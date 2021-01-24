أوامر ملكية في السعودية تطيح بعدد من كبار المسؤولين على رأسهم محافظ البنك المركزي

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز حزمة أوامر ملكية جديدة أطاحت بعدد من كبار المسؤولين على رأسهم محافظ البنك المركزي في السعودية .

أوامر ملكية في السعودية

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية فقد أطاحت أوامر ملكية جديدة، بالدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي.

هذا وتقرر وفق أمر ملكي أيضا تعين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير خلفا للخليفي.

كذلك أفادت “واس” بأنه تم تعين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكذلك إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.

وشملت الأوامر الملكية، أيضا وفق بيان الديوان ضم وزارة ”الإسكان“ إلى وزارة ”الشؤون البلدية والقروية“. وتعديل اسمها ليكون ”وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ”.

وأكدت الأوامر الملكية أنه “تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه. باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا”

“بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها“.

وكذلك ”مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا. واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة“.

وتبلغ هذه الأوامر للجهات المختصة لتنفيذها.

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