مبابي يقطع الطريق على ريال مدريد
مبابي
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مبابي يقطع الطريق على إدارة ريال مدريد الإسباني بتصريحاته الأخيرة!

مبابي يفكر في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

كتب وطن
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قاطعاً الطريق على إدارة الإسباني، كشف نجم فريق عدم رغبته في الرحيل عن فريقه في الفترة الحالية.

: أفكر في تجديد العقد

وقال “مبابي” إنه يفكر في تجديد عقده لفترة طويلة مع الإدارة في صفوف الفريق الباريسي في ظل اقتراب نهاية عقده حتى 2022م.

يأتي ذلك وسط أنظار إدارة ريال مدريد الإسباني من أجل خطف مبابي والاستفادة من خدماته داخل صفوف الفريق الملكي الإسباني.

كما قال مبابي  في تصريحات صحفية: “سأكون دائماً ممتناً للنادي. لكنني أريد أن أفكر ماذا أريد أن أفعله في السنوات القادمة. وقد يتغير تفكيري ولكن يجب أن أتخذ قراري قريباً بهذا الشأن”.

وأردف مبابي:” إذا وقعت على تعاقد جديد مع إدارة باريس سان جيرمان. سيكون ذلك بمثابة استثمار لي على مدى السنوات الطويلة المقبلة. حيث أنني أشعر بحالة جيدة داخل الفريق وأنا سعيد جداً منذ أول يوم لي هنا.

مبابي وأهدافه في مونبيلييه

واستكمل مبابي إن تسجيل الأهداف يزيد من رغبته، “ولكنني أقدم مصلحة الفريق الباريسي فوق مصلحتي الشخصية”. لكنها كانت مباراة جيدة فعلياً قدمنا إلى الملعب أمام المنافس من أجل تسجيل الأهداف والانتصار. وكانت لدينا الإنسيابية. وكنا جاهزين تماماً وتغلبنا على الخصم في المباراة”.

وقد فاز باريس سان جيرمان مساء الجمعة الماضية على منافسه مونبيلييه، في الجولة ال21 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز .بأربع أهداف نظيفة دون رد.

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مبابي يجيب على تساؤل الناس

وأضاف مبابي: “لدينا مدرب جديد رائع لديه الفلسفة والأفكار الجديدة في التدريب، ولكننا نحن سنعمل على ما يطلبه منا المدرب”.

كما وختم حديثه بالقول إنه من الطبيعي أن يتساءل الناس عن أدائي في الفترة الأخيرة وأسباب ذلك، وأعمل بكل جدية على هذا الأمر.

صدارة هدافي الدوري الفرنسي

وانتقل الفرنسي مبابي، من نادي موناكو في صفقة معقدة مع رغبة اللاعب في الرحيل وتمسك الإدارة في عدم التفريط به والاستغناء عن خدماته نتيجة تألقه وحصوله على على جائزة أفضل موهبة في الدوري الفرنسي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” في موسم عام 2017م، قدرت قيمتها ب180 مليون يورو.

كما يحتل مبابي صدارة هدافي الدوري الفرنسي الممتاز مع الفريق الباريسي برصيد 14 هدفاً. متفوقاً بذلك على اللاعب السنغالي في صفوف فريق ستاد ريمس برصيد 12 هدفاً الذي يحتل المركز الثاني من الترتيب.

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