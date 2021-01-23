لهذا رفض كريستيانو رونالدو صفقة مع السعودية بقيمة 5.3 مليون جنيه .. فهل يقبل ميسي؟!

رفض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صفقة مربحة بقيمة 5.3 مليون جنيه إسترليني ليصبح وجه السياحة في السعودية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقريرٍ لها إن السبب يرجع لاستمرار صورة البلاد المشوّهى بشدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتضمن العرض السعودي استخدام صورة رونالدو في جميع المواد الترويجية، كما يشترط أن يقوم النجم البرتغالي بزيارة للمملكة.

ومع رفض كريستيانو رونالدو صفقة السعودية تواصلت هيئة السياحة السعودية مع منافس رونالدو الارجنتيني ليونيل ميسي لكن وجهة نظره بشأن الاقتراح لم تُعرف بعد.

ورفض كل من ممثلي رونالدو وميسي مناقشة الأمر عندما اتصلت بهما صحيفة “التلغراف”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أصبح رونالدو اللاعب الأعلى تسجيلًا في تاريخ كرة القدم حيث تغلب يوفنتوس على نابولي ليفوز بكأس السوبر الإيطالي.

وتستخدم المملكة العربية السعودية الرياضة كوسيلة للترويج لنفسها بشكل عام ، حيث أقيمت كأس السوبر الإسباني في جدة في يناير الماضي .

كما تهدف المملكة العربية السعودية. إلى أن تصبح مركزًا سياحيًا جذابًا من خلال حملتها لـ “زيارة السعودية” مع سمعة البلاد السيئة بسبب سجلها الحقوقي المتقلب.

وتلقى كريستيانو رونالدو إشادة كبيرة باعتباره أفضل هداف على مر العصور بعدما وصل إلى 760 هدفا الأربعاء في فوز يوفنتوس 2- 0 على نابولي ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالي.

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