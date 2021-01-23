شاهد لحظة قصف الرياض وتوقف حركة الملاحة بمطار العاصمة .. و الحوثيون: لم ننفذ أي هجوم!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية السبت مقاطع مصورة تظهر لحظة قصف الرياض بصواريخ بينما نفى الحوثيون شن اي هجوم.

وقال متداولوا هذه المقاطع إنها توثق سقوط الصواريخ التي أطلقت على المملكة.

لحظة قصف الرياض

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت اليوم، السبت، بأن التحالف اعترض هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. بينما نفى الحوثيون قصف الرياض.

من جانبها ذكرت قناة “العربية” أن هناك صاروخ تم إطلاقه صوب الرياض.

الحوثيون ينفون قصف الرياض

من جانبه، نفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع على تويتر تنفيذ أي عملية هجومية خلال 24 ساعة.

تنبه القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ أية عملية هجومية ضد دول العدوان خلال ال24 ساعة الماضية.

كما نؤكد أن من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار وأن القوات المسلحة اليمنية تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 23, 2021

كما اكد “سريع” حقهم الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار .حسب تعبيره

وأضاف أنهم يقومون بالإعلان عن أية عملية ينفذونها.

تدمير طائرة مسيرة

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

كذلك أفاد التحالف باعتراض وتدمير زورقا مفخخا في جنوب البحر الأحمر مشيرا إلى تبعيته للحوثي.

حركة الملاحة

من جهة أخرى أفاد موقع مطار الرياض بتأخير في وصول العديد من الرحلات دون أن يذكر ما إذا كان ذلك مرتبطا بمحاولة استهداف المدينة.

وأظهر موقع “فلايت رادار24” (flightradar24) توقف حركة الملاحة في مطار الرياض وتحوّل الرحلات إلى مطار الدمام.

ووفقا لبيانات الموقع فقد اقتربت طائرتان من المجال الجوي لمطار الرياض ولم تهبطا وظلتا تناوران في الجوار.

كما قال شهود إن مطار الرياض أخّر إقلاع رحلات عن مواعيدها المسبقة دون إبداء الأسباب.

كما بدأت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة لقرار تصنيف جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية”، حسبما أكد متحدث باسم الوزارة لـCNN السبت.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك