مفقودة الخرج قمر تثير تفاعلاً واسعاً
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“مفقودة الخرج قمر” تهزّ السعودية .. شابان خطفا شقيقتهما وقتلاها بدمٍ بارد!

ليست الحالة الأولى!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل بقضية “” بعدما وثقت فتاة سعودية تدعى منال. مقاطع صوتية، لجريمة قتل شقيقتها “قمر” على يد أشقائها في بالسعودية.

ويُسمع بالمقاطع الصوتية التي نشرتها منال ورصدتها “وطن” أم الفتاة وهي تطلب من ابنيها “أحمد وناصر” أن يُعيدا إليها ابنتها “قمر”.

كما تطلب الأم من ابنيها إرجاع جثتها إن كانت ميتة.

علامة يد ملطخة بالدماء

ونشرت “منال” صورة لعلامة يد ملطخة بالدماء، وقالت إنها تعود لشقيقتها.

وأوضحت منال أن شقيقتها الضحية (28 عاماً). حاولت أن تقاوم أخويها الشابين خلال قتلها. بعدما أقدما على خطفها بشكل غامض.

ولم توضح “منال” مزيدًا من التفاصيل. سوى أنها طالبت الناشطين تفعيل هاشتاق “مفقودة الخرج قمر”؛ حتى تساعدهم الشرطة.

مفقودة الخرج قمر

وتصدر هاشتاق “مفقودة الخرج قمر” تويتر في . طالب خلاله ناشطون بالكشف عن مصيرها.

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القاتل يُعلق

وعلى إثر ذلك، خرج شقيق “منال” بفيديو ونفى ما يتم تداوله، وقال إنه وصلته تهديدات عدة، وتوعد “منال” بمحاكمتها قانونياً بسبب التشهير.

وعلقت منال على كلام شقيقها قائلة: ” لو إنت صادق رحت الشرطة لها 3 ايام تدورك”.

وتابعت: “لو احنا نكذب لما انتشر الموضوع هكذا، قمر مظلومة وتقول يهددونك بحسابات وهمية!”.

واستطردت: “حركاتك انت وناصر وترسلون لبعض الله ينتقم منكم ويحرق قلبك عولدك مادري كيف إنت أب”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي، من الجهات المختصة، على ما يتداول حول القضية.

كما لا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر “السوشيال ميديا”.

وتأتي جريمة “قمر” بعد أيام من قصة “بنت حي النور” في الدمام.

وتصدر هاشتاغ #انقذو_بنت_حي_النور التريند بعد تداول فيديو لصراخ فتاة صغيرة من حي النور.

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