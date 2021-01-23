الحوثيون ينفون قصف الرياض
الحوثيون يقصفون السعودية
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شاهد لحظة قصف الرياض وتوقف حركة الملاحة بمطار العاصمة .. و الحوثيون: لم ننفذ أي هجوم!

الدفاعات الجوية تصدت للهجوم

كتب وطن
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية السبت مقاطع مصورة تظهر لحظة بصواريخ بينما نفى الحوثيون شن اي هجوم.

وقال متداولوا هذه المقاطع إنها توثق سقوط الصواريخ التي أطلقت على المملكة.

لحظة قصف

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت اليوم، السبت، بأن التحالف اعترض هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. بينما نفى الحوثيون قصف الرياض.

من جانبها ذكرت قناة “العربية” أن هناك صاروخ تم إطلاقه صوب الرياض.

الحوثيون ينفون قصف الرياض

من جانبه، نفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع على تويتر تنفيذ أي عملية هجومية خلال 24 ساعة.

كما اكد “سريع” حقهم الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار .حسب تعبيره

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وأضاف أنهم يقومون بالإعلان عن أية عملية ينفذونها.

تدمير طائرة مسيرة

وكان التحالف العربي الذي تقوده أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

كذلك أفاد التحالف باعتراض وتدمير زورقا مفخخا في جنوب البحر الأحمر مشيرا إلى تبعيته للحوثي.

حركة الملاحة

من جهة أخرى أفاد موقع مطار الرياض بتأخير في وصول العديد من الرحلات دون أن يذكر ما إذا كان ذلك مرتبطا بمحاولة استهداف المدينة.

وأظهر موقع “فلايت رادار24” (flightradar24) توقف حركة الملاحة في مطار الرياض وتحوّل الرحلات إلى مطار الدمام.

ووفقا لبيانات الموقع فقد اقتربت طائرتان من المجال الجوي لمطار الرياض ولم تهبطا وظلتا تناوران في الجوار.

كما قال شهود إن مطار الرياض أخّر إقلاع رحلات عن مواعيدها المسبقة دون إبداء الأسباب.

كما بدأت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة لقرار تصنيف جماعة “منظمة إرهابية”، حسبما أكد متحدث باسم الوزارة لـCNN السبت.

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