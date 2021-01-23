قبلة ريهام حجاج لزوجها تثير ضجة واسعة .. ما علاقة طليقته ياسمين عبدالعزيز!

أثارت قبلة الممثلة المصرية ريهام حجاج لزوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة خلال احتفالها بعيد ميلاده جدلاً واسعا.

قبلة ريهام حجاج لزوجها

ونشرت ريهام حجاج مجموعة صور تجمعها بزوجها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت: “عيد ميلاد سعيد لحبيبي وأعز أصدقائي ونصفي الثاني، وكل شيء في حياتي.. أحبك إلى الأبد”.

وأضافت ريهام حجاج: “عيد ميلاد سعيد لحبي أعز أصدقائي النصف الثاني وكل شيء في حياتي كلها. أنا أحب U إلى الأبد”.

استفزاز ياسمين عبدالعزيز

ورأى المتابعون أن حجاج تُحاول استفزاز طليقة زوجها، الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

وتعرضت حجاج للهجوم من جمهور ياسمين عبدالعزيز. فكتب أحدهم: “يبدو إن حلاوة نسي ياسمين وأصبح يحبك أنتي لأنه لم يكن يظهر معها بهذه الطريقة”.

كما هاجمها آخر بالقول: “خاينين لايقين على بعض جاتكم داء السم مش عارف إزاي ياسمين العسل مع هذا الشخص”.

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صورة ريهام حجاج وهي بتبوس جوزها مقرفة

باي — Boo❤️👧🏻 (@MarwaEl79501644) January 23, 2021

راجل مصرى ملامحه زى اى حد مصرى عادى برضو

اتجوز ياسمين عبعزيز وبعدها طلقها واخد ريهام حجاج وييجى واحد حافى يقولك اصل الفلوس مش كل حاجه https://t.co/XpXSSgVcJ2 — Mohammed dabaa (@daaba1911) January 24, 2021

هي ليه الناس بتتريق علي صوره ريهام حجاج مع جوزها؟ ايه القرف ده؟ — Rowan (@Rowandew_) January 24, 2021

زواج ريهام حجاج

الجدير بالذكر أنّ ريهام تتعرض لهجوم مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. منذ تسريب صورها الأولى مع طليق ياسمين عبد العزيز.

واضطرت حجاج حينها لإغلاق خاصية التعليقات أمام متابعيها على انستقرام، وأصدرت توضيحًا أكدت فيه أنّ زواجها عُقد رسميًّا وليس عرفيًّا.

كما أكدت ريهام أنها تزوجت من محمد حلاوة، بعد وقوع الطلاق الثالث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز. وبات مستحيلًا عودة الحياة الزوجية بينهما.

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