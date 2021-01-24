العثور على جثة قمر فتاة الخرج في السعودية
الشرطة السعودية
Videoحياتنا

العثور على جثة قمر فتاة الخرج .. شاهد لحظة استخراج جثتها ومفاجأة حول دوافع الجريمة!

اتهامات لشقيقيها بقتلها!

كتب وطن
0

كشفت منال شقيقة الفتاة المختفية في محافظة الخرج والتي تدعى “قمر”، عن تفاصيل جديدة بعد .

جثة قمر فتاة الخرج في السعودية

ونشرت شقيقة “قمر” مقطع فيديو جديد لوالدتها وهي تصرخ بعد العثور على جثتها.

وتظهر والدة “قمر” بالفيديو وهي تصرخ وتقول: “يا ناس يا عالم، قمر راحت، ما عاد في قمر عندي”.

وعلقت منال: “إن لله وإنا إليه راجعون، أختي مقتولة، ووجدنا جثتها مدفونة منذ 5 أيام، المجرمين أحمد وناصر”.

دوافع الجريمة

وقالت منال شقيقة “قمر” أن سبب مقتلها هو أن حسابها بتطبيق “سناب شات” عام وليس خاص. موضحةً أن والدها ليس شخص “متحجر” كأشقائها.

وأشارت منال إلى أن “قمر (27 عامًا) تعمل موظفة، وأن شقيقها “أحمد (26 عامًا) هو المخطط للجريمة، بينما كان شقيقهم الأصغر ناصر( 20 عاماً) هو المُنفذ.

وقالت منال في تغريداتها إنها تلقت اتصالًا من زوجة شقيقها “أحمد” وأبلغتها أن شقيقيها “أحمد وناصر” يجهزان قبراً لقمر ويخططان لقتلها.

وأكدت منال أنها حذرت “قمر“، لكن الضحية قالت إنه يوجد قانون في المملكة. ولا يمكنهم قتلها؛ نظرًا لأنها لم ترتكب أي شيء تستحق عليه القتل.

قوانين المملكة

وأشارت منال إلى أن والدتها اتصلت على “قمر” وطلبت منها الحضور إلى بيت جدتها، فأخبرتها بأنها ستحضر مع شقيقها “ناصر”.

وتابعت منال: “أغلق جوال قمر فجأة وجاء ناصر لوحده لمنزل جدتنا وتبدو عليه علامات الخوف”.

واستطردت: “حينما سألت عن قمر صرخ في وجهي وقال كلكم عار ينبغي ذبحكم”.

نطالب بالقصاص بعد مقتل قمر

وتحت هاشتاجات #المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص،  و #يارب_الطف_بحال_قمر، و #حق_قمر_ياسيدي_محمد_بن_سلمان. عبر مغردون عن غضبهم مما حدث لقمر.

وطالب النساء بسن قوانين صارمة لحمايتهم من العنف، ومحاسبة المجرمين بالإعدام علناً أمام الجميع ليكونوا عبرة لغيرهم.

اقرأ أيضاً

“مفقودة الخرج قمر” تهزّ السعودية .. شابان خطفا شقيقتهما وقتلاها بدمٍ بارد!

ورغم تأكيد شقيقة قمر أنه تم القبض على الجناة، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي من الشرطة حول الجريمة حتى الآن.

علامة يد ملطخة بالدماء

وكانت بداية الجريمة التي هزت الرأي العام السعودي حين نشرت “منال” صورة لعلامة يد ملطخة بالدماء، وقالت إنها تعود لشقيقتها.

كما نشرت منال مقاطع صوتية لوالدتها وهي تصرخ وتطلب من ابنيها “أحمد وناصر” أن يُعيدا إليها ابنتها “قمر”.

وأوضحت منال أن شقيقتها الضحية حاولت أن تقاوم أخويها الشابين خلال قتلها. بعدما أقدما على خطفها بشكل غامض.

ولم توضح “منال” حينها مزيدًا من التفاصيل. سوى أنها طالبت الناشطين تفعيل هاشتاق “”؛ حتى تساعدهم الشرطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“مفقودة الخرج قمر” تهزّ السعودية .. شابان خطفا شقيقتهما وقتلاها بدمٍ…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More