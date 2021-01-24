أول ضربة لعبدالفتاح السيسي من بايدن بتعليق حصانة حازم الببلاوي
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أول ضربة لـ”السيسي” من بايدن .. تتعلق برئيس وزرائه الأسبق حازم الببلاوي

كتب وطن
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وجهت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو أول صفعة للنظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي بتعليق حصانة .

وقررت الإدارة الامريكية تعليق الحصانة الممنوحة لرئيس وزراءه الأسبق حازم الببلاوي.

“حازم الببلاوي” .. صفعة بايدن لـِ السيسي 

وعلقت إدارة بايدن قرارات لإدارة ترامب السابقة بتحصين رئيس وزراء نظام السيسي سابقاً حازم الببلاوي في قضية تعذيب رفعها الناشط الحقوقي الأمريكي ذو الأصول المصرية .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب. قد منحت الببلاوي، في تموز/ يوليو الماضي، حصانة من المساءلة في القضية، استناداً إلى قانون حماية مصالح البلاد.

كما رفع محمد سلطان المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية قضية أمام محكمة في الولايات المتحدة. على خلفية اعتقاله وتعذيبه لنحو عامين.

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وأفرج عن الناشط سلطان بعد خوضه إضرابا طويلاً عن الطعام، وتنازله عن الجنسية المصرية، وبضغوط مارستها آنذاك إدارة باراك أوباما.

وأفادت مذكرة من وزارة العدل بإدارة بايدن إلى القضاء بتعليق الحصانة حتى 26 شباط/ فبراير. ما يتيح له مواصلة النظر في القضية، على أن تنظر وزارة الخارجية الجديدة في الأمر خلال هذه المدة.

وكان سلطان قد تقدم للقضاء الأمريكي بداية حزيران/ يونيو 2020، بدعوى ضد الببلاوي، كمتهم أول. إلى جانب رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما يتهم محمد سلطان ثلاثة قادة سابقين بوزارة الداخلية، بتعذيبه حتى أشرف على الموت خلال حبسه في مجمع سجون طرة مدة 22 شهراً.

وسلطان (32 عاما)، ناشط حقوقي أمريكي الجنسية مقيم في فيرجينيا، وهو نجل صلاح سلطان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

وتعتقل السلطات المصرية والده صلاح سلطان منذ فض اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في رابعة العدوية منتصف العام 2013.

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