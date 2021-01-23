قبلة ريهام حجاج تثير ضجة واسعة
ريهام حجاج
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قبلة ريهام حجاج لزوجها تثير ضجة واسعة .. ما علاقة طليقته ياسمين عبدالعزيز!

محاولة استفزاز لياسمين عبدالعزيز!

كتب وطن
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أثارت قبلة الممثلة المصرية لزوجها رجل الأعمال المصري خلال احتفالها بعيد ميلاده جدلاً واسعا.

قبلة ريهام حجاج لزوجها

ونشرت ريهام حجاج مجموعة صور تجمعها بزوجها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت: “عيد ميلاد سعيد لحبيبي وأعز أصدقائي ونصفي الثاني، وكل شيء في حياتي.. أحبك إلى الأبد”.

ريهام حجاج وزوجها
ريهام حجاج وزوجها

وأضافت ريهام حجاج: “عيد ميلاد سعيد لحبي أعز أصدقائي النصف الثاني وكل شيء في حياتي كلها. أنا أحب U إلى الأبد”.

استفزاز

ورأى المتابعون أن حجاج تُحاول استفزاز طليقة زوجها، الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

وتعرضت حجاج للهجوم من جمهور ياسمين عبدالعزيز. فكتب أحدهم: “يبدو إن حلاوة نسي ياسمين وأصبح يحبك أنتي لأنه لم يكن يظهر معها بهذه الطريقة”.

كما هاجمها آخر بالقول: “خاينين لايقين على بعض جاتكم داء السم مش عارف إزاي ياسمين العسل مع هذا الشخص”.

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زواج ريهام حجاج

الجدير بالذكر أنّ ريهام تتعرض لهجوم مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. منذ تسريب صورها الأولى مع طليق ياسمين عبد العزيز.

واضطرت حجاج حينها لإغلاق خاصية التعليقات أمام متابعيها على انستقرام، وأصدرت توضيحًا أكدت فيه أنّ زواجها عُقد رسميًّا وليس عرفيًّا.

كما أكدت ريهام أنها تزوجت من محمد حلاوة، بعد وقوع الطلاق الثالث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز. وبات مستحيلًا عودة الحياة الزوجية بينهما.

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