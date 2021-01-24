محمد رمضان لم يتأثر بما حدث في دبي ويتحدى بـ”مصباح علاء الدين”

على نفس أسلوبه في إثارة الجدل بكل أغنية له، عاد الفنان المصري محمد رمضان للأضواء مجدداً بعد طرحه لأغنيته الجديدة “مصباح علاء الدين” التي تصدرت تريند اليوتيوب.

مصباح علاء الدين ومحمد رمضان

وحافظ محمد رمضان في أغنيته الجديدة، على نفس فكرة الرد على منتقديه والتباهي بإنجازاته ونجاحاته.

وقدّم الفنان المصري أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. وهي تعتبر الفيديو كليب الأول الذي يطرحه رمضان بعد أزمة إيقافه عن العمل بقرار من نقابة المهن التمثيلية المصرية.

وكان سبب إيقافه هو ظهوره مع مشاهير إسرائيليين أثناء مشاركته في حفل جرى عقده في دبي في نوفمبر 2020.

لتقرر بعدها نقابة المهن التمثيلية المصرية وبعد أسابيع قليلة، تجميد قرار وقفه عن العمل، واستئناف نشاطه الفني.

وحملت الأغنية الجديدة لرمضان كلمات مباهاة والرد على من وصفهم بـ”الأعداء”.

ومن كلماتها: “من تحت الصفر سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مفرقش معايا الهجوم. لما انا مش فارق معاك والناس كلها وياك، إسأل عيلتك تقولك، بنشوفه من وراك”.

وتعتبر الأغنية الجديدة لرمضان “مصباح علاء الدين” ليست جديدة في نوعها على محمد رمضان.

حيث سبقتها أغاني مثل “نمبر وان”، و “مافيا مافيا”، تلك الأغاني التي ووجهت بموجة انتقادات واسعة في الوسط الفني المصري.

كما يقوم محمد رمضان في هذه الأوقات بالعمل على مسلسلة الرمضاني القادم “موسى”.

ويشاركه في بطولته الفنانة المصرية سمية الخشاب، والفنان عمرو عبد الجليل، ورياض الخولي، وسيد رجب. وطاقم من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج المخرج المصري محمد سلامة.

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