الاتهام إلى الطبيب الشخصي لوالدهما ليوبولدو لوك، على العلاج الذي تلقاه والدهما في الأيام التي سبقت وفاته. بعد أن غادر المستشفى إثر عملية جلطة في الدماغ

تفتيش منازل ومكاتب

الجدير ذكره، أنه تم تفتيش منازل ومكاتب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية للاعب كرة القدم السابق أوجستينا كوزاشوف. كجزء من تحقيق النيابة العامة الجارية في وفاة مارادونا نتيجة أزمة قلبية بالقرب من بوينس آيرس.

وتوفي ماردونا في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بعد تدهور حاد على حالته الصحية. فيما شكلت وفاته جدلاً واسعاً مع فرضيات أن تكون الوفاة عملية قتل مدبرة. حيث يجري التحقيق مع جميع المقربين من الأسطورة الأرجنتيني.

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