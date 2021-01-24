ندى الأطرش تثير الجدل بتشجيعها رجال السلطنة على التعدد
سلطنة عمان
الهدهد

أخصائية عُمانية تثير الجدل بتشجيعها رجال السلطنة على تعدد الزوجات وهذا ما قالته عن الزواج الثاني

كتب وطن
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أثارت الأخصائية النفسية العُمانية ، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد حديث لها حول وزواج الرجل من زوجة ثانية.

تعدد الزوجات

وقالت الأخصائية النفسية ندى الأطرش في موقفها الذي فجر آراء متباينة بين كثير من المغردين. إن زواج الرجل من زوجة ثانية ليس خيانة، بل هو قرار شجاع.

وتباينت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض لحديث الأخصائية النفسية.

التعدد في سلطنة عمان أثار جدلاً واسعاً

وكان غالب المؤيدين لحديث الأخصائية النفسية هم من الرجال، بينما السيدات عكفن على مهاجمة رأيها معتبرات أنه شكل من أشكال العبودية والرضوخ للرجل.

فيما كان لأحد المغردين موقفاً محملاً للمرأة الذنب في ذلك الموضوع. حيث قال:”النساء كلهن ضد التعدد، السؤال لماذا تقبل المرأة بالزواج من رجل متزوج”

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وتابع:”إذن إذا فيه تعدد المشكلة من النساء أنفسهن، اتحدوا ضد الرجال ولا تقبلوا بالزواج من رجل متزوج إطلاقا. وسوف تنتهي هذه المشكلة، يعني العيب منكم وفيكم لا تلقوا اللوم على الرجال”.

وقال مغرد آخر: “ياخي مشكلة الي للحين عايش في عصر الفتوحات الإسلامية يا ماما يا أخصائية سايكولوجي شوفي الزمن شوفي العالم”.

وتابع: ” الانسان وصل لمرحلة وده يكتفي بنفسه واذا صار وحدث وارتبط وده هالشخص الوحيد الي ما يشاركه فيه احد ملجأه أمانة. او حتى ضالته المهم شخص واحد، راح زمن التعدد فكل العلاقات”.

ولا تزال قضايا من ثانية تثير الجدل دائماً في  الأوساط العربية والإسلامية.

حيث يحمل الموضوع أبعاداً ذات شأن ديني واجتماعي، ويختلف نسبياً من بيئة لأخرى.

وترى معظم النساء في هذا الأمر “قلة انتماء ووفاء للزوجة الأولى” وللحياة العاطفية القائمة على طرفين يوفيان لبعضهما. رغم إباحة الدين للتعدد.

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