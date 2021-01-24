العثور على جثة قمر فتاة الخرج .. شاهد لحظة استخراج جثتها ومفاجأة حول دوافع الجريمة!

كشفت منال شقيقة الفتاة السعودية المختفية في محافظة الخرج والتي تدعى “قمر”، عن تفاصيل جديدة بعد العثور على جثة قمر.

جثة قمر فتاة الخرج في السعودية

ونشرت شقيقة “قمر” مقطع فيديو جديد لوالدتها وهي تصرخ بعد العثور على جثتها.

وتظهر والدة “قمر” بالفيديو وهي تصرخ وتقول: “يا ناس يا عالم، قمر راحت، ما عاد في قمر عندي”.

وعلقت منال: “إن لله وإنا إليه راجعون، أختي مقتولة، ووجدنا جثتها مدفونة منذ 5 أيام، المجرمين أحمد وناصر”.

دوافع الجريمة

وقالت منال شقيقة “قمر” أن سبب مقتلها هو أن حسابها بتطبيق “سناب شات” عام وليس خاص. موضحةً أن والدها ليس شخص “متحجر” كأشقائها.

وأشارت منال إلى أن “قمر (27 عامًا) تعمل موظفة، وأن شقيقها “أحمد (26 عامًا) هو المخطط للجريمة، بينما كان شقيقهم الأصغر ناصر( 20 عاماً) هو المُنفذ.

وقالت منال في تغريداتها إنها تلقت اتصالًا من زوجة شقيقها “أحمد” وأبلغتها أن شقيقيها “أحمد وناصر” يجهزان قبراً لقمر ويخططان لقتلها.

هذي سالفه قمر كلها الله يرحمها ويغفر لها 💔💔#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص pic.twitter.com/gfDf2ob8mO — Razan 🦋 (@RazanR81800403) January 24, 2021

وأكدت منال أنها حذرت “قمر“، لكن الضحية قالت إنه يوجد قانون في المملكة. ولا يمكنهم قتلها؛ نظرًا لأنها لم ترتكب أي شيء تستحق عليه القتل.

قوانين المملكة

وأشارت منال إلى أن والدتها اتصلت على “قمر” وطلبت منها الحضور إلى بيت جدتها، فأخبرتها بأنها ستحضر مع شقيقها “ناصر”.

وتابعت منال: “أغلق جوال قمر فجأة وجاء ناصر لوحده لمنزل جدتنا وتبدو عليه علامات الخوف”.

واستطردت: “حينما سألت عن قمر صرخ في وجهي وقال كلكم عار ينبغي ذبحكم”.

نطالب بالقصاص بعد مقتل قمر

وتحت هاشتاجات #المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص، و #يارب_الطف_بحال_قمر، و #حق_قمر_ياسيدي_محمد_بن_سلمان. عبر مغردون عن غضبهم مما حدث لقمر.

وطالب النساء بسن قوانين صارمة لحمايتهم من العنف، ومحاسبة المجرمين بالإعدام علناً أمام الجميع ليكونوا عبرة لغيرهم.

#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص#حق_قمر_ياسيدي_محمد_بن_سلمان

اللهم أجرهم في مصيبتهم وحق البنت الله يرحمها مراح يضيع وعظم الله اجركم pic.twitter.com/B4GnXBbJ0k — . (@ilrlil) January 23, 2021

#حق_قمر_ياسيدي_محمد_بن_سلمان قمر انقتلت بكل دم بارد والان لابد من تنفيد الاقصاص للقاتلين ناصر واحمد — manal.. (@na_277a) January 24, 2021

حسبي الله جرائم النساء تكثر وبإسم الشرف ينهون الموضوع يلا بجونك اعمام الولد ويدفعون ديه لواحد قىتل اخته حسبي الله #المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص — R.♀️ (@_2xriq) January 24, 2021

ورغم تأكيد شقيقة قمر أنه تم القبض على الجناة، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي من الشرطة حول الجريمة حتى الآن.

#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص وين بتروح من عذاب ربك دنيا وآخره قتلت روح بريئه اطالب بحد السيف عليهم انا حياتي بتكون مهدده لو طلعو pic.twitter.com/iDzcSvpkpO — manal.. (@na_277a) January 23, 2021

علامة يد ملطخة بالدماء

وكانت بداية الجريمة التي هزت الرأي العام السعودي حين نشرت “منال” صورة لعلامة يد ملطخة بالدماء، وقالت إنها تعود لشقيقتها.

كما نشرت منال مقاطع صوتية لوالدتها وهي تصرخ وتطلب من ابنيها “أحمد وناصر” أن يُعيدا إليها ابنتها “قمر”.

وأوضحت منال أن شقيقتها الضحية حاولت أن تقاوم أخويها الشابين خلال قتلها. بعدما أقدما على خطفها بشكل غامض.

ولم توضح “منال” حينها مزيدًا من التفاصيل. سوى أنها طالبت الناشطين تفعيل هاشتاق “مفقودة الخرج قمر”؛ حتى تساعدهم الشرطة.

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