وجه الناشط السياسي الكويتي خالد العوضي، رسالة صارمة إلى كل من يُطالب بتشريع الخمر والحشيش في الكويت.

لماذا لا يوجد خمور في الكويت؟

وقال خالد العوضي بفيديو متداول رصدته “وطن”: ” لكل شخص يسأل لماذا لا يوجد خمور في الكويت أو مخدرات أو حشيش. ويضرب لي مثلاً في الدول التي تُشرع هذه الأمور.

وتابع: “سأجيبه ولا تقولوا لي أنني حولت الأمر إلى شخصي. أنا أريد ذلك، لأنك طالما تريد أن تبيع هذه الأشياء في بلدنا، سأخبرك بأن نذهب إلى أبعد من ذلك”.

واستطرد العوضي: “دعنا نفتح بارات، ولكن عليك أن تصطحب إليها والدتك، أختك، زوجتك، ابنك، وابنتك”.

وطالب الناشط العوضي من يُطالب بتشريع الخمور والحشيش بأخذ عائلته معه بسيارة إلى نادي ليلي. مضيفاً: “اشربوا خمرة وتناولوا الحشيش إلى أن يخرج من دماغك”.

وتابع العوضي هجومه قائلاً: “قبل أن تبيعها للناس وأنت مستشرف، جربها على عائلتك، هل ترضى؟ إذا لا ترضى فاسكت”.

في الختام قال العوضي: “إذا أردت أن تعيث بالأرض فساداً، ابدأ بعائلتك، وإذا استطعت فعل ذلك، سأكون معك وأوافقك”.

خالد العوضي :

• مو بس نبي خمور ، نريد أيضاً فتح البارات ، لكن بشرط. pic.twitter.com/Vvw3nxTv2L — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 22, 2021

عقوبة الإتجار بالكحول

هذا وتمنع الكحول تماماً في الكويت، ويحظر القانون الكويتي في المادة 206 من القانون 46 لعام 1964 استيراد المواد المسكرة وتوريدها.

وكل شخص استورد أو صنع بقصد الإتجار، خمراً أو شراباً مسكراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، لا تعتبر شرب الخمر جريمة في الكويت، بل جنحة باستثناء التجوال في مكان عام في حالة سكر.

في غضون ذلك سجلت الكويت حوادث لقى فيها أشخاص مصرعهم جراء تناولهم خمورا مغشوشة، كان اخرهم وفاة 3 مواطنين فيما أصيب رابع بالعمى.

وذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية، أن المباحث الجنائية في منطقة تيماء ضبطت شخصا يبيع للشباب والمراهقين خمورا يركبها محليا، مستخدما الكحول التي تدخل في مركبات العطور.

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