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“ألوية الوعد الحق” .. جماعة مجهولة تتبنى قصف الرياض ودبي الهدف القادم

بعد نفي الحوثي

كتب وطن
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تبنت جهة مجهولة تطلق على نفسها اسم عملية القصف الصاروخي التي شهدتها الرياض أمس، السبت. عقب نفي جماعة اليمنية قيامها بأي هجوم ضد المملكة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية أمس، السبت، مقاطع مصورة تظهر لحظة بصواريخ. بينما نفى الحوثيون شن اي هجوم.

وقال متداولوا هذه المقاطع إنها توثق سقوط الصواريخ التي أطلقت على المملكة.

ألوية الوعد الحق تتبنى قصف الرياض

هذا ونشرت جماعة باسم “ألوية الوعد الحق” بيانا تداوله الناشطون عبر تويتر. تتبنى فيه قصف الرياض بما وصفته بـ”طائرات الرعب” المسيرة.

واعتبر البيان الجماعة المزعوم أن هجوم أمس “بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم (آل سعود) ثأرا لدماء الشهداء”.

وتوعد بعمليات قصف قائلا إن “الضربة القادمة ستكون بأوكار الشر في ”.

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وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت، السبت، بأن التحالف اعترض هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. بينما نفى الحوثيون قصف الرياض.

من جانبها ذكرت قناة “العربية” أن هناك صاروخ تم إطلاقه صوب الرياض.

ونفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع على تويتر تنفيذ أي عملية هجومية خلال 24 ساعة.

كما أكد “سريع” حقهم الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار .حسب تعبيره

وكان التحالف العربي الذي تقوده أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

كذلك أفاد التحالف باعتراض وتدمير زورقا مفخخا في جنوب البحر الأحمر مشيرا إلى تبعيته للحوثي.

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