انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية السبت مقاطع مصورة تظهر لحظة قصف الرياض بصواريخ بينما نفى الحوثيون شن اي هجوم.
وقال متداولوا هذه المقاطع إنها توثق سقوط الصواريخ التي أطلقت على المملكة.
اعتراض وتدمير صاروخ قبل قليل في #الرياض #شكرا_ابطال_الدفاع_الجوي pic.twitter.com/XabtEa2iI1
— البرلمان الشعبي🇸🇦 (@Parliament__SA) January 23, 2021
لحظة قصف الرياض
وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت اليوم، السبت، بأن التحالف اعترض هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. بينما نفى الحوثيون قصف الرياض.
#التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه #الرياض#الإخبارية_عاجل
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 23, 2021
من جانبها ذكرت قناة “العربية” أن هناك صاروخ تم إطلاقه صوب الرياض.
الحوثيون ينفون قصف الرياض
من جانبه، نفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع على تويتر تنفيذ أي عملية هجومية خلال 24 ساعة.
تنبه القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ أية عملية هجومية ضد دول العدوان خلال ال24 ساعة الماضية.
كما نؤكد أن من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار وأن القوات المسلحة اليمنية تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز.
— العميد يحيى سريع (@army21ye) January 23, 2021
كما اكد “سريع” حقهم الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار .حسب تعبيره
وأضاف أنهم يقومون بالإعلان عن أية عملية ينفذونها.
تدمير طائرة مسيرة
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
كذلك أفاد التحالف باعتراض وتدمير زورقا مفخخا في جنوب البحر الأحمر مشيرا إلى تبعيته للحوثي.
حركة الملاحة
من جهة أخرى أفاد موقع مطار الرياض بتأخير في وصول العديد من الرحلات دون أن يذكر ما إذا كان ذلك مرتبطا بمحاولة استهداف المدينة.
وأظهر موقع “فلايت رادار24” (flightradar24) توقف حركة الملاحة في مطار الرياض وتحوّل الرحلات إلى مطار الدمام.
ووفقا لبيانات الموقع فقد اقتربت طائرتان من المجال الجوي لمطار الرياض ولم تهبطا وظلتا تناوران في الجوار.
كما قال شهود إن مطار الرياض أخّر إقلاع رحلات عن مواعيدها المسبقة دون إبداء الأسباب.
تأخير جميع الرحلات من وإلى #مطار_الرياض pic.twitter.com/31SW6yA68O
— أحمد الحوتان (@AhmadALHotan) January 23, 2021
كما بدأت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة لقرار تصنيف جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية”، حسبما أكد متحدث باسم الوزارة لـCNN السبت.
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