“ألوية الوعد الحق” .. جماعة مجهولة تتبنى قصف الرياض ودبي الهدف القادم

تبنت جهة مجهولة تطلق على نفسها اسم ألوية الوعد الحق عملية القصف الصاروخي التي شهدتها الرياض أمس، السبت. عقب نفي جماعة الحوثي اليمنية قيامها بأي هجوم ضد المملكة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية أمس، السبت، مقاطع مصورة تظهر لحظة قصف الرياض بصواريخ. بينما نفى الحوثيون شن اي هجوم.

وقال متداولوا هذه المقاطع إنها توثق سقوط الصواريخ التي أطلقت على المملكة.

ألوية الوعد الحق تتبنى قصف الرياض

هذا ونشرت جماعة باسم “ألوية الوعد الحق” بيانا تداوله الناشطون عبر تويتر. تتبنى فيه قصف الرياض بما وصفته بـ”طائرات الرعب” المسيرة.

مجموعة تطلق على نفسها الوية الوعد الحق ابناء الجزيرة العربية تتبنى الهجوم امس على الرياض بالطائرات المسيرة وتتوعد بالمزيد pic.twitter.com/7PF45BRv1T — حسين مرتضى (@HoseinMortada) January 24, 2021

واعتبر البيان الجماعة المزعوم أن هجوم أمس “بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم (آل سعود) ثأرا لدماء الشهداء”.

وتوعد الإمارات بعمليات قصف قائلا إن “الضربة القادمة ستكون بأوكار الشر في دبي”.

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت، السبت، بأن التحالف اعترض هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. بينما نفى الحوثيون قصف الرياض.

من جانبها ذكرت قناة “العربية” أن هناك صاروخ تم إطلاقه صوب الرياض.

ونفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع على تويتر تنفيذ أي عملية هجومية خلال 24 ساعة.

كما أكد “سريع” حقهم الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار .حسب تعبيره

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

كذلك أفاد التحالف باعتراض وتدمير زورقا مفخخا في جنوب البحر الأحمر مشيرا إلى تبعيته للحوثي.

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