“مفقودة الخرج قمر” تهزّ السعودية .. شابان خطفا شقيقتهما وقتلاها بدمٍ بارد!

ضجت مواقع التواصل بقضية “مفقودة الخرج قمر” بعدما وثقت فتاة سعودية تدعى منال. مقاطع صوتية، لجريمة قتل شقيقتها “قمر” على يد أشقائها في محافظة الخرج بالسعودية.

ويُسمع بالمقاطع الصوتية التي نشرتها منال ورصدتها “وطن” أم الفتاة وهي تطلب من ابنيها “أحمد وناصر” أن يُعيدا إليها ابنتها “قمر”.

كما تطلب الأم من ابنيها إرجاع جثتها إن كانت ميتة.

علامة يد ملطخة بالدماء

ونشرت “منال” صورة لعلامة يد ملطخة بالدماء، وقالت إنها تعود لشقيقتها.

وأوضحت منال أن شقيقتها الضحية (28 عاماً). حاولت أن تقاوم أخويها الشابين خلال قتلها. بعدما أقدما على خطفها بشكل غامض.

ولم توضح “منال” مزيدًا من التفاصيل. سوى أنها طالبت الناشطين تفعيل هاشتاق “مفقودة الخرج قمر”؛ حتى تساعدهم الشرطة.

مفقودة الخرج قمر

وتصدر هاشتاق “مفقودة الخرج قمر” تويتر في السعودية. طالب خلاله ناشطون بالكشف عن مصيرها.

#مفقودة_الخرج_قمر حسبي الله ونعم الوكيل معقولة اخوان يذبحون اختهم ! الله يرحمها يارب و يغفرلها و حسبي على اخوانها و يصبر قلب امها واخواتها " وجعل اخوانها اليي قتلوها قصاص يارب #مفقوده_الخرج_قمر — 💚 (@2ruu9) January 23, 2021

#مفقوده_الخرج_قمر

القاتل يُقتل لا لإستباحة دم النساء عار عليكم اقسم بالله عاااااااار اذا القاتل قريب بالدم اخ او اب او غيره المفروض ينقتل ألف مره مو تطلعونه براءه عيب عليكم ارتقوا لدرجات البشريه شوي ! — Ain’t Ur Mama. (@ainturmamaa) January 23, 2021

#مفقوده_الخرج_قمر

يالله قد ايش حياة البنت السعوديه مُخيفه !! مو معقوله حياتنا تضيع نطالب بالحياه نطالب بالحمايه نحاول ننجو !! وننغدر على يد أقرب الناس ليش لأن دمنا حلال عليهم ويطلعون براءه !! وين راحت العين بالعين والا هذي بس للذكور اما البنات عادي اذا طفشتوا اقتلوهم حلال ! — Ain’t Ur Mama. (@ainturmamaa) January 23, 2021

القاتل يُعلق

وعلى إثر ذلك، خرج شقيق “منال” بفيديو ونفى ما يتم تداوله، وقال إنه وصلته تهديدات عدة، وتوعد “منال” بمحاكمتها قانونياً بسبب التشهير.

وعلقت منال على كلام شقيقها قائلة: ” لو إنت صادق رحت الشرطة لها 3 ايام تدورك”.

وتابعت: “لو احنا نكذب لما انتشر الموضوع هكذا، قمر مظلومة وتقول يهددونك بحسابات وهمية!”.

واستطردت: “حركاتك انت وناصر وترسلون لبعض الله ينتقم منكم ويحرق قلبك عولدك مادري كيف إنت أب”.

#مفقوده_الخرج_قمر لو انت صادق رحت الشرطه لها 3 ايام تدورك لو احنا نكذب م انتشر الموضوع كذا قمر مظلومه وتقول يهددونك ؟ بحسابات وهميه حركاتك انت وناصر وترسلون لبعض الله ينتقم منكم ويحرق قلبك ع ولدك مادري كيف انت اب pic.twitter.com/YGcnEWVB71 — manal.. (@na_277a) January 22, 2021

ولم يصدر أي تعليق رسمي، من الجهات المختصة، على ما يتداول حول القضية.

كما لا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر “السوشيال ميديا”.

وتأتي جريمة “قمر” بعد أيام من قصة “بنت حي النور” في الدمام.

وتصدر هاشتاغ #انقذو_بنت_حي_النور التريند بعد تداول فيديو لصراخ فتاة صغيرة من حي النور.

#انقذو_بنت_حي_النور مقطع متداول لـ سماع صراخ بنت بحي النور الدمام ، ولم يتم تحديد الحالة ، هل هي عنف ام مضاربة.

الصوت صوت فتاة صغيرة ..!! pic.twitter.com/F7H16V4TUc — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@Hashtagat_1) January 20, 2021

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