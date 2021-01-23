ريهام عبدالغفور تظهر مع زوجها في “أبلة فاهيتا” وهذا رأيها بالمشاهد الساخنة

ظهرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور مع زوجها وكشفت أسراراً حول حياتها لأول مرة مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها “لايف من الدوبلكس” على قناة “أون”.

زوج ريهام عبدالغفور

وعن زواجها، قالت ريهام عبدالغفور: “تزوجت زوجي لأنه كان يطبل لي، وبعد زواجنا تسببت الطبلة في مشاكل كثيرة”.

وتابعت: “حين كان يطبل، أجد حوله 20 فتاة، فجعلته يترك التطبيل تماماً”.

وكشفت ريهام عبدالغفور معلومات لأول مرة عن زوجها، وقالت: “زوجي مصري ولكن والدته ألمانية”.

وتابعت: “لم يكن له في التصوير، ولكن بعد الزواج أخذ دورة به لنتصور كثيراً، ومع ذلك لم يحضر معي أي مهرجان أو تكريم”.

“خدعتني وتزوجتني”

وقاطع شريف الشوبكي زوجته، وكشف طريقة تعارفهما قائلاً: “أنا الذي عاكست ريهام في الأول لكنها خدعتني وتزوجتني”.

وتابع: “اعتدت حين نخرج سوياً لنأكل، أجد معجبين يريدون التقاط صور معها، ولا يتوقف الأمر على أني أصبح وحيداً. بل يُطلب مني أن أصورهم أيضاً”.

المشاهد الساخنة

وكشفت عبدالغفور موقفها من المشاهد الساخنة.

وقالت إنها رغم مسيرتها في الفن التي وصلت إلى أكثر من 20 عاما، لم تشارك في مشاهد ساخنة مضيفة: “هذا جيد، قولي لزوجي ليكون مطمئناً”.

الجدير بالذكر أن شريف الشوبكي، هو الزوج الثاني لريهام، بعد زواجها الأول. الذي انتهى بسبب تعرضها للخيانة أكثر من مرة، فقررت الانفصال وإنهاء العلاقة التي أثمرت عن ابنها الأول “يوسف”.

وسبق أن ذكرت ريهام عبدالغفور، في لقاء إعلامي، أن زوجها شريف الشوبكي، شاهدها لأول مرة خلال مسلسلها “فارس بلا جواد” عام 2002.

وقالت ريهام حينها إنه رأى فيها فتاة أحلامه، ثم تعرف عليها وقابلها بعد 5 سنوات وتزوجها.

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