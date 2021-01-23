أثارت جريمة قتل الشاب الأردني حمزة الجحاوشة (22 عاما) متأثرا بجراحه بعد أسبوعين من الاعتداء عليه، غضباً واسعاً.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عم الشاب المغدور تفاصيل ما حدث، قائلاً إن شابين دخلا منزل حمزة في إحدى مناطق البادية الوسطى، قبل أن يقدم لهما وجبة طعام.

وقام الشابان باقتياد الشاب الأردني حمزة الجحاوشة إلى منطقة مجهولة واعتدوا عليه بأداة حادة و”ماسورة حديدية”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجناة بعد تواريهم عن الأنظار، وبوشرت على الفور التحقيقات بالقضية.

وجاءت عطوة اعتراف بالخطف والشروع بالقتل، إلا أن الضحية فارق الحياة أمس الجمعة.

الأردنيون غاضبون

وأثارت جريمة قتل حمزة الجحاوشة غضباً واسعاً في الأردن. ودشن ناشطون هاشتاج #الإعدام_لقاتلي_حمزة_الجحاوشة، طالبوا خلاله القضاء بالضرب بيد من حديد على ظاهرة “الزعرنة” التي تؤرق الأردنيين.

توفي الشاب حمزة مطلق الجحاوشة "22 عام"

وقصته، قبل 12 يوم كرّم ضيوفه الاثنين وهم من خارج البادية الوسطى، وبعد أن تناولوا الطعام قاموا بغدره وهو أعزل وأخذه لمنطقة مجهولة وربطه وضربه براسه عدّة ضربات وطعنه والتمثيل بجثته، ورموه قرب بيته الذي اكرمهم به#الإعدام_لقاتلي_حمزة_الجحاوشة. pic.twitter.com/eOQVS0musg — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) January 23, 2021

من أمن العقاب ساءَ الأدب #أمن_وأمان#حمزه_الجحاوشه

ضحيه جديده …. يبدو أن الضمائر ماتت. — sumya-wael (@om_mo3taz1979) January 22, 2021

لا حول ولا قوة إلا بالله 😔😔

يعني بعدين مع هالقرف وبعدين مع هالشغلة اقسم بالله الواحد صار يخاف على حاله الله يرحمك ويغفرلك #أمن_و_أمان ؟؟؟؟؟؟؟#حمزة_الجحاوشة https://t.co/QCaatWGBxi — Hamza Ulayan || حمزة عليان (@hamzaulayyan) January 23, 2021

لا امتى رح يضل يموت شباب لا امتى هاد العنف والقرف الاحنا في ليش هيك بتعملو لوين وصلنا لاااااامتى ؟؟؟#الإعدام_لقاتلي_حمزة_الجحاوشة. — Batool_AbuRumman (@Baburumman01) January 23, 2021

“بهاء وفتى الزرقاء”

وهزت الأردن جريمتان بشعتان قبل فترة بسبب انتشار ظاهرة البلطجة، آخرها جريمة الفتى بهاء.

حيث تعرض فتى يُدعى “بهاء” ويبلغ من العمر 15 عاماً، إلى اعتداء وضربات باستخدام أداة حادة (بلطة)، من قبل شخص. قرر الانتقام من والده لوجود خلافات مالية سابقة .

وأعادت قصة بهاء حينها لأذهان الأردنيين قضية “فتى الزرقاء” صالح، التي وقعت قبل أشهر. وهزت الرأي العام الأردني بعد أن أقدم مجموعة من المجرمين على قطع يديه وفقئ عينيه.

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