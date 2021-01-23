مبابي يقطع الطريق على إدارة ريال مدريد الإسباني بتصريحاته الأخيرة!

قاطعاً الطريق على إدارة ريال مدريد الإسباني، كشف نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي عدم رغبته في الرحيل عن فريقه في الفترة الحالية.

مبابي: أفكر في تجديد العقد

وقال “مبابي” إنه يفكر في تجديد عقده لفترة طويلة مع الإدارة في صفوف الفريق الباريسي في ظل اقتراب نهاية عقده حتى 2022م.

يأتي ذلك وسط أنظار إدارة ريال مدريد الإسباني من أجل خطف مبابي والاستفادة من خدماته داخل صفوف الفريق الملكي الإسباني.

كما قال مبابي في تصريحات صحفية: “سأكون دائماً ممتناً للنادي. لكنني أريد أن أفكر ماذا أريد أن أفعله في السنوات القادمة. وقد يتغير تفكيري ولكن يجب أن أتخذ قراري قريباً بهذا الشأن”.

وأردف مبابي:” إذا وقعت على تعاقد جديد مع إدارة باريس سان جيرمان. سيكون ذلك بمثابة استثمار لي على مدى السنوات الطويلة المقبلة. حيث أنني أشعر بحالة جيدة داخل الفريق وأنا سعيد جداً منذ أول يوم لي هنا.

مبابي وأهدافه في مونبيلييه

واستكمل مبابي إن تسجيل الأهداف يزيد من رغبته، “ولكنني أقدم مصلحة الفريق الباريسي فوق مصلحتي الشخصية”. لكنها كانت مباراة جيدة فعلياً قدمنا إلى الملعب أمام المنافس من أجل تسجيل الأهداف والانتصار. وكانت لدينا الإنسيابية. وكنا جاهزين تماماً وتغلبنا على الخصم في المباراة”.

وقد فاز باريس سان جيرمان مساء الجمعة الماضية على منافسه مونبيلييه، في الجولة ال21 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز .بأربع أهداف نظيفة دون رد.

تصريحات مثيرة للجدل من مبابي ربما تفتح الباب أمام خروجه : " إذا وقعت فذلك سيكون من أجل البقاء لمدة طويلة لذلك انا في مرحلة تفكير عميق قبل اي إختيار "@Blancos_Global pic.twitter.com/LjahpTtBaM — Blancos show (@ShowBlancos) January 22, 2021

مبابي يجيب على تساؤل الناس

وأضاف مبابي: “لدينا مدرب جديد رائع لديه الفلسفة والأفكار الجديدة في التدريب، ولكننا نحن سنعمل على ما يطلبه منا المدرب”.

كما وختم حديثه بالقول إنه من الطبيعي أن يتساءل الناس عن أدائي في الفترة الأخيرة وأسباب ذلك، وأعمل بكل جدية على هذا الأمر.

كيليان مبابي :"ما زلت أفكر في مستقبلي. سأتخذ قراراً قريباً بشأن المكان الذي أريد أن ألعب فيه. أنا سعيد للغاية في باريس سان جيرمان وأنا في محادثات مع النادي وإذا قررت التوقيع على العقد فسيكون البقاء هنا لفترة طويلة. سأتخذ قراري قريباً.. متى؟ لا أدري ولا أعرف." pic.twitter.com/QRFjOZxZRJ — Insider Real (@StuffRMC) January 22, 2021

صدارة هدافي الدوري الفرنسي

وانتقل الفرنسي مبابي، من نادي موناكو في صفقة معقدة مع رغبة اللاعب في الرحيل وتمسك الإدارة في عدم التفريط به والاستغناء عن خدماته نتيجة تألقه وحصوله على على جائزة أفضل موهبة في الدوري الفرنسي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” في موسم عام 2017م، قدرت قيمتها ب180 مليون يورو.

كما يحتل مبابي صدارة هدافي الدوري الفرنسي الممتاز مع الفريق الباريسي برصيد 14 هدفاً. متفوقاً بذلك على اللاعب السنغالي في صفوف فريق ستاد ريمس برصيد 12 هدفاً الذي يحتل المركز الثاني من الترتيب.

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