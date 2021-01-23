مجتهد يكشف تفاصيل اضطراب محمد بن سلمان بعد تنصيب بايدن.. هل يتوسط له أمير قطر؟!

كشف المغرد الشهير “مجتهد” في تسريبات جديدة، عن حالة من الاضطراب والقلق أصابت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منذ تنصيب جو بايدن، ورحيل راعيه ترامب.

وأشار “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إلى أن محمد بن سلمان. كان يتابع المحاولات الأخيرة لترامب للبقاء في السلطة بما فيها اقتحام الكونجرس.

تأكيدا لكلامنا السابق عن الخط الساخن بين ابن سلمان وترمب، كان ابن سلمان يتابع المحاولات الأخيرة لترمب للبقاء في السلطة بما فيها اقتحام الكونجرس، ويوفر ما يحتاجه ترمب ماديا، وكان يهرب من الواقع والنتيجة الحتمية ويقنع نفسه أن ترمب سيعود للسلطة بشكل أو بآخر ولم يستعد نفسيا لغير ذلك — مجتهد (@mujtahidd) January 23, 2021

محمد بن سلمان وفر المال لترامب

ولفت إلى أن ولي العهد السعودي كان يوفر ما يحتاجه ترامب ماديا. “وكان يهرب من الواقع والنتيجة الحتمية ويقنع نفسه أن ترامب سيعود للسلطة بشكل أو بآخر ولم يستعد نفسيا لغير ذلك”

الحساب الشهير الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، أكد وفق ما رصدته (وطن) أن ابن سلمان وبعد استلام بايدن أصيب بقلق وتوتر وصار يتحدث باضطراب.

بعد استلام بايدن أصيب بقلق وتوتر وصار يتحدث باضطراب، فمرة يقول إنه سيلجأ لنتنياهو، ومرة يقول سيلجأ للشيخ تميم يشفع له عند بايدن. وحين طرح عليه الاستفزاع بابن زايد قال هذا مثلنا وضع بيضه في سلة ترمب. ولم يكتشف الأحمق أنه قد حرق أوراقه بربط مصيره بترمب إلا بعد ما وقع الفاس بالراس — مجتهد (@mujtahidd) January 23, 2021

وأضاف:” فمرة يقول إنه سيلجأ لنتنياهو، ومرة يقول سيلجأ للشيخ تميم يشفع له عند بايدن.”

“وضعوا البيض في سلة ترامب”

وأكمل مجتهد:” وحين طرح عليه الاستفزاع بابن زايد، قال هذا مثلنا وضع بيضه في سلة ترامب. ولم يكتشف الأحمق أنه قد حرق أوراقه بربط مصيره بترامب إلا بعد ما وقع الفاس بالراس”.

ويحق لابن سلمان أن يقلق ويضطرب ـ بحسب مجتهد ـ وخاصة إذا نشر فعلا تقرير المخابرات الأمريكية عن خاشقجي. وإطلاق سراح أمراء آل سعود يعني نهايته.

ويحق لابن سلمان أن يقلق ويضطرب لأنه يعلم أن نشر تقرير المخابرات الأمريكية عن خاشقجي وإطلاق سراح آل سعود يعني نهايته، ويعلم أن معظم الشخصيات القوية في الإدارة الجديدة ولجان الكونجرس ضده هذا إضافة لقلقه من إيقاف السلاح عن حرب اليمن حيث بدأ يتحدث عن خيارات تركيا وروسيا والصين — مجتهد (@mujtahidd) January 23, 2021

“ويعلم أن معظم الشخصيات القوية في الإدارة الجديدة ولجان الكونجرس ضده. هذا إضافة لقلقه من إيقاف السلاح عن حرب اليمن حيث بدأ يتحدث عن خيارات تركيا وروسيا والصين”.

إجراءات الحماية

واتخذ ابن سلمان إجراءات مشددة لحماية نفسه منها أنه أعد مدينة نيوم لتكون مكان استقراره، وتهيء لأن تكون العاصمة الفعلية، بحسب مجتهد.

والقلق من أمريكا ليس رعبه الوحيد فهو يخاف من كل شيء واتخذ الاجراءات التالية لحماية نفسه

– أعد نيوم لتكون مكان استقراره

– تهيأ نيوم لأن تكون العاصمة الفعلية

– صارت إسرائيل تدير أمنه الخاص

– أحمد العسيري هو ضابط الاتصال بالإسرائيليين

– أبقى الملك محجوزا ومنع الدخول عليه منعا كاملا — مجتهد (@mujtahidd) January 23, 2021

وأشار إلى أن إسرائيل أصبحت هي من تدير أمن ابن سلمان الخاص، وأن أحمد العسيري هو ضابط الاتصال بالإسرائيليين.

وأبقى ابن سلمان والده الملك محجوزا ومنع الدخول عليه منعا كاملا، وفق رواية مجتهد.

إضافة لذلك فقد وضع ولي العهد السعودي، وفق ما ذكر مجتهد نظاما قاسيا للوصول لمجمع نيوم. سواء كان القادم شخصية مهمة تقابله أو أحد كوادر العمل في نيوم.

إضافة لذلك فقد وضع نظاما قاسيا للوصول لمجمع نيوم سواء كان القادم شخصية مهمة تقابله أو أحد كوادر العمل في نيوم من فنيين وأطباء وممرضين و"مؤنسين"، حيث يُحجز هؤلاء في شقق مفروشة في تبوك تحت نظر الحرس الملكي والقوات الخاصة لأيام أو أسابيع حسب هوى ابن سلمان قبل دخولهم نيوم — مجتهد (@mujtahidd) January 23, 2021

حيث يُحجز لهؤلاء في شقق مفروشة في تبوك، تحت نظر الحرس الملكي والقوات الخاصة لأيام أو أسابيع حسب هوى ابن سلمان قبل دخولهم للمدينة.

واختتم مجتهد تغريداته بالقول:”عاد لابن سلمان قلق التفكير في القفز للعرش كمحاولة أخيرة لقطع الطريق على بايدن. ظنا منه أن حصانته كزعيم دولة أقوى بكثير من حصانته الحالية.”

أخيرا عاد لابن سلمان قلق التفكير في القفز للعرش كمحاولة أخيرة لقطع الطريق على بايدن ظنا منه أن حصانته كزعيم دولة أقوى بكثير من حصانته الحالية. وقد أتعبه التردد، هل يعلن تنحي والده أو يتخلص منه أو يتحاشى هذه الخيارات ويبقي والده حتى يحتمي به زاده الله قلقا واضطرابا وخلصنا منه — مجتهد (@mujtahidd) January 23, 2021

وأوضح:” وقد أتعبه التردد، هل يعلن تنحي والده أو يتخلص منه أو يتحاشى هذه الخيارات ويبقي والده حتى يحتمي به”.

خوف سعودي من بايدن

وتتحدث تقارير عن تخوف كبير لدى القيادة السعودية، من رد فعل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجاه جرائم ولي العهد من اعتقال الأمراء والمعارضين.

مرورا بحرب اليمن وحصار قطر الذي انتهى مؤخرا بالصلح، فضلا عن قضية القرن باغتيال جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

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